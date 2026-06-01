AI・システムに対する監査目線からのアドバイザリー、セキュリティ対策を伴走する顧問制度を開始いたします

Trouvez合同会社

Trouvez（同）は、AIやシステムの脆弱性に対して、システム監査人の目線からアドバイス、セキュリティ対策を伴走する顧問制度を2026年6月1日(月)から開始いたします。2020年の創業以来、センサーやAIを活用した独自商品「タッチレスラクティブ」を中心に展開を進めてまいりましたが、同時に「攻め」も「守り」も支援ができる会社を目指し、セキュリティやリスク管理の伴走業務も進めてまいりました。2024年9月には、Trouvez(同)として、経済産業省のシステム監査企業台帳にも登録し、体制を整えてまいりました。

そしてこの度Trouvez(同)の31歳のスタッフがJRCA登録のISMS審査員を最年少で取得し、AIやセキュリティ・システムに対するご支援を本格的にスタートする運びとなりました。

つきましては、本サービスに対する説明会を2026年6月29日(月)18時に開催いたします。

経営者やスタートアップの方、セキュリティに不安のある方など、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

【スタッフ略歴】

川辺喜悦（かわべよしえ）

Trouvez合同会社 エグゼクティブマネージャ ISMS審査員。1995年生まれ、31歳。

2015年4月に、早稲田大学入学。学生時代よりシステム監査企業(有)インターギデオンのアシスタントマネージャとして、セキュリティ対策やIT教育、セキュリティ監査の後方支援に携わり、独自に学生と企業を繋ぐマッチング事業を展開。

2019年３月に早稲田大学社会科学部卒業、Pマーク・ISMS認証支援、クラウドセキュリティの監査に携わり、2020年7月、Trouvezの創業に参画。自社プロダクト「タッチレスラクティブ」の開発・展開・特許取得プロジェクトを推進する。

2022年には米国大使館後援の女性起業家プログラム The Advancing Women in Entrepreneurship Programに採択、シカゴに派遣され海外の視点を吸収。帰国後に「セキュリティ・監査事業」を新たに立ち上げて、AIやセキュリティ、監査、Pマーク取得支援など、専門的な分野のサポートを行う。

2024年、ISMS審査員補を最短で取得。

2026年に全ての必要な工程を経て、ISMS審査員を取得。AIの利活用支援、中小企業のセキュリティ対策などを中心に、企業の顧問就任、講演会も積極的に開催している。

【Trouvez合同会社】

事業概要：webコンテンツ／デジタルコンテンツ／映像の企画・制作・編集・販売配信／

Pマーク・ISMS認証支援／情報セキュリティ監査・システム監査／サイバーセキュリティ

オリジナル商品：タッチレスラクティブ（特許取得済み）

会社名：Trouvez合同会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-5 ABCD-89

TEL：090-4004-0432

代表者：小泉愛

HP：https://www.trouvez-tll.com

mail：info@trouvez-tll.com