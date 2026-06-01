「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.23刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2023年12月22日に文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）に採択されました。本事業はこれまでにない規模の大型の大学支援事業（1件あたり約5年間で55億円）であり、我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を形成するものです。



岡山大学では、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現に向け、J-PEAKSの趣旨に共感し、これを活用するとともに、さまざまなステークホルダーらとともに研究力強化・イノベーション創出戦略を強力に推進しています。



これらの取り組みを中心とした本学の活動状況をタイムリーにお知らせする「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」の第23号を発行しました。

本号では、前号に引き続きJ-PEAKSの取り組みに深く関係するトピックスについて紹介しています。巻頭特集では、岡山大学長期ビジョン2050実現に向け、1月末に開催した岡山大学J-PEAKSシンポジウムについて紹介しています。また巻末には、「イチオシの研究設備」として「GeoMx（デジタル空間プロファイラー）」について取り上げています。



岡山大学はJ-PEAKSにおいて、単に研究開発拠点を築くだけではなく、地域の中核大学として、我が国を代表する研究大学群として矜持ある歩みを続けるため、“常識”にとらわれない大学法人全体の組織・制度改革を実行しています。この改革こそが従来の「学内の一部の組織だけが汗を流す改革」や「“国立大学法人”ではなく、狭い“大学”の枠組みでしか捉えなかった改革」とは異なる点ともいえます。そのため、これらの法人全体の組織・制度改革などについても併せて掲載しており、採択大学間に共通する課題について、好事例・ノウハウ等を共有する一助となればと考え、「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」を刊行しています。

岡山大学のみならず、「世界に誇れる研究大学の山脈（PEAKS）」を築きあげようとする挑戦に、どうぞご期待ください。

本情報は、2026年6月1日に公開されました。

○岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等学務課 小川誠司事務職員のコメント

1月末に開催された岡山大学J-PEAKSシンポジウムに、ジョブシェア（学内兼業制度）の一環として参加しました。本シンポジウムでは基調講演やJ-PEAKSの取り組み紹介、パネルディスカッション、そして取り組み別セッションを通じて、「競争」から「共創」へと転換する改革の方向性を改めて認識しました。また、研究大学群での連携により人的・設備資源を補完し合うことで、より大きな研究成果へつなげられる可能性があると実感しました。J-PEAKSの取り組みを一時の事業ではなく制度として根付かせるためには、学内外で協力してくれる仲間づくりが重要であり、本シンポジウムはその形成に大きな意義を持つ機会となりました。

今回の経験を踏まえて、岡山大学長期ビジョン2050実現に向けて何ができるのかを考えた結果、普段学務課で教育系業務を担当している立場から、医学研究インターンシップ（MRI）など研究に関連する教育プログラムの実施に協力し、研究人材育成の観点から貢献していきたいと考えています。

・「岡山大学J-PEAKS MONTHLY DIGEST」の本号（Vol.23）は下記からぜひご覧ください。

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/freetext/J-PEAKS/file/vol23.pdf

＜掲載Topics＞

１.岡山大学J-PEAKSシンポジウム～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）による大学改革の最前線を開催～

２.上山隆大内閣府本府参与らが岡山大学を訪問～共生型連合体と最先端研究施設について意見交換～

３.事務職員を対象とした新たな学内兼業制度「ジョブシェア制度」中長期プロジェクトを実施～事務職員採用試験に係る広報強化プロジェクト～

４.大阪大学と研究IRに関する意見交換を実施～IR業務連携の深化について議論～

５.2025年度「プロジェクトマネジメント基礎研修」の学習証明オープンバッジ授与式を開催

６.藻類から高等植物への進化をつなぐ鍵を発見～ゼニゴケ由来光化学系I-アンテナ超複合体の構造を解明～

７.岡山大学総合技術部医学系技術課の渡邉治之技術専門職員と岡山大学病院医療技術部の岩藤晋臨床工学技士が「令和7年度医学教育等関係業務功労者表彰」を受賞

８.本学職員4人を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

９.内閣府主催のデジタル田園健康特区フォーラムに那須保友学長らが登壇

１０.中村有里技術専門職員が「令和7年度日本学術振興会男女共同参画推進シンポジウム」に事例紹介の講演者・パネリストとして登壇

１１.TCカレッジTC論文発表会（医工系コース）を開催～研究・教育・協働を支える高度専門技術職員を目指して～

１２.SXプラットフォームシンポジウム「“借りる”からはじめる新たな研究基盤強化の構築」を開催

１３.人工衛星の帯電を「光」で検知するシリコンフォトニクスセンサを開発～宇宙開発を悩ませてきた静電気トラブルに新方式で挑む～

１４.学生の挑戦が形に！「おかやまテックガレージ」二期生成果報告会を開催

１５.県内企業等の課題を解決するアイデアを学生が考える「リアルBiz学生アイデアソン2026」を開催

１６.前立腺がんに対するPSMAルテチウム療法を導入

１７.国内先駆けの「コロナ・アフターケア外来」開設から5年～診療実績から見えてきたコロナ後遺症の課題と予後～

１８.地域共創型取り組み「おかやまシネコカルチャー（協生農法）プロジェクトin新見市」～企業の余剰資源を活用した鳥獣害対策フェンスの設置と地域交流の深化～

１９.岡山大学発ベンチャー・株式会社オーディオストックが「Technology Fast 50 2025 Japan」に選出

２０.大蘆彩夏大学院生が「第16回日本学術振興会育志賞」を受賞

㉑中四国・播磨HeReNet～本学が岡山理科大学においてヘリウムガスの回収（フェーズ1）を開始～

㉒DevFest Okayama, Japan 2025を開催

㉓『絡み合う』だけで材料になる～短炭素繊維の新しい3D成形法を開発～

㉔最先端工場に潜入！未来の半導体技術を体験～マイクロンメモリジャパンの工場を訪問～

㉕人事戦略のさらなる推進に向けて 東京農工大学と意見交換会を開催

㉖岡山大学総合技術部の石原すみれ技術専門職員が日本実験動物協会「協会会長奨励賞」を受賞

イチオシの研究設備「GeoMx（デジタル空間プロファイラー）」

GeoMx（デジタル空間プロファイラー）

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html

・岡山大学「大学院修学支援制度（2024年度）」修了式を挙行～技術職員が1人目の博士号取得、特定助教に認定～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003179.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

・【岡山大学】共生型連合体全体会議を大阪公立大学で開催～大学間連携による地域課題解決と新たな地方創生の方策を議論～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003712.000072793.html

・那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・"新しい学問の府"の構築への挑戦 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002883.000072793.html

・我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を担える岡山大学へ：「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の令和7年度学内意見交換会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003173.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学として経済を含めた安全保障に関わる研究活動の取り決めを整備・制定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003218.000072793.html

・岡山大学次世代研究院の次世代研究群に「難治・希少がんに対する再生・細胞医療・遺伝子治療拠点」を指定 ～世界をリードする難治・希少がん治療の実現へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003327.000072793.html

・【岡山大学】「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる2025年度岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003725.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学J-PEAKSシンポジウム ～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）による大学改革の最前線を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004009.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.21

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003805.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.22

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003992.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15179.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください