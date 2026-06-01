AMICISより、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』コラボガラスマウスパッド受注販売の受付開始！

株式会社Brave group

株式会社Game & Co.（本社：東京都港区、代表取締役：星 崇祥、読み：ゲームアンドコー、以下「Game & Co.」）が展開する「AMICIS (アミシス)」は、スマートフォンゲームアプリ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とのコラボガラスマウスパッド全5種を2026年6月1日(月)～同年6月30日(火)の期間限定で受注販売いたします。

■ガラスマウスパッドの技術仕様

特設サイト :https://amicis.jp/pages/works/blue-archive

本製品はデスクのスペースを圧迫しないコンパクトなサイズでありながら、高い機能性と実用性を兼ね備えた製品です。

総厚2.0mmの強化ガラスには、マウススピードをサポートする滑らかな表面加工を施し、快適な操作性を実現。さらに、ガラスの耐久性と強度の向上にも徹底的にこだわり、さまざまな検証を重ねたプレミアム品質に仕上げました。加えて、高気密なガラスに閉じ込めたイラストは、光透過力の向上により、その発色をさらに美しく引き立て、マウスパッドとしての実用性だけでなく、アート作品としてもお楽しみいただけるよう仕上げています。

今回のコラボレーションのために、数々のMusic Videoやキャラクターデザインも手掛ける、人気イラストレーターの「さんぱち」先生に描き下ろしイラストをご担当いただきました。

・製品名：ブルーアーカイブ | AMICISガラスマウスパッド（マコト／サツキ／イブキ／イロハ／チアキ）

・サイズ：350mm×300mm×1.0mm（総厚2.0mm）

・販売価格：12,100円（税込）

・予約受付期間：6月1日(月)19:00～ 6月30日(火)23:59

■『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とは

予約サイト :https://amicis.jp/collections/blue-archive

『ブルーアーカイブ』とは、Yostarが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリです。

本作は、様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGです。

▼公式URL

・公式サイト：https://bluearchive.jp/

・公式X：https://x.com/Blue_ArchiveJP

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

■「さんぱち」先生プロフィール

VTuberのMVイラストなどを中心に活動するイラストレーター。キャラクターの繊細な表情や、透明感あふれる美しい色彩描写を得意とし、SNSを中心に多くの支持を集めている。

・公式X：https://x.com/hatizyuusan

■「AMICIS（アミシス）」とは

ひとりでは出来ない。でもそれでいい。

AMICISは、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場がそれぞれの力を結集してこれまでにない革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けることをミッションに掲げ、“仲間と共に” 新しい価値を創造するブランドです。

・X（AMICIS＠クリエイターの秘密工房）：https://x.com/amicis_official/

・公式EC：https://amicis.jp/

＜AMICISとのコラボレーション・共創について＞

一緒に何かを作りたいクリエイターさん、共創したいメーカーの方は、お気軽にご相談ください。

問い合わせ窓口：https://amicis.jp/pages/contact

■Game & Co. とは

Game & Co.は、事務所や企業の枠を越えてIPを活用し、新たな価値を生み出すIP Platformの中核を担う存在として、次々と新規事業を創出しています。

新作トレーディングカードゲーム『Xross Stars』では、大手esportsチーム「Crazy Raccoon」との共同事業として企画・運営を手がけ、VTuber・ストリーマー・esports選手など多彩なタレントが登場する新たなカルチャーを創出しています。

また、仲間とともに作り上げるMD事業の『AMICIS』では、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場とともに、革新的なプロダクトを生み出しています。

そのほか、esports領域における教育事業や新規ゲーム事業など、幅広い取り組みを推進しています。

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

■会社概要

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company