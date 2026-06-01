声優・津田健次郎さんの「AI音声模倣・TikTok提訴」に関して令和の虎・榊󠄀原清一が徹底解説！生成AI時代の倫理を問うコンテンツとして、100万回再生突破の大反響

株式会社EMOLVA

企業のInstagram、TikTok、X（旧Twitter）、YouTubeなどの総合的なSNSマーケティングおよびアカウント運用代行を手がける株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、代表の榊󠄀原がSNS業界歴10年以上のプロフェッショナルとしての視点から、大きなニュースとなっている「声優・津田健次郎さんによる生成AI音声模倣を巡るTikTok（東京地裁）への提訴」について独自の解説・提言を行った動画が、TikTokにおいて100万回再生を突破したことをお知らせいたします。

■ 動画公開の背景：生成AIの急速な普及と、SNS運用の新たなリスク

現在、生成AI技術の進化により、誰でも手軽に高精度な音声や動画を制作できるようになりました。その一方で、著名人の声や顔を無断で模倣したコンテンツがSNS上で拡散され、法的・倫理的な問題へと発展するケースが急増しています。

この度、100万回再生を突破した動画では、SNSマーケティングの最前線で活動し、自身もアニメを深く愛する代表の榊󠄀原清一が、声優の津田健次郎さんが起こした「AIによる声の無断模倣に対する動画削除要請の訴え」をいち早くピックアップ。

「単なる『声が似ている』というレベルの話ではなく、人生をかけて磨いてきた表現の核である『声』が、本人の許可なくAIで複製・消費されている現状」について、SNS業界のプロとしての見解を述べました。

■ 100万回再生動画で解説された「3つの重要論点」とプラットフォームの課題

動画内では、今回の裁判が今後のSNS運用やクリエイティブ業界に与える影響について、以下の3つのポイントで分かりやすく解説しています。

- 論点1：「パブリシティ権の侵害」が声にまで及ぶ時代へ名前や顔だけでなく、声そのものが「職業としての財産」である声優にとって、無断でのAI複製は死活問題。俳優の顔、歌手の歌声と同様に、法的な境界線がどう引き直されるのか、極めて重要なターニングポイントであると言及。- 論点2：「技術の進化」と「無断利用（リスペクトの欠如）」の線引きAIそのものを否定するのではなく、本人の同意や明確なルール、リスペクトがあるかどうかが本質。声優の梶裕貴さんのように公式にAIプロジェクトへ声を提供する先進的な事例も紹介しつつ、「面白いから」「バズるから」という理由だけで消費される無断利用の危うさを指摘。- 論点3：プラットフォーム側（TikTok等）が負うべき責任の行方氏名不詳のアカウントから投稿された動画に対し、プラットフォーム側がどこまで検知・削除の責任を負うべきなのか、今後のSNS運用のレギュレーション（規約）を左右する重要な争点になることを解説。

■ 100万回再生突破に対する代表・榊󠄀原清一のコメント

「今回の動画に対して、多くのユーザー、クリエイター、そして企業担当者の皆様から、非常に冷静で深い意見やコメントが寄せられました。SNSを主戦場とするマーケターとして、そして一人のアニメファンとして、表現者の権利が守られない世界であってはならないと強く感じています。企業がSNSを運用する上でも、今後は『バズれば何でもいい』ではなく、AI利用における倫理観や著作権・肖像権に対するより高いリテラシーが求められます。EMOLVAでは、今後も最先端のトレンドやリスクをいち早くキャッチアップし、クリーンで効果的なSNS戦略を社会に提示してまいります」

■ 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。

・榊󠄀原清一：講師・登壇・PRご依頼フォーム

https://forms.gle/jtTPwg5PfRy3zHAj7