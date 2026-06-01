【6/12開催】株式会社WUUZY(ECのプロ)主催の100名規模セミナーに国際ビジネス連結機構が登壇！初登壇のCLO・齋藤恵里依が「海外展開の成否を分ける物流戦略」を解説

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構(所在地：東京都港区、代表理事：松浦 啓介、以下「当機構」)は、2026年6月12日(金)13:00より開催されるより配信される株式会社WUUZY(ECのプロ)主催セミナー「海外進出を狙っている企業必見！越境ECミニカンファレンス2026」において、当機構CLO・齋藤恵里依が登壇することをお知らせいたします。

■ セミナー概要

本セミナーでは、最新の越境EC市況とトレンドを踏まえた上で、中小EC事業者でも実践可能な具体戦略を解説。

進出国選定の考え方、売れる商品の作り方、SNSを活用した集客手法、そして利益を残すための設計まで、すぐに使えるノウハウをお伝えします。

さらに、実際に売上を伸ばした事例をもとに、「なぜ売れたのか」「何が失敗だったのか」まで踏み込み、再現性のある形でご紹介します。

■ セミナー開催の背景

「越境ECは伸びていると聞くが、実際どうなのか？」

「海外販売に挑戦したいが、何から始めればいいのか分からない」

そんな悩みを抱えるEC事業者は少なくありません。

実際、越境EC市場は拡大を続けている一方で、参入企業の増加や広告費・物流費の高騰により、

“出せば売れる時代”はすでに終わっています。

現在は、戦略なしでは成果が出ない「実力主義の市場」へと変化しています。

本セミナーに参加することで越境ECの正しい戦い方が明確になり、自社にとっての最適な打ち手が見えるようになります。“なんとなく検討”の状態から抜け出し、

次の一手を具体的に決められる状態へ--その第一歩を提供します。

■ 当機構の登壇内容（第10部／16:00～16:20）

【テーマ】日本から世界へ挑戦！ 日本企業の国際化を加速するライブコマースと物流の最前線

【このようなお悩みを持つ企業様におすすめ】

・越境ECや海外展開を検討・開始したが、発送や通関の実務プロセスに不安がある方

・「売れた後の運用」を効率化し、少人数でも回るバックエンド体制を構築したい方

・台湾、マレーシア、シンガポールなど各国でライブコマースにチャレンジしたい方

【本セミナーで学べること】

・海外展開の現状と可能性

・越境EC・ライブコマースの成功事例と実践ポイント

・海外市場の最新動向と成功事例

■ 開催概要

日程：2026年6月12日（金）

時間：13:00～17:00（※当機構の登壇セッションは 16:00～16:20の第10部となります）

場所：オンライン開催（ウェビナー）

主催・共催：株式会社WUUZY（ECのプロ）

参加費：無料（事前登録制）

定員：100名

詳細・お申し込みURL：https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260612

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が戦略の策定から現場の実務まで一気通貫で海外市場に挑戦できる機会を提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦 啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/(https://kokusaibiz.org/)

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、物流・システム構築支援、交流会運営など