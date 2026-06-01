【アマゾン40%OFFタイムセール】Android 16×Gemini AI 高コスパ10インチタブレット「DOOGEE Tab A9」が11900円で登場！5G Wi-Fi 6580mAhバッテリー
DOOGEE Tab A9 アマゾン40%OFFタイムセール
タブレット製品を展開するDOOGEEは、「Android 16」とGoogle Gemini AIを搭載した10.1インチタブレット「Tab A9」の期間限定セールを開催いたします。
セール情報
原価：19900円
セール価格：11900円
割引率：40%OFF
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GZZXYS7X?th=1
先着100名様限定
DOOGEE Tab A9 ブラックイメージ図
近年、日本国内では「Android タブレット おすすめ」「タブレット Wi-Fiモデル」「学習用タブレット」「動画視聴 タブレット」「高コスパ タブレット」といった検索需要が急増しています。
Tab A9は、そうしたニーズに応えるべく開発された高性能エントリーモデルでありながら、日常利用に必要な機能を幅広く搭載。仕事・学習・動画視聴・ネット検索・電子書籍・オンライン授業・リモートワークまで、これ1台で快適に対応します。
Android 16 × Gemini AI搭載で、毎日のタブレット体験をもっとスマートに
DOOGEE Tab A9は、Android 16を採用。
さらにGoogle Gemini AIに対応し、文章作成、情報検索、翻訳、アイデア整理、学習サポートなど、AIを活用したスマートな操作体験を実現します。
近年注目を集める「AIタブレット」「生成AI対応タブレット」「Gemini AI搭載タブレット」として、これからの時代に求められる機能を標準搭載しています。
Gemini AI活用例
・文章の要約
・メール作成サポート
・旅行プラン作成
・学習支援
・外国語翻訳
・アイデア提案
・情報検索効率化
AI初心者の方でも簡単に活用できます。
10.1インチIPSディスプレイ搭載、動画視聴や電子書籍に最適
Tab A9は10.1インチのIPSディスプレイを採用。
1280×800 HD解像度に対応し、YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoなどの動画コンテンツを鮮明に表示します。
IPSパネルならではの広視野角により、家族や友人と画面を共有しながら視聴することも可能です。
こんな方におすすめ
・動画視聴用タブレットを探している方
・電子書籍を楽しみたい方
・子供向け学習タブレットを探している方
・オンライン授業用タブレットを探している方
・シニア向けタブレットを探している方
最大12GB RAM＋64GB ROM＋2TB拡張対応で余裕の保存容量
DOOGEE Tab A9は、
・3GB物理RAM
・最大9GBメモリ拡張
による最大12GB RAMを実現。
複数アプリの同時利用やブラウジング、動画再生もスムーズに動作します。
さらに64GBストレージを搭載し、最大2TBのmicroSDカード拡張にも対応。
写真、動画、電子書籍、学習教材などを大量に保存できます。
オクタコアCPU搭載で快適な操作性
高効率なオクタコアプロセッサを採用し、
・Web閲覧
・動画再生
・SNS利用
・オンライン授業
・電子書籍閲覧
などの日常用途を快適に処理します。
「安いタブレットだから遅い」というイメージを覆す、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
Wi-Fi 5対応で高速通信を実現
Tab A9はWi-Fi 5に対応。
従来のWi-Fi環境よりも高速かつ安定した通信が可能になり、
・オンライン会議
・動画ストリーミング
・クラウド学習
・Web検索
などを快適に利用できます。
Bluetooth 5.0も搭載し、ワイヤレスイヤホンやキーボードとの接続もスムーズです。
6580mAh大容量バッテリーで長時間利用
6580mAhバッテリーを搭載し、長時間の利用に対応。
外出先でも安心して使用でき、
・オンライン学習
・動画視聴
・電子書籍閲覧
・テレワーク
などを長時間楽しめます。
USB Type-C充電にも対応しており、充電も簡単です。
日常を便利にする豊富な機能を搭載
DOOGEE Tab A9には日常利用に便利な機能を多数搭載しています。
主な機能
・顔認証対応
・無線投影（ワイヤレスキャスト）
・画面分割機能
・OTG対応
・重力センサー搭載
・Bluetooth 5.0
・Wi-Fi 5対応
・Google GMS認証取得済み
・日本語説明書付属
動画視聴、学習、仕事、エンターテインメントまで幅広く活躍します。
Tab A9 製品仕様
製品名：Tab A9
OS：Android 16
AI機能：Gemini AI対応
ディスプレイ：10.1インチ IPS液晶
解像度：1280×800 HD
RAM：最大12GB（3GB＋最大9GB拡張）
ROM：64GB
ストレージ拡張：最大2TB microSD対応
CPU：オクタコアプロセッサ
Wi-Fi：Wi-Fi 5対応
Bluetooth：Bluetooth 5.0
バッテリー：6580mAh
充電：USB Type-C
認証：顔認証
その他：無線投影、画面分割、OTG、重力センサー、GMS認証、日本語対応
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期間限定の特別キャンペーンを実施中。この機会にぜひAI搭載タブレット「Tab A9」を体験してください。