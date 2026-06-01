Belkinの「リリーパッド」iPadケースは、ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』からインスピレーションを得たデザインで、ご家庭のiPadを楽しくて愛着の湧くパートナーにしてくれます

ベルキン株式会社

40年以上にわたり家電製品のグローバルリーダーとして知られるBelkinは本日、7月3日公開のディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』に登場する、ハイテクなスマートタブレットキャラクター「リリーパッド」をモチーフにした、実用的なスペシャルエディションiPadケースを発表しました。

「トイ・ストーリー5 リリーパッド iPadケース 10/11世代対応」は、いつものiPadを楽しいキャラクターのように彩るアイテムです。デバイスをしっかり守る保護性能に加え、「リリーパッド」の魅力をさりげなく散りばめたデザインを採用しました。ただタブレットを操作するだけでなく、『トイ・ストーリー5』の世界とつながり、想像力をかき立てる遊び心たっぷりの時間をお届けします。

Belkin CEO スティーブン・マロニーより：

「リリーパッドは、現代の子どもたちとテクノロジーの新しい関わり方を象徴するキャラクターです。今回のコラボレーションでは、キャラクターの魅力を存分に活かしつつ、お客様がBelkin製品に求める品質や耐久性、保護性能、そして細部にまでこだわったデザインのすべてを兼ね備えた製品をお届けすることを目指しました。」

iPadをリリーパッドに変身させる

家族やディズニーコレクターのためにデザインされた「トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応」は、耐久性に優れた EVA樹脂素材を採用し、内蔵の持ち手や折りたたみ式の キックスタンドといったキャラクターをモチーフにしたディテールを組み合わせています。これにより、ユーザーは外出先でも快適にデバイスを持ち運び、視聴、お絵かき、学習などに利用できます。

製品の特徴：

リリーパッドの公式キャラクターデザイン： 『トイ・ストーリー5』に登場する「リリーパッド」からインスピレーションを受け表情豊かな目の表情も再現し、キャラクターらしさあふれるデザインでiPad（第10世代および第11世代）を彩ります。

お子様が使っても安心の保護性能： 耐久性に優れたEVA構造により、日常的な遊びの中で起こりうる衝撃や落下からデバイスをしっかりと守ります。

ソフトで滑りにくいエッジ： お子様の小さな手でもしっかりと握りやすい設計で、滑りや不意の落下を防ぎます。

一体型キャリーハンドル： 持ち運びに便利な一体型のハンドルは、毎日ハードに使っても耐えられるよう頑丈に設計されています。

折りたたみ式スタンド： 本体に格納されたスタンドを引き出すことで、お絵かき、動画鑑賞、ゲームプレイなどをハンズフリーで快適に楽しめます。

限定デジタル壁紙： 同梱のQRコードを読み込むと、ホーム画面やロック画面用の「リリーパッド」オリジナル壁紙を無料でダウンロード可能。iPadがさらに「リリーパッド」そのものに近づきます。

保護者の方も安心の安全素材： お子様にも安全な素材を使用。表面の汚れはサッと拭き取れるため、お手入れも簡単で常に清潔に保てます。

製品概要：

製品名：トイ・ストーリー5 リリーパッドiPadケース 10/11世代対応

発売日：2026年6月１日(月）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYZKQ54L

型番：EVA003

価格：6,720 円（税込）

保証期間：2年

Belkinについて

Belkinは、カリフォルニアを拠点とするアクセサリー業界のリーディングカンパニーです。過去40年にわたり、数々のアワードを受賞してきたバッテリー、保護フィルム、PC・スマホ周辺機器、ケーブル・変換アダプタ、およびオーディオ関連の製品を提供しています。

カリフォルニアで設計・開発を行い、世界100カ国以上で製品を展開するBelkinは、研究開発、地域社会、教育、サステナビリティ、そして何よりもお客様第一の姿勢を常に重視しています。1983年に南カリフォルニアのガレージで創業して以来、多様性を重んじるグローバルなテクノロジー企業へと成長を遂げました。私たちはこれからも、私たちが暮らす地球、そして人とテクノロジーのつながりからインスピレーションを得て、歩みを進めてまいります。

ディズニー＆ピクサー映画最新作

『トイ・ストーリー５』について

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、

このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…

その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

『トイ・ストーリー５』は、2026年7月3日（金）より日本劇場公開されます。

メディアお問い合わせ

ベルキン株式会社 マーケティングマネージャー 下野 和義

jpmarketing@belkin.com