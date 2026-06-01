大阪から世界をひっくり返せ。「Global Startup EXPO 2026」出展への挑戦を支援！「GSE2026出展をめざす海外展開支援プログラム」参加者を募集開始

公益財団法人大阪産業局

https://osaka-startup.com/events/event-631

大阪府・公益財団法人大阪産業局は、世界を代表するディープテックの国際イベント「Global Startup EXPO 2026（以下、GSE 2026）※」への出展・ピッチ登壇をめざす、ディープテック・スタートアップおよび研究者を対象とした「GSE 2026出展をめざす海外展開支援プログラム」の参加者募集を開始しました。

――技術はある。だが、世界を納得させるストーリーが足りない。

世界で戦える優れた技術力を持ちながらも、その価値を海外投資家やグローバル市場に適切に伝えきれず、海外展開の機会を十分に得られていないディープテック・スタートアップや研究者は少なくありません。

本プログラムでは、世界各国のスタートアップ、投資家、企業、研究者などが集う国際イベント「GSE 2026」の舞台で自社技術や事業価値を世界へ最大限に発信できるよう、海外の投資家や事業会社などが求めるピッチや事業ストーリーの構築を支援します。7月に実施する2回の講座と、8月以降の個別相談、メンタリングを通じて、グローバル市場で戦うための実践力を養成します。

また、出展・ピッチ登壇権の獲得に向けた支援に加え、選抜された6者には、来日予定の海外投資家や事業会社との面談機会の創出も予定しており、大阪・関西発ディープテック・スタートアップのグローバル展開の加速をめざします。

さらに、2026年6月12日（金）には、本プログラムの詳細をご紹介する「GSE2026出展をめざす 海外展開支援プログラム 公募説明会」を開催します。

本説明会では、プログラム内容や今後のスケジュール、選考プロセスについてご案内し、「GSE 2026」への挑戦に向けた支援内容や選考プロセスをいち早くご確認いただけます。

※ Global Startup EXPOは、「社会実装」を軸に、国内外のディープテック・スタートアップを世界に発信し、世界のスタートアップ・エコシステムが交差する「世界を代表するディープテックの国際イベント」です。世界各国からスタートアップ、企業、投資家、研究者、行政が大阪に集い、技術・資本・市場を結びつけることで、実証から事業化、そして産業化へとつなげていきます。

https://global-startup-expo.com/

【GSE 2026出展をめざす海外展開支援プログラム（全2回）】

■対象

海外展開をめざす、設立10年以内のディープテック・スタートアップ、または研究者

※全国から参加可能です。なお、選抜企業の選考においては、大阪・関西での事業展開や拠点設置等の可能性も考慮します。

■受講料

無料

■定員

30名

※参加者多数の場合は審査あり

■スケジュール

＜連続講座・オフライン開催＞

第1回：2026年7月8日（水） 16:00～18:00（予定）

第2回：2026年7月22日（水） 16:00～18:00（予定）

※会場：大阪イノベーションハブ

（大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 7階）

＜個別相談・原則オフライン開催＞

2026年8月～9月予定

※参加者のうち選抜された6者を対象に計4～6回実施

■GSE 2026会期中に行われる主な支援

マッチング支援、ポスター展示、合同ネットワーキングの参加、

ピッチ登壇（対象者）、出展（対象者）

■申込締切

2026年6月30日（火）正午

■お申し込み方法

下記URLのWEBサイトよりお申し込みください。

https://osaka-startup.com/events/event-631

■ GSE 2026出展をめざす海外展開支援プログラム 公募説明会

日時：2026年6月12日（金）16:00‐18:00

会場：大阪イノベーションハブ（ハイブリッド開催）

詳細：https://global-entry-program-kickoff.peatix.com/

※本プログラムは、大阪府「2026年度 スタートアップ活躍促進事業（支援活動強化）」の受託を受け、大阪産業局が実施しています。