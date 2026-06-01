【岡山大学】2026年度次世代研究者挑戦的研究プログラム「OU-SPRING」採択者に認定証を授与

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年5月12日、「2026年度岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）認定証授与式」を本学津島キャンパスの創立五十周年記念館で行いました。



OU-SPRINGは、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の支援を受け、博士後期課程の学生が研究に専念できる環境を整備し、優れた博士人材を多様なキャリアパスへ導くことを目的とした制度です。

授与式は、本事業の研究系メンターを務める研究・イノベーション共創機構の宇根山絵美学術研究推進本部長・上級URAの司会で進行し、冒頭、事業統括を務める菅誠治教学担当理事・上席副学長が開会のあいさつと事業概要の説明を行いました。

菅理事は祝辞の中で、「本学では大学院博士後期・博士課程の学生の皆さんを学生ではなく、研究者の一員とみなし、挑戦的研究に取り組めるように研究環境を整備しています。OU-SPRING生として選ばれたという自覚と責任をもって対応してください。皆さんが在学中に研究に集中し、卒業後も社会で幅広く活躍できる人材となれるよう全力で応援します」と、次世代を担う若手研究者らを激励しました。



今回の授与式には、2026年度の新規認定者37人のうち32人が出席し、認定証の授与では、菅理事から代表者である好川智也さん（大学院環境生命自然科学研究科）に認定証が手渡されました。



続いて、研究系メンターとキャリアメンターの紹介が行われました。本学では、OU-SPRING生のキャリア支援および研究活動の両面をしっかりサポートするため、研究系・キャリア系双方のメンターを配置し、研究統括メンターを大塚愛二特任教授が、キャリア統括メンターを教育推進機構の町田尚史准教授が務めています。



授与式終了後には、OU-SPRINGの同窓会コミュニティであるOU-BRIDGEの運営メンバーが進行を務める交流会を開催しました。認定者たちは4人ずつのグループに分かれ、ペアを作って互いに研究内容を紹介した後、その内容を聞き手が別の認定者へ紹介する活動を通じて、研究内容を専門外の相手にも分かりやすく伝えることを意識しながら、専門分野の異なる者同士が互いの研究に触れる機会となりました。



本学は修士課程から博士後期課程に進学する優秀な人材の確保や将来の我が国の科学技術・イノベーション創出を担う博士後期課程学生の処遇向上とキャリアパスの支援を、全学的な戦略の下で一体として実施します。今後も地域中核・特色ある研究大学である岡山大学における研究・イノベーション人材育成と輩出にご期待ください。

菅教学担当理事・上席副学長から代表者へ認定証を授与

交流会の様子

認定者・関係者による記念撮影（1～3列：認定者、後列：認定者および関係者）

◆参 考

・岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）

https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/

・OU-BRIDGE（OU-SPRING同窓会コミュニティ）

https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/bridge/

・【岡山大学】JST「次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）」に採択 ～高度な知識と未来思考で社会変革を導く博士人材育成プログラム（OU-SPRING）を実施へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002130.000072793.html

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学「OU-SPRING・BOOST Winter Research Symposium 2025」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003740.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学OU-SPRING・BOOST Summer Research Symposium 2025を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003535.000072793.html

・【岡山大学】2025年度岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）非研究型海外研修を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003490.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）非研究型海外研修を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002985.000072793.html

・【岡山大学】岡山から次を拓くナレッジワーカーとしての博士人材を ～2023年度岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップ（OUフェローシップ）「研究成果報告会」を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001703.000072793.html

・高度な知識と未来思考で社会変革を導くナレッジワーカーとして博士人材の育成へ～OU-SPRING 2024 Summer Research Symposiumを開催～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13501.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム対象大学院生が文部科学省主催「未来の博士フェス2024」に参加し、アサヒ賞を受賞！～社会変革の起爆剤となるナレッジワーカーとしての博士人材を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002404.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省主催「未来の博士フェス2024」に参加した岡山大学大学院生らが那須保友学長を表敬訪問～社会変革の起爆剤となる高度専門人材（ナレッジワーカー）としての博士人材の育成・輩出へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002453.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学大学院博士課程在籍者に対するJSTデータベース型研究者総覧「researchmap」への登録義務化について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001627.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム（OU-SPRING）同窓会コミュニティ「OU-BRIDGE」発足！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002613.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課（OU-SPRING事務局）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：ou-fellowship◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15396.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html