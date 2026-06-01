定着率95%の発達・精神障害の支援に強みがある就労移行支援「Kaien」が東海初進出！2026年6月1日「Kaien名古屋」を開所

株式会社Kaien

ニューロダイバーシティ社会の実現を目指し、障害のある方の就労支援を行う株式会社Kaien（本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木慶太、以下Kaien）は、2026年6月1日（月）発達障害、精神障害のある方の力を活かすことをコンセプトにした就労移行支援事業所「Kaien名古屋」（愛知県名古屋市中村区）を開所いたしました。本拠点への進出は、Kaienにとって東海エリア初の展開となります。

■Kaien名古屋（就労移行支援）

実際の職場を想定したレイアウトになっています。就職につながる実践的なプログラムを100種取り揃えています休憩等、食事をとったりくつろいだりできるスペースをご用意しています2026年6月に開所。1階が事業所となっています

「自分の強みを活かして働く」ことを目指し、実際の職場を模した環境で100種類以上の業務を体験する、実践的な職業訓練を提供。また就職後の定着率95%を誇る専門的なサポート体制で、皆様の適職探しから就職、その後の長期的な活躍までを一貫して伴走いたします。

【事業所概要】

拠点名：Kaien名古屋

開所日： 2026年6月1日（月）

所在地：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目9-11 中駒名駅西マンションII 1階

アクセス：名鉄名古屋駅から徒歩14分、地下鉄（東山線・桜通線）名古屋駅から徒歩8分

事業所Webページ：こちら(https://www.kaien-lab.com/offices/gs/)

サービスサイト：こちら(https://www.kaien-lab.com/jobassistance/)

【Kaien名古屋・開所特設LINEアカウントのご案内】

「見学や相談に行くのはまだハードルが高いけれど、ちょっと興味がある」「資料を見てみたい」という方向けに、期間限定のLINEアカウントを開設いたしました。利用に関する気になるポイントやプログラムの内容について、スタッフがお答えいたします。以下のURLよりお気軽にご登録ください。

LINE特設アカウント：こちら(https://line.me/R/ti/p/@100lveqi)

【見学・個別相談会のご案内】

実際の事業所の雰囲気を見てみたい方、利用について具体的に相談したい方向けの見学・個別相談会を随時開催しています。お気軽にお越しください。

ご予約はこちら(https://91994c70.form.kintoneapp.com/public/kaien-reserve-careerseminar?argument=286mPaY8&dmai=PRTIMES_to_FORM)

株式会社Kaienについて

2009年の創業以来16年間にわたり、「ニューロダイバーシティ社会の実現」をミッションに掲げ、精神・発達障害のある方の強みを活かした就労支援・教育事業を展開しています。

私たちは「仕事」と「強み」をキーワードに、個々の特性を活かすことで、企業や社会全体を前進させることを目指しています。科学的なアプローチと客観的な事実に裏付けられた独自のプログラムをベースにしながらも、常に当事者一人ひとりの視点を最優先に尊重した事業運営を行っています。

精神・発達障害のある方向けの就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、リワーク（復職支援）に加え、大学生や小中高生（放課後等デイサービス）向けのキャリア教育支援、さらには企業向けの雇用コンサルティングや人材マッチングまで、ライフステージに合わせた多岐にわたるサービスを全国で提供しています。

本社：〒160-0023東京都新宿区西新宿6-2-3 新宿アイランドアネックス2階

各種サービスサイト

コーポレート：https://corp.kaien-lab.com/

大人向け ：https://www.kaien-lab.com/

人材紹介 ：https://mlg.kaien-lab.com/

企業向け ：https://biz.kaien-lab.com/

子供向け ：https://www.teensmoon.com/