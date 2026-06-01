adieu (上白石萌歌)、一夜限りのプレミアムライブ「adieu Live 2026 bleuir」、KT Zepp Yokohamaにて開催！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

Yaffleをはじめとする多彩なクリエイター陣と共鳴しながら、作品をリリースする毎に多くの音楽ファンを虜にしていく上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム、adieu。

昨年は初の海外公演を成功させるなど、さらに活動の幅を広げ、その勢いは留まることを知らない。

そんな彼女のさらなる深化と表現者としての揺るぎない自分を証明する、一夜限りのプレミアムライブ「adieu Live 2026 bleuir」がKT Zepp Yokohamaにて開催された。チケットもソールドアウトと勢いが窺える。

荘厳なSEが流れ、会場が一気に静けさに包れ、ひとつの音に染まったところで、ライブはスタート。

1曲目は気鋭シンガーソングライターluvisによる提供曲「ブルーアワー」

そのあとに続いて、カンロ飴の70周年記念特別プロジェクトにも起用された「元気？」を披露。軽快にエレキギターをかき鳴らしならすadieuの姿に、会場は一瞬で釘付けになった。

さらに、エレキギターからアコースティックギターへと持ち替え、柳瀬二郎（betcover!!）が作詞・作曲を手がけたエモーショナルで切ない「泣いてしまいそう」を披露、スタートから新曲が続く。

ライブ中盤では、気怠くも妖艶なイントロから始まる「ソウルメイト」から、

叙情的なメロディと伸びやかな歌声が響く「泡吹」と、グルーヴがますます強くなる。

一変して、澤部渡（スカート）提供の「植物園」では、優しい音色が会場を温く包んだ。

ライブ後半では、adieuらしい選曲のスピッツ「水中メガネ」のカバーや「よるのあと」と、adieuの世界が見事に作り上げられた。

本編最後の曲は、比喩根（ chilldspot ）が作詞・作曲を手掛けた幻想的でスケール感のある楽曲「ナイトバード」。

まさしく大空を舞うような浮遊感に会場が包まれ本編は終了。

アンコールでは、新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』2クール目エンディングテーマに決定、

併せて同曲を収録したシングルCDが2026年7月29日（水）に発売することが発表された。

さらに、最後の一曲は、Jeremy Quartus（Nulbarich）が作詞・作曲を手掛けた色気漂う楽曲「Untitled」、心地良い余韻のままライブは大団円を迎えた。

自身の核にある揺るぎない音楽性を証明しながらも、新たなタイアップやシングルリリースという次なるフェーズへ向けて、

彼女の旅はまだ始まったばかりだ。 2026年、さらに紡がれていくadieuのストーリーから、一瞬たりとも目が離せない。

■adieu Live 2026 bleuir SET LIST

M1.ブルーアワー

M2.元気？

M3.泣いてしまいそう

M4.景色 / 欄干

M5.夏の限り

M6.ひかりのはなし

M7.ソウルメイト

M8.泡吹

M9.天使

M10.植物園

M11.ダリア

M12.水中メガネ (cover)

M13.心を探している

M14.よるのあと

M15.ナイトバード

En1.旅立ち

En2.Untitled

・セトリプリリストはこちら

https://adieu.lnk.to/bleuir_LiveSETLIST

■リリース情報

2026/7/29発売 「Wanna me」

：初回生産限定盤（CD+BD）

品番：SRCL-13745～6

価格：\7,000

[CD収録楽曲]

Wanna me、そのほか未定

[BD収録]

adieu LIVE 2025 a la plume

Making of adieu LIVE 2025 a la plume

・通常盤（CD ONLY）

品番：SRCL-13747

価格：\1,500

[CD収録楽曲]

Wanna me、そのほか未定

■CDご予約はこちら

https://adieu.lnk.to/Wanname_PKG

※内容は変更になる場合があります

※店舗別特典の内容、絵柄は後日解禁となります。

■アニメ情報

＜イントロダクション＞

「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――

魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。

下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――

常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、

ローゼマインの闘いが始まる！

番組名 本好きの下剋上 領主の養女

放送枠 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜夕方5時30分枠 ※一部地域を除く

TOKYO MX 毎週月曜よる9時25分

AT-X 毎週火曜よる9時

絶賛放送中！

原 作 香月美夜『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』（TOブックス刊）

原作イラスト 椎名優 漫 画 波野涼

監 督 岩崎良明 シリーズ構成 國澤真理子 キャラクターデザイン 簑輪愛子

色彩設計 近藤牧穂 美術設定 田村せいき 日高綾美 田峰育子呂逸飛 美術監督 田村せいき

撮影監督 小池真由子 編集 増永純一 音響監督 渡辺淳 音響効果 倉橋裕宗

音 楽 未知瑠 アニメーションプロデューサー 吉信慶太

アニメーション制作 WIT STUDIO

著作権表記 (C) 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６

番組公式サイト 公式㏋ ： https://booklove-anime.jp/

公式X ： https://x.com/anime_booklove

■adieuプロフィール

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。

その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。

2019 年、1st miniAL「adieu 1」リリース

2021 年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -a plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催

2022 年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催

2023 年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催

2024 年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。

2025 年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」をリリースした。

■adieu OFFICIAL

Official Site：https://www.adieu-web.com/

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