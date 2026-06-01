【岡山大学】私立大学と国立大学のニーズ・ノウハウを共有：研究開発マネジメント人材の育成と運用について東京理科大学との会合を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年3月10日に大阪大学とともに、東京理科大学神楽坂キャンパス（東京都新宿区）を訪問し、研究開発マネジメント人材の育成と運用などに関する会合を開催しました。



本会合は、全国の大学等の研究力を強化するため、研究開発マネジメント人材の活躍を促進し、わが国全体の同人材の量的不足の解消および質の向上を図るとともに、適切な処遇・キャリアパスの確立を推進することを目的とする文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」の一環で行われました。本学と大阪大学は研修提供機関、東京理科大学は研修生の派遣機関（体制強化機関）であり、令和8年度以降の事業実施におけるより良い運用、連携強化等の観点から開催されました。



当日は、東京理科大学からは産学連携機構の山本誠機構長、研究推進機構研究推進センターの御代川部門長らが参加。本学からは、事業実施責任者である佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAと総務部広報課の飯田裕一課長らが参加しました。



会合の冒頭、佐藤副理事・副学長・上級URAより、あいさつとともに本学の研修提供内容について詳細に説明しました。その後、大阪大学での研修提供内容についても担当者から説明が行われました。



質疑では、研修提供メニューの細かい点について確認が行われ、続いて東京理科大学から組織の全体像や人事制度改革等の説明、研修提供機関に対するニーズの説明が行われました。また本学と大阪大学は国立大学であり、東京理科大学は私立大学という法人の違いがある中で、おのおののニーズやノウハウ、課題点などについても共有を図り、今後の研修メニューの充実に生かすことができました。



今回の会合について、事業実施責任者の佐藤副理事・副学長・上級URAは、「年度末のご多用のところ、山本誠機構長ら皆さまにご対応いただきましたこと厚く御礼申し上げます。今回の会合でのニーズを受け、より良い研修提供メニューの構築にもつながりました。国立大学と私立大学はニーズやノウハウの違いがありますが、その方法の知見を有する研究開発マネジメント人材は、とても強みあるものを有する人材になると思います。その点でも東京理科大学との連携はワクワク・ドキドキします。ぜひわが国の科学技術・イノベーションを支える研究開発マネジメント人材の育成強化を共に進めていきたいと思います」と述べました。



本学は今後も、さまざまなステークホルダーとの連携を強化し、研究開発マネジメント人材の育成と運用の高度化を推進していきます。そしてそれを生かすため従来の枠組みにとらわれない柔軟な組織・制度改革を迅速に進めていきます。引き続き、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現する開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学、そして東京理科大学の挑戦にご期待ください。

本件は、2026年6月1日に公開されました。

会合の様子

本学の「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」の概要図

特色ある岡山大学URAからの研修ノウハウを提供

◆参 考

・東京理科大学

https://www.tus.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」に採択～「知」から新たな価値を生み出すことのできる研究開発マネジメント人材の育成：岡山大学URAモデルなど特色ある取り組みを生かした研修を提供～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003628.000072793.html

・【岡山大学】東京農工大学と地域中核・特色ある研究大学における研究開発マネジメント人材の育成と運用についての意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003885.000072793.html

・【岡山大学】開かれた地域中核・特色ある研究大学のために弘前大学との研究開発マネジメント人材の育成と運用に関する会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003886.000072793.html

・【岡山大学】大学経営を担うことができる研究開発マネジメント人材の育成と運用について岩手大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003906.000072793.html

・【岡山大学】地域と国際を見通し研究力向上に寄与できる研究開発マネジメント人材の育成と運用について島根大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003922.000072793.html

・【岡山大学】URA体制の強化促進から見る研究開発マネジメント人材の育成と運用について横浜市立大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003925.000072793.html

・【岡山大学】地域の特色ある国立大学を支え変革を推進する研究開発マネジメント人材の育成と運用について愛媛大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003931.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学を支える研究開発マネジメント人材の育成と運用について熊本大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003942.000072793.html

・【岡山大学】国際産学連携やプロジェクトマネジメントを習得できる研究開発マネジメント人材の育成に関する会合をPMIアジアパシフィック（シンガポール）で実施

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15281.html

◆参考情報2

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学 x PMI日本支部】プロジェクトマネジメントに関する組織間連携協定を締結 ～研究開発マネジメント人材育成強化など、わが国のアカデミア全体のプロジェクトマネジメント活性へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003776.000072793.html

・研究開発イノベーションのマネジメント業務と人材～「プロジェクトマネジメント」と「組織」の視点から～

https://www.mext.go.jp/content/20240531-mxt_kiban03-000035730_3.pdf

・研究大学の舵取りを担う高度研究系専門人材～岡山大学リサーチ・アドミニストレーター（URA）のこれまでとこれから～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230831-1-1.pdf

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学の強化と岡山大学ビジョン2050の実現にむけて「人事基本方針」を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003067.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学職員4人を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004008.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7116

E-mail：kenkyu-management◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15234.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html