【2026年5月M&A統計】前年同月比21件増の121件、取引総額は1.4兆円超え カカクコム非公開化が牽引

株式会社ストライクグループ

2026年5月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同月比21件増の121件となりました 。取引総額は1兆4135億円に上り、スウェーデンの投資ファンドによるカカクコムの非公開化案件(約5509億円)が全体を大きく牽引しました 。上場企業の適時開示情報のうち、経営権の移転を伴うM&A (グループ内再編は除く)について、M&A Online編集部が集計しました。

■取引の傾向

M&A件数と金額の推移

2026年のM&A件数は、過去最多をマークした2025年の1344件を上回るハイペースで推移しています 。今年は1月から毎月100件超えとなっており、3ケタのM&Aが年初から連続するのは、2008年の統計調査開始以来初めてのことです 。1-5月累計は622件と前年同期を72件上回っており、単純計算で年間1500件も視野に入ってきました 。企業が資本効率の向上やコア事業への集中を図る中で、非中核事業の切り離しや成長分野への積極的な投資が加速しています 。こうした中、5月は海外の投資ファンドによる日本企業の非公開化 (TOB)や、国内大手企業による海外事業の買収など、グローバルな資本移動を伴う案件が目立ちました 。

■取引総額上位3社

第1位 カカクコム 取引金額: 約5,509億円

スウェーデンの投資ファンドEQTによるTOB (株式公開買い付け)を受け入れ、株式を非公開化します 。急速に変化するデジタル市場において、中長期的な成長戦略を機動的に実行するためには、短期的な業績変動にとらわれない非公開化が最善と判断し、EQTのグローバルな知見やネットワークを活用して新たな事業展開やサービスの拡充を目指します。

第2位 ENEOSホールディングス 取引金額: 約3,360億円

米エネルギー大手Chevron傘下の東南アジア・豪州における燃料油販売事業を取得します 。国内の石油需要が減少傾向にある中、成長が見込まれるアジア・オセアニア地域での事業基盤強化を図り、海外での収益源を多角化してグローバル競争力を高める狙いがあります。

第3位 きんでん 取引金額: 約850億円

三菱電機傘下の弘電社を子会社化します。同業の弘電社をグループに迎えることで、施工体制の強化や技術力の向上を図り、さらなる事業拡大を目指します。

M＆A Onlineとは

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名 称： 株式会社ストライクグループ

（東証プライム上場、証券コード6196）

所在地： 東京都千代田区大手町1-2-1

三井物産ビル15階

代表者： 代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立： 1997年7月

事業内容： M&Aの支援

詳細を見る :https://www.strike.co.jp/