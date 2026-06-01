アンケートにご回答いただいた方へ　抽選でAmazonギフトカード3,000円分などをプレゼント！「CREATIVE VILLAGE」初夏のプレゼントキャンペーン’26がスタート!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）が運営するクリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」は、アンケートにご回答いただいた方から抽選でAmazonギフトカードなどをプレゼントする「初夏のプレゼントキャンペーン’26(https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/175482/?rls)」を6月1日（月）よりスタートしました。



【CREATIVE VILLAGE とは】

“クリエイターの生涯価値の向上”を目的に、仕事に関する情報や求人、スキルアップにつながるコラムやトップクリエイターのインタビューなど、クリエイティブ業界に関する情報を日々発信する、クリエイターのための情報サイトです。「プロフェッショナル×つながる×メディア」をテーマに、映像、ゲーム、Webなど、さまざまな業界で活躍するクリエイターと企業・団体、同業種あるいは異業種のクリエイター同士など、多様なつながりを生み出すポータルメディアをめざしています。



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https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼CREATIVE VILLAGE LINE公式アカウント

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CREATIVE VILLAGE「初夏のプレゼントキャンペーン’26」 概要

■応募期間

2026年6月1日（月）～6月22日（月）23：59まで



■応募方法

応募フォームに必要事項をご入力いただき、お申し込みください。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/175482/



■プレゼント内容

Amazonギフトカード・・・3,000円分／3名様

・本キャンペーンは株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。C&R社 サポート窓口までお願いします。

・Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



えらべるPay(R)・・・3,000ポイント／３名様

・えらべるPayは、ポイントやPay系の商品を自由に選べるギフトです。ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換することができます。えらべるPayの利用に専用アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。

・えらべるPayについては、以下のURLをご覧ください。

https://giftee-user.zendesk.com/hc/ja/articles/15780350956313

【交換可能な商品】

PayPayポイント／QUOカードPay／Pontaポイント／nanacoギフト／FamiPay ／ギフティプレモPlus ／Visa eギフト／Amazonギフトカード／楽天ポイント／dポイント／au PAY ギフトカード / Gポイント／ Vポイント／セブン銀行「ATM受取」／EdyギフトID ／WAON POINT eギフト／JAL Payポイント／Visaギフトカード（Ｖプリカギフト）など



・PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。

・「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。「WAON POINT eギフト」は、イオンマーケティング株式会社が発行許諾するサービスであり、株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供しています。

・「EdyギフトID」は、楽天Edy株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。「EdyギフトID」を登録することで、楽天Edyとして受け取ることができます。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

・「nanaco（ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。C&R社 サポート窓口までお願いいたします。



【注意事項】

・ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・選択された商品によって、「giftee Box／えらべるPay」1ポイントにつき１円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。



■当選結果発表

応募期間終了後、2026年7月末日までに、当選者の方にのみC&R社からメールにてプレゼントのご連絡をします。



【応募に関わる注意事項】

※フォームのメールアドレス入力欄に、info@やcontact@などの複数の受信者を含んでいるロールベースメールアドレス（グループメール）は使用しないでください。システム上、お申し込みができない/C&R社からメールの送信ができなくなっています。

・本キャンペーンについて１名につき１回までの応募を有効とします。二重応募された場合は最新の応募データを１回として有効とします。

・ご応募内容がキャンペーン主旨に沿っているかどうかに関わらず、運営側で不適切と判断したご応募について、当選のご連絡前後を問わず、抽選対象外、または当選無効等の措置をとらせていただく場合がございます。

<例>

・同一人物のいたずらによる複数回応募だと運営側で判断した場合。

・氏名/メールアドレス/電話番号/同一家族名義 等 情報が一部異なる、または類似。

・架空の個人情報（氏名、電話番号、メールアドレス）ならびに他人の個人情報を許可なく使用した場合。※詐欺行為となる場合があります。

・その他、上記以外で運営側が不適切と判断した場合。

・当選については、当選者のみにメールにてご連絡いたします。抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

・インターネット通信料、接続料およびご応募の際に発生する費用につきましては、応募者様のご負担とさせていただきます。

・キャンペーンの募集は、応募状況やその他の理由により、事前告知なく中止または期間や条件の変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。





▼本キャンペーンの詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/175482/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/175482/?rls)





【本キャンペーンに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 サポート窓口

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-06-21/stj7c(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-06-21/stj7c?rls)

【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)