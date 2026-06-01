【父の日限定】『満たす』を贈る。F CHOCOLAT、選べる3種のギフトセットを発売

株式会社アイフォレスト

株式会社アイフォレスト（本社：東京都、ブランド名：F CHOCOLAT）は、2026年父の日に向けた限定ギフト企画として、F CHOCOLATの人気商品を詰め合わせた父の日限定ギフトセット3種を6月1日より発売いたします。

今年は、ブランド初となるF CHOCOLATオリジナル、ハウスブレンドのコーヒーも新たに登場。

ショコラテリーヌとの相性を追求し、浅煎りの華やかな酸味が濃厚なショコラの余韻を引き立てる、ペアリングにこだわったコーヒーです。

甘いものが好きなお父さんへ。

忙しい毎日を過ごすお父さんへ。

日頃からお世話になっている方へ。



今年の父の日は、『モノ』だけではなく、『心が満たされるひととき』を贈ってみませんか。

■父の日限定ギフトセットについて

F CHOCOLATでは、「感謝を込めて、『満たす時間』を贈る」をテーマに、贈る相手やシーンに合わせて選べる3種類のギフトセットをご用意しました。

濃厚なショコラテリーヌ、香ばしく焼き上げたフィナンシェ、人気のクッキー、そして今回新登場のドリップバッグコーヒー。

F CHOCOLATの魅力を詰め込んだ、この季節だけの特別なラインアップです。

■商品ラインアップ

プレミアムセット 4,000円（税込）

【プレミアムセット】4,000円（税込）

F CHOCOLATを贅沢に楽しみたい方に、ブランドの人気商品を一度に味わえる、父の日限定の贅沢セット。

特別な感謝を伝えたい方や、ご家族で楽しみたい方にもおすすめです。

【内容】

・ショコラテリーヌ（カット） 2個

・ショコラフィナンシェ 1個

・クッキー（ミックス）1個

・ショコラタブレット 1枚

・F CHOCOLAT ハウスブレンド 1個



セレクトセット 2,450円（税込）

【セレクトセット】2,450円（税込）

お世話になった方へのさりげない贈り物に、F CHOCOLATの人気アイテムを厳選。

お世話になっている方に、日頃の感謝をさりげなく伝えたい方におすすめです。

【内容】

・ショコラテリーヌ（カット） 2個

・ショコラフィナンシェ 1個

・クッキー（ミックス）1個

・F CHOCOLAT ハウスブレンド 1個

クラシックセット 1,840円（税込）

【クラシックセット】1,840円（税込）

ささやかな『ありがとう』を伝えたい方に、F CHOCOLATの定番アイテムを集めた限定セット。

気軽に贈りたい時の、ちょっとしたプレゼントにおすすめです。

【内容】

・ショコラテリーヌ（カット） 3個

・F CHOCOLAT ハウスブレンド 1個

■新登場｜F CHOCOLATオリジナルドリップバッグコーヒー

F CHOCOLATオリジナルブレンド「テリーヌをより美味しく召し上がっていただく、極上のペアリング」

お客様の「コーヒーと一緒に食べたい」という声から、「テリーヌとの相性が良いコーヒーを作りたい」と考え、このたび商品化が決定しました。



浅煎りでは酸味が際立ちやすいため、中深煎りをベースに、チョコレートとの相性を意識してバランス良く仕上げました。フローラルな香りが特徴的なゲイシャ豆を使用し、ほのかに柑橘を感じる穏やかな酸味と、やさしいコクのある味わいが特徴です。

カカオの風味を引き立てながら余韻まで心地よく楽しめる、

F CHOCOLAT専用の味を追求し誕生したブレンドです。

■商品情報

・1パック 400円（税込）

【catea】

今回のオリジナルブレンドは、コーヒーブランド「catea（キャティ）」様のご協力のもと開発しました。

cateaは、飲みやすいコーヒーを追求する自家焙煎コーヒー店です。

「コーヒーは苦い」というイメージを持つ方にも楽しんでいただけるよう、紅茶のようにまろやかで軽やかな味わいを追求しています。

ブランド名の由来は「coffee × tea」。

フルーティーな香りや華やかな酸味など、コーヒー豆本来の個性を大切にしながら、『世界を旅するようなコーヒー体験』を提案しています。

また、焙煎・抽出・ペアリングまで一貫してこだわり、スイーツとの相性を丁寧に設計していることも特徴。

今回のF CHOCOLATオリジナルドリップバックは、ショコラテリーヌとの余韻や口どけを意識しながら、何度も試作を重ねて完成しました。

「満たすショコラテリーヌ」F CHOCOLAT（エフショコラ）

F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店

“満たす”をコンセプトにしたチョコレートブランド。

F CHOCOLAT の『F』は Fullness の頭文字をとっています。

ひとくち食べただけで満たされる、カカオ濃度70％のショコラテリーヌは、約1年かけて様々なショコラティエやパティシエから知恵をもらい、試行錯誤の末にたどりついたものです。

F CHOCOLAT（エフショコラ）だけの大人味あふれる濃厚なカカオ体験をぜひご堪能下さい。





【F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店 概要】

住所 ：〒162-0851 東京都新宿区弁天町30 1階

営業時間：11:30～19:00

営業日 ：月・木・金（※第1土曜・第3日曜は営業）

公式オンラインストア：https://fchocolat.com/

メールアドレス：contact@ai-forest.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/f_chocolat_tokyo/