「冷たくて心地良い」と愛犬も大満足のレビュー4.45を獲得したペットマットに新色登場、あごのせパッド付きで夏の快適な居場所を叶える2,480円からの冷感マット「あごのせ涼眠マット」

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）は、多くの飼い主様から高い評価をいただいているペット用冷感マット「あごのせ涼眠マット」に、夏らしく爽やかな新色「レモンイエロー」を追加し、販売を強化いたします。ひんやりとした接触冷感素材とリラックスできるあごのせパッドを組み合わせ、愛犬・愛猫の夏の快適な環境づくりをサポートする本製品は、楽天市場にて2,480円（税込）よりご購入いただけます。

【商品概要】

あごのせ涼眠マット新色（レモンイエロー）

商品名：あごのせ涼眠マット

価格：2,480円 ～ 2,980円（税込）

サイズ：Mサイズ/Lサイズ

総合評価4.45、240件超のレビューが証明するペットたちが自ら進んでくつろぐ居心地の良さ

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/あごのせマットでくつろぐわんちゃん

本格的な夏の暑さが近づく中、言葉で不調を訴えられない大切な家族であるペットの環境づくりは、飼い主様にとって最も重要な課題の一つです。

PETFUNの「あごのせ涼眠マット」は、すでに多くの犬や猫、そして飼い主様から熱い支持を集めており、楽天市場のレビューでは総合評価4.45、総レビュー数242件を超える確かな実績を誇ります。

「用意してすぐにペットがお気に入りの場所にしてくれた」など、新しい環境に敏感なペットでもすぐにリラックスし始めるという声が次々と寄せられています。

確かな清涼感と、子犬からシニア犬の体を優しく受け止める絶妙なクッション性

本製品は、ペット用冷感アイテムに求められる「確かなひんやり感」にこだわって開発されました。フローリングや畳の上、あるいは日当たりの良いお部屋など、場所を選ばずサッと敷くだけで、ペットの体にこもった熱を優しく逃がします。

全体的にすっきりとした厚みでありながら中綿が偏りにくい柔らかな質感のため、小型犬からしっかりとした体格の中型犬、さらには自由な寝姿勢でくつろぐのが大好きな猫ちゃんまで、心地よく体を預けることができます。

破壊や誤飲の不安に配慮し、ガシガシ洗える飼い主目線の3つのこだわり

自由な寝姿勢でくつろぐ1. チャックやファスナーを一切使用しない安心の「誤飲防止・フラット設計」

元気なペットや、ベッドの細かなパーツへのいたずらが気になる飼い主様のために「小さなパーツの誤飲リスク」に配慮しました。凹凸のないフラットな仕上がりのため、デリケートなペットでも安心・安全に長く愛用していただけます。

フラットな仕上がり2. さらさらで爪が引っかかりにくい生地と、思わず触れたくなるふんわり優しい質感

生地表面は毛が絡みにくく、サラサラとした涼しげな質感が魅力です。この滑らかな表面仕上げのおかげで、ペット特有の引っかき動作や噛みつきに対しても生地が傷みにくく、綺麗な状態を保ちます。デリケートなペットの体を優しく包み込む「ふんわり」とした手触りとともに、健やかな眠りをサポートします。

活発に動くペットが使っても傷みにくい3. 底面のシリコン滑り止めでケガを予防し、汚れたら洗濯機で丸洗い可能

裏面には点状のシリコン滑り止め加工を施しており、ペットが勢いよく飛び乗ってもマットがズレる心配がありません。

さらに、汗をかきやすい夏場や万が一の汚れの際にも、自宅の洗濯機で簡単に丸洗いできるため、常にクリーンで衛生的な状態をキープできます。

初めて使うペットでも自然に馴染む、心地よい使用感への驚きと喜びの声

シリコンの滑り止め

実際に購入された飼い主様からは、多くの嬉しい反響が寄せられています。

最初は新しいマットに警戒していたペットが、素材の冷たさやあごのせパッドの心地よさに気づいてからは自ら進んで横になり、気持ちよさそうに眠るようになったというエピソードが目立ちます。また、お値段以上のサイズ感や、多頭飼いのご家庭でも仲良く並んで使える広さ、インテリアに馴染むカラーバリエーションなども高く評価されています。

【商品概要】

ピンクブルーペールミントレモンイエロー

商品名：あごのせ涼眠マット

価格：2,480円 ～ 2,980円（税込）

サイズ：

Mサイズ（約60×40cm / あごのせパッド高さ：約10cm / 重量：約280g）

Lサイズ（約80×60cm / あごのせパッド高さ：約10cm / 重量：約560g）

カラー展開：ピンク、ブルー、ペールミント、レモンイエロー（新色）

販売元：PET FUN（楽天市場店）

楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0026agopl/

ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を

PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。

今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=AMGZCNY3ODDX6)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/