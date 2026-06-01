【アマゾン40%OFFタイムセール】Android 16×Gemini AI 高コスパ10インチタブレット「DOOGEE Tab A9」が11900円で登場！5G Wi-Fi 6580mAhバッテリー

深圳市道格创想电子商务有限公司DOOGEE Tab A9 アマゾン40%OFFタイムセール

タブレット製品を展開するDOOGEEは、「Android 16」とGoogle Gemini AIを搭載した10.1インチタブレット「Tab A9」の期間限定セールを開催いたします。

セール情報

原価：19900円

セール価格：11900円

割引率：40%OFF

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GZZXYS7X?th=1

先着100名様限定

DOOGEE Tab A9 ブラックイメージ図

近年、日本国内では「Android タブレット おすすめ」「タブレット Wi-Fiモデル」「学習用タブレット」「動画視聴 タブレット」「高コスパ タブレット」といった検索需要が急増しています。

Tab A9は、そうしたニーズに応えるべく開発された高性能エントリーモデルでありながら、日常利用に必要な機能を幅広く搭載。仕事・学習・動画視聴・ネット検索・電子書籍・オンライン授業・リモートワークまで、これ1台で快適に対応します。

Android 16 × Gemini AI搭載で、毎日のタブレット体験をもっとスマートに

DOOGEE Tab A9は、Android 16を採用。

さらにGoogle Gemini AIに対応し、文章作成、情報検索、翻訳、アイデア整理、学習サポートなど、AIを活用したスマートな操作体験を実現します。

近年注目を集める「AIタブレット」「生成AI対応タブレット」「Gemini AI搭載タブレット」として、これからの時代に求められる機能を標準搭載しています。

Gemini AI活用例

・文章の要約

・メール作成サポート

・旅行プラン作成

・学習支援

・外国語翻訳

・アイデア提案

・情報検索効率化

AI初心者の方でも簡単に活用できます。

10.1インチIPSディスプレイ搭載、動画視聴や電子書籍に最適

Tab A9は10.1インチのIPSディスプレイを採用。

1280×800 HD解像度に対応し、YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoなどの動画コンテンツを鮮明に表示します。

IPSパネルならではの広視野角により、家族や友人と画面を共有しながら視聴することも可能です。

こんな方におすすめ

・動画視聴用タブレットを探している方

・電子書籍を楽しみたい方

・子供向け学習タブレットを探している方

・オンライン授業用タブレットを探している方

・シニア向けタブレットを探している方

最大12GB RAM＋64GB ROM＋2TB拡張対応で余裕の保存容量

DOOGEE Tab A9は、

・3GB物理RAM

・最大9GBメモリ拡張

による最大12GB RAMを実現。

複数アプリの同時利用やブラウジング、動画再生もスムーズに動作します。

さらに64GBストレージを搭載し、最大2TBのmicroSDカード拡張にも対応。

写真、動画、電子書籍、学習教材などを大量に保存できます。

オクタコアCPU搭載で快適な操作性

高効率なオクタコアプロセッサを採用し、

・Web閲覧

・動画再生

・SNS利用

・オンライン授業

・電子書籍閲覧

などの日常用途を快適に処理します。

「安いタブレットだから遅い」というイメージを覆す、コストパフォーマンスに優れたモデルです。

Wi-Fi 5対応で高速通信を実現

Tab A9はWi-Fi 5に対応。

従来のWi-Fi環境よりも高速かつ安定した通信が可能になり、

・オンライン会議

・動画ストリーミング

・クラウド学習

・Web検索

などを快適に利用できます。

Bluetooth 5.0も搭載し、ワイヤレスイヤホンやキーボードとの接続もスムーズです。

6580mAh大容量バッテリーで長時間利用

6580mAhバッテリーを搭載し、長時間の利用に対応。

外出先でも安心して使用でき、

・オンライン学習

・動画視聴

・電子書籍閲覧

・テレワーク

などを長時間楽しめます。

USB Type-C充電にも対応しており、充電も簡単です。

日常を便利にする豊富な機能を搭載

DOOGEE Tab A9には日常利用に便利な機能を多数搭載しています。

主な機能

・顔認証対応

・無線投影（ワイヤレスキャスト）

・画面分割機能

・OTG対応

・重力センサー搭載

・Bluetooth 5.0

・Wi-Fi 5対応

・Google GMS認証取得済み

・日本語説明書付属

動画視聴、学習、仕事、エンターテインメントまで幅広く活躍します。

Tab A9 製品仕様

製品名：Tab A9

OS：Android 16

AI機能：Gemini AI対応

ディスプレイ：10.1インチ IPS液晶

解像度：1280×800 HD

RAM：最大12GB（3GB＋最大9GB拡張）

ROM：64GB

ストレージ拡張：最大2TB microSD対応

CPU：オクタコアプロセッサ

Wi-Fi：Wi-Fi 5対応

Bluetooth：Bluetooth 5.0

バッテリー：6580mAh

充電：USB Type-C

認証：顔認証

その他：無線投影、画面分割、OTG、重力センサー、GMS認証、日本語対応

コスパ重視でタブレットを選ぶなら「DOOGEE Tab A9」

「Android タブレット おすすめ」

「タブレット 10.1インチ Wi-Fiモデル」

「高コスパタブレット」

「動画視聴用タブレット」

「学習用タブレット」

「Gemini AI タブレット」

こうしたキーワードで検索されるユーザーにとって、Tab A9は価格と性能のバランスに優れた注目モデルです。

期間限定の特別キャンペーンを実施中。この機会にぜひAI搭載タブレット「Tab A9」を体験してください。