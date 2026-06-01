「Bitfan」にて、アイドルグループ・YA′ABURNEEのオフィシャルサイトとファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月1日（月）にYA'ABURNEEのオフィシャルサイトならびにファンクラブ「Deads Deads DeDeDeDe Deads」（URL： https://yaaburnee.bitfan.id/ ）をオープンしました。

YA'ABURNEE（ヤーアブルニー）は2023年11月11日に始動した、血糊メイクと耽美な衣装、演劇性の高い"TRIP"で独自の表現世界を切り拓くダークコンセプトの5人組アイドルグループです。ハイクオリティ且つ超個性的な楽曲群を歌い踊るパフォーマンスが注目を集め、国内外でのイベント出演のほか、半年ごとの区切りで開催しているワンマン公演もすべて大成功をおさめています。2026年6月からは3ヶ月連続でアイガーゴイル（アイリフドーパ）や渡會将士といった名だたるアーティストから提供された新曲のリリースを予定しており、今後の展開に注目が集まっています。

今回オープンしたのはYA'ABURNEEのオフィシャルサイトならびにファンクラブです。

オフィシャルサイトとしてスケジュールや最新情報をすべて集約して確認いただけるほか、ファンクラブ会員限定で楽しめるメンバーブログや特別なライブ配信、グループチャットなどここだけのコンテンツをご用意しています。詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト＆ファンクラブ詳細】

■サイト名

Deads Deads DeDeDeDe Deads

■URL

https://yaaburnee.bitfan.id/

■月額会費

WEB入会：720円（税込）

アプリ入会：1,200円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。

■オフィシャルサイトコンテンツ

NEWS、PROFILE、SCHEDULE

■ファンクラブコンテンツ

BLOG、LIVE配信、グループチャット、バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk