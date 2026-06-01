中小企業向け「採用オンライン無料診断」を開始
中小企業を対象とした「採用オンライン無料診断サービス」を開始いたしました。
本サービスは、企業の採用活動を診断し、採用ブランディング・SNS活用・採用導線設計などの観点から課題を可視化するものです。
サービス開始の背景
近年、多くの中小企業が人材不足に直面する中、従来の求人媒体だけでは応募者獲得が難しくなっています。
BOTANICOでは、2026年に開催した「中小企業のためのSNS時代の採用ブランディングセミナー」において、
・SNSを活用した採用手法を知りたい
・採用広報を強化したい
・求人媒体依存から脱却したい
・自社の魅力をどう発信すればよいかわからない
といった相談を数多くいただきました。
セミナー参加者からは、「自社の採用課題を客観的に把握したい」という声が多く寄せられたことから、今回の無料診断サービス開始に至りました。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/SYHUPUfVjd7vFdQA8)
採用オンライン無料診断の内容
本サービスでは、企業ごとの採用状況を分析し、以下の項目を診断します。
採用ブランディング診断
・企業の魅力発信状況
・競合との差別化
・採用ページの訴求力
SNS採用診断
・X（旧Twitter）
・TikTok
・採用広報運用状況
採用導線診断
・応募までの導線設計
・採用ページ改善点
・問い合わせ導線の最適化
競合分析
・競合企業との比較
・業界内でのポジション分析
・改善優先順位の整理
本サービスの特徴
本サービスの特徴は、単なる採用診断ではなく、「採用ブランディング」「SNS活用」「応募導線」を一体で分析する点にあります。
求人媒体の改善だけでなく、企業認知から応募までの流れを総合的に可視化し、中小企業でも実践できる改善施策を提案します。
今後の展開
BOTANICOでは今後も、
・採用ブランディング支援
・SNS採用支援
・採用広告運用
・採用広報内製化支援を通じて、中小企業の採用課題解決に取り組んでまいります。
会社概要
会社名：株式会社BOTANICO（ https://btnc.co.jp/ ）
代表者：代表取締役社長 佐藤洋平
役員：執行役員 長谷川文哉
所在地：神奈川県横浜市西区楠町11-2ストークビル横浜202
設立日：2018年2月
お申し込みはこちら(https://forms.gle/SYHUPUfVjd7vFdQA8)