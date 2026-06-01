FIFAワールドカップ2026(TM)公式アルバムより、フューチャーとタイラによる最新曲「Game Time」　6月1日（月）配信開始！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、FIFAワールドカップ2026(TM)公式アルバムより、フューチャーとタイラによる最新曲「Game Time」を6月1日（月）より配信します。

今年のサッカー・FIFAワールドカップ2026公式アルバム『Official FIFA World Cup 2026(TM) Album』より、共にグラミー賞受賞アーティストであるフューチャーとタイラが参加した最新シングル「Game Time」（読み：ゲーム・タイム）をリリースします。

アルバムからはこれまでにもLISA、アニッタ、レマによる「Goals」、ジェシー・レイエズとエリアナによる「Illuminate」といったグローバルなシングルが発表、それぞれがアルバムの国際的なアイデンティティに新たな側面を加えてきました。「Game Time」はその流れを受け継ぎ、世界が開幕へ向けてカウントダウンを進めるなかで、ファン、選手、各国に高まっていく期待感、自信、競争心を一気にスタジアム・モードの熱量へと引き上げる1曲です。

4度のグラミー賞受賞歴を持つプロデューサーであるCirkut（サーカット）が手がけた楽曲は、3度のグラミー賞受賞を誇る米・アトランタ出身のラッパーであるフューチャーと、2度のグラミー賞受賞歴を持つ南アフリカ出身のタイラが共演する、高揚感あふれるヒップホップ・アンセムです。大胆なブラス、轟くようなパーカッション、フューチャーの存在感を軸に構築されており、フューチャーによる「20 seconds to game time（ゲーム・タイム＝試合開始まで20秒）」という呼びかけとともに、キックオフ直前の張り詰めた空気と高まる期待感を描き出しました。タイラが持ち前のグローバル・ポップのエネルギーで、躍動感、メロディ、そしてインターナショナルな彩りを加え、2人が異なる音楽世界を横断しながら、『Official FIFA World Cup 2026(TM) Album』にふさわしいスケール感を備えた1曲へと昇華させています。

フューチャーとタイラは、現地時間6月12日（金）に米・ロサンゼルスで開催されるFIFAワールドカップ2026のオープニングセレモニーに出演することも決定しています。

Future, Tyla, FIFA Sound - Game Time (FIFA World Cup 2026(TM)) [Official Music Video]

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JLucCHwY-2c ]

フューチャー, タイラ, FIFA Sound

「Game Time (FIFA World Cup 2026(TM))」

6月1日（月）より配信中

試聴・購入LINK：https://umj.lnk.to/GT_FIFA