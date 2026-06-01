多胎支援団体tatamamaが訪問看護事業「tatacare（タタケア）」始動

一般社団法人tatamama

一般社団法人tatamama（本部：福岡県福岡市、代表理事：牛島智絵）は、2026年6月1日より、多胎家庭を中心に支援する訪問看護事業「tatacare（タタケア）」を開始します。

本事業は、双子育児を経験した看護師夫婦が責任者として実務を牽引します。妻・加藤久美子（tatamama理事／訪問看護事業部責任者）がピアサポートと看護の両面から統括を担い、夫・加藤俊太郎（施設管理者）が現場運営を支えます。

さらに、2026年6月15日に福岡市六本松で開業する「子どもと親 こころの百年灯クリニック」の小児精神科医・黒川駿哉（tatamama理事・双子の父）とクリニックが隣接していることで、医療的ケアとピアサポートを一体的に届ける新しい地域支援モデルを目指します。

看護師による医療的支援に加え、多胎育児経験者によるピアサポートを組み合わせることで、多胎家庭が抱えやすい孤立や育児負担に寄り添い、「安心して頼れる場所」を地域の中に広げていきます。

多胎家庭が抱える「見えにくい負担」

双子や三つ子などの多胎育児では、同時に複数の命を育てることになり、身体的・精神的な負担が大きくなります。

多胎児は早産となるケースも多く、低出生体重による哺乳力の弱さや呼吸の不安定さなどから、退院後も継続的な見守りや支援が必要になることがあります。

また、多胎家庭では「1人で2人・3人を連れて外出する難しさ」から、相談の機会そのものを持ちにくいという課題もあります。

訪問看護は、赤ちゃんの健康管理など子ども側の支援として利用される場合だけでなく、育児負担や産後の体調不良に対する母親側の支援として活用される場合もあります。

自宅に専門職が訪問することで、赤ちゃん一人ひとりの成長を見守りながら、母親の心身のケアにもつなげることができます。

厚生労働省でも、医師が必要と判断した場合には訪問看護の利用が検討されるとされており、多胎家庭においても、退院後支援の一つとして活用されるケースがあります。

「tatacare」が目指す、多胎家庭に寄り添う訪問支援

看護師とピアサポーターによる連携体制

tatacareでは、看護師と多胎育児経験者（ピアサポーター）が連携して子育て世帯を支える体制を整えています。

医師の指示や状況に基づき、医療的ケアに「経験者だからこそ分かち合える安心感」をプラスした訪問支援を行います。

また、訪問看護終了後に自費によるピアサポートへ切り替えて継続利用できる仕組みも整えています。乳幼児健診や受診時の付き添い、買い物への同行など、ご家庭の状況に応じた柔軟なサポートが可能です。

専門医・「子どもと親 こころの百年灯クリニック」との連携

子どもと親 こころの百年灯クリニックは、小児精神科医であり双子の父でもある黒川駿哉医師が、2026年6月15日に福岡市六本松で開業するクリニックで、日常的に連携できる距離感が最大の強みです。

子どもの発達・精神面での困りごとから、育児に疲弊した保護者のこころのケアまで、幅広く対応します。

医師による診察・処方と、訪問看護・ピアサポートがシームレスにつながることで、多胎家庭が「病院に行くほどでも…」と躊躇することなく、必要な支援に早期につながれる環境を実現します。

tatacare立ち上げの背景

tatacareは、tatamamaメンバー全員の想いを背に、多胎育児当事者の看護師夫婦がチームの中心となって立ち上げました。

tatamamaが長年取り組んできた孤立予防活動を通じ、医療的な専門知識と当事者としての共感が融合した「継続支援」の必要性を痛感し、本事業が形となりました。

特に、「男性看護師かつ多胎パパ」という管理者の視点は、従来の支援から溢れがちだった父親へのアプローチを可能にする、tatacare独自の強みです。

これまでの地域活動を専門的な医療支援へと進化させ、多胎家庭を「家族まるごと」支える体制を構築します。

看護師・訪問看護統括理事 加藤久美子 コメント

双子を育てる中で、終わりの見えない育児や孤立感に押しつぶされそうだった私を救ってくれたのが、tatamamaの存在でした。あの時受けた温かな支援があったからこそ、今の私があります。

看護師として、そして一人の当事者として『今度は自分が救う側に回りたい』という恩送りの想いで、このtatacareを立ち上げました。

多胎家庭には、医療的ケアだけでなく、心や暮らし全体に寄り添う支援が必要です。

外出が難しいご家庭にこそ、こちらから会いに行く。訪問看護を通じて、お母さんだけでなく、お父さん、お子さん、家族全員を支え、『家庭だけで頑張らせない』社会を福岡から広げていきたいです。

小児精神科医・tatamama理事 黒川駿哉 コメント

専門職であっても、多胎育児は決して簡単なものではありません。私自身も双子の父として、地域や社会資源に支えられながらここまで子育てを続けてくることができました。

受けた支援を次の世代につないでいきたいという思いから、多胎支援の活動に関わっています。

福岡のような都市で、tatamamaやtatacareのような新しい支援の形が生まれていることは、地域だけでなく、今後全国の多胎家庭にとっても大きな意味を持つと感じています。医療専門職として、今後も多胎家庭支援に貢献していきたいと思います。

訪問看護とは

訪問看護とは、看護師などの医療専門職が自宅を訪問し、健康管理や育児・生活のサポートを行うサービスです。

高齢者向けのイメージが強いかもしれませんが、産前産後の体調不安があるお母様や、赤ちゃんも大切な対象となります。

特に外出が困難な多胎家庭にとって、自宅という安心できる環境で、専門職に育児の悩みを相談したり体調確認を受けたりできることは、孤立を防ぐ大きな力となります。

病院と生活の場をつなぐ「架け橋」として、それぞれの家族に最適な支援を届けます。

今後の展望

tatamamaでは、これまで行ってきた多胎交流会やピアサポート、行政連携に加え、今回のtatacareを通じて、医療と地域をつなぐ新しい多胎支援モデルづくりを進めていきます。

地域の医療機関・行政・企業などとも連携しながら、多胎家庭が安心して子育てできる環境づくりを福岡から広げていくことを目指します。

訪問看護ステーションtatacare 概要

一般社団法人tatamamaについて

「多胎児ママにやさしい街は、すべての人が暮らしやすい街」をビジョンに掲げ、多胎世帯にやさしいまちづくりを通じて、女性や子ども、高齢者や障がい者を含め、誰もが暮らしやすい社会の実現を目指しています。

多胎世帯向けの交流会や相談会の開催、ピアサポーターの養成、多胎育児メディアの運営に加え、行政や医療機関とも連携しながら、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援に取り組んでいます。

【団体概要】

法人名： 一般社団法人tatamama

所在地： 〒810-0031 福岡県福岡市中央区谷1丁目15-8 コア六本松1F

代表理事： 牛島 智絵

設立： 2023年7月21日

活動内容：多胎世帯交流会、多胎育児ピアサポート事業、多胎児家庭向け訪問支援、多胎育児メディア運営、地元企業・行政と連携した多胎家庭向け支援事業

HP： https://tatamama.org/

問い合わせ： info@tatamama.org