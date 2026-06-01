「Bitfan」にて、ソロアーティスト・Soierのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月1日（月）にSoierのオフィシャルファンクラブ（URL：https://soier.bitfan.id/(https://soier.bitfan.id/)）をオープンしました。

Soier（そわ）は、1998年生まれ、千葉県佐倉市を拠点に活動するソロアーティストです。作詞・作曲・プロデュース・ボーカルまで自ら手がけるセルフプロデュースで注目を集めており、2023年「End use」、2025年EP「Oykot」、2026年「Hocus Pocus」をリリースしています。Sound Stream sakuraを中心にライブ活動を行い、これまでに主催イベント「Soierのソワレ」を5回開催。近年ではLIVEHOLICなど、都内ライブハウスにも活動の場を広げています。

今回オープンしたのは、Soierのオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、Soierに関する最新情報の配信はもちろん、会員限定のブログやSoier本人が登場する生配信など、ここでしか見られないコンテンツをお楽しみいただけます。

サイトの詳細は以下よりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

SoierのOFFCIAL FANCLUB

■URL

https://soier.bitfan.id/

■会費

WEB入会：720円（税込）

アプリ入会：1,200円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple／Google決済」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

NEWS

PROFILE

SCHEDULE

■会員限定コンテンツ

BLOG

LIVE 配信

グループチャット

バースデーメッセージ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk