【ツアー報告】海外メジャー出場3選手全員がTRUE TEMPERシャフト-トゥルーテンパー

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原徹朗）は、2026年5月28日～31日に開催された国内外ツアーでTRUE TEMPERシャフトが活躍したことをお知らせします。

JGTO「～全英への道～ミズノオープン」では、「Dynamic Gold 120 X100」が優勝し、全英オープン出場権を獲得した3選手全員がTRUE TEMPERシャフトを使用しました。US男子ツアーでは、優勝者の14本中13本にTRUE TEMPERシャフトが使用されました。さらに、日本女子シニアオープンでは、SteelFiber使用選手によるワンツースリーフィニッシュを達成するなど、各ツアーでTRUE TEMPERシャフトが結果を残しています。

JGTO「～全英への道～ミズノオープン」

岡山県のJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で開催されたJGTO「～全英への道～ミズノオープン」において、アイアン・ウェッジシャフトともに「Dynamic Gold 120 X100」が優勝しました。優勝者はツアー通算9勝目を記録しました。

また、2位タイの選手はアイアン「AMT WHITE X」、ウェッジ「Dynamic Gold EX Tour Issue S400」を使用し、もう1名の出場権獲得選手はアイアン・ウェッジに「PROJECT X 7.0」を使用するなど、海外メジャー大会出場権を獲得した3選手全員がTRUE TEMPERシャフトを使用する結果となりました。

使用シャフト

アイアン/ウェッジ「Dynamic Gold 120 X100」

Dynamic Gold 120

「日本女子シニアオープンゴルフ選手権 太陽生命 元気・長生きカップ」

日本ゴルフ協会（JGA）主催の「日本女子シニアオープンゴルフ選手権 太陽生命 元気・長生きカップ」において、アイアンシャフトでSteelFiber fcを使用した選手が優勝しました。さらに、2位・3位選手もSteelFiberシリーズを使用し、SteelFiber使用選手によるワンツースリーフィニッシュを達成しました。

使用シャフト

アイアン「SteelFiber fc80 f3」

SteelFiber fc80

ユーティリティ「SteelFiber fc70 f3」

SteelFiber fc70

US男子ツアー

テキサス州フォートワースで開催されたUS男子ツアーにおいて、ドライバーからウェッジまで、14本中13本にTRUE TEMPERシャフトを使用した選手が優勝し、ツアー通算6勝目を記録しました。

使用シャフト

ドライバー「PROJECT X HZRDUS Smoke Black 70 TX」

4W「PROJECT X HZRDUS Smoke Black 80 TX」

HZRDUS Smoke Black

7W「PROJECT X DENALI Black 80 TX」

DENALI Black

アイアン「Dynamic Gold Tour Issue X100」

ウェッジ「Dynamic Gold Tour Issue S400」

Dynamic Gold Tour Issue

US男子下部ツアー

テネシー州ノックスビルで開催されたUS男子下部ツアーにおいて、アイアンおよびウェッジに「Dynamic Gold Tour Issue」を使用する選手が優勝し、今季2勝目を挙げました。

使用シャフト

アイアン「Dynamic Gold Tour Issue X100」

ウェッジ「Dynamic Gold Tour Issue S400」

トゥルーテンパーシャフト使用率

今週のUSツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。

【US男子ツアー】

・アイアン使用率：65.9％（1位）

・ウェッジ使用率：75.0％（1位）

・ユーティリティ使用率：32.4％（1位）

・ウッド使用率：19.4％（3位）

※Darrell Survey調べ

【US男子下部ツアー】

・アイアン使用率：61.5％（1位）

・ウェッジ使用率：74.0％（1位）

・ユーティリティ使用率：29.0％（1位）

・ウッド使用率：18.1％（3位）

※Darrell Survey調べ

使用率データをご掲載いただく際は、「Darrell Survey調べ」と明記いただきますようお願いいたします。

【True Temper Sports Incについて】

1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。代表製品「Dynamic Gold」「PROJECT X」「SteelFiber」を展開し、世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力をもとに、あらゆるゴルファーへ高性能シャフトを提供している。

https://www.truetemper.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。

https://www.truetemper.co.jp/faq/