【岡山大学】岡山大学異分野基礎科学研究所の菅倫寛教授、中島芳樹助教、岡山大学惑星物質研究所の石井貴之准教授が令和8年度「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受賞！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 1日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

文部科学省では毎年、科学技術に関する研究開発や理解増進等において顕著な成果を収めた研究者を「科学技術分野の文部科学大臣表彰」として顕彰しています。このたび、本学学術研究院先鋭研究領域（異分野基礎科学研究所）の菅倫寛教授および中島芳樹助教が、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞（研究部門）」を受賞しました。また、同領域（惑星物質研究所）の石井貴之准教授が、同表彰「若手科学者賞」を受賞しました。表彰式は、2026年4月15日に文部科学省にて執り行われました。



科学技術賞（研究部門）は、日本の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究または開発を行った研究者に授与されるもので、本年度は56人が受賞しました。菅教授らの「X線自由電子レーザーを用いた光合成の水分解反応の研究」は、太陽光と水からクリーンエネルギーを創出する人工光合成触媒の合理的設計につながる成果として高く評価され、今回の受賞に至りました。



また、若手科学者賞は、萌芽的で高い独創性を有する研究を行い、今後のさらなる活躍が期待される若手研究者に授与されるもので、本年度101人が受賞しました。石井准教授の「高圧実験による地球内部構造と物質循環に関する研究」は、マントル鉱物の相平衡関係や結晶化学、地球深部における水の挙動の解明において、従来の枠組みを超える知見を提示し、惑星物質科学分野の発展に大きく貢献した研究成果が高く評価され、今回の受賞に至りました。



本学は、2023年12月に文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」（実施主体：日本学術振興会）に採択され、研究力強化に向けた取り組みを進めています。このたびの受賞者をはじめとする優れた若手研究者への支援を加速し、最先端の研究成果をより迅速・効果的に社会に届けられるよう積極的に推進していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組と研究者らの挑戦にご期待ください。

本件は、2026年6月1日に公開されました。



○菅教授のコメント

10年前に岡山大学で文部科学大臣表彰の若手科学者賞を受賞しましたが、その研究を継続して発展させた成果として今回の受賞につながったことを大変うれしく思います。この成果は共同研究者や研究室メンバーの支えがあってこそ達成できたものであり、皆で喜びたいと思います。岡山大学には優れた研究環境が整っているので、今後もさらなる成果を目指して研究に取り組んでいきたいと思います。



○中島助教のコメント

本研究は、諸先生方の多大なるご指導と、各分野の専門家である共同研究者の皆さまのご協力なくしては実現し得ないものでした。また、実験の遂行にあたっては、研究室の皆さまからも多大なご尽力をいただきました。このような栄誉ある賞をいただけたことを大変光栄に思うとともに、本成果が多くの皆さまのご支援の上に成り立っていることを改めて深く実感しております。この場をお借りして、ご指導・ご協力を賜りましたすべての皆さまに心より御礼申し上げます。



○石井准教授のコメント

今回の受賞は、アカデミアの世界に進んで以来取り組んできた研究の一つの集大成といえる成果であり、学生時代の指導教員をはじめ、これまでご指導・ご支援くださった多くの共同研究者の皆さまのお力添えによって実現したものです。この場をお借りして、心より御礼申し上げます。

同時に、本研究分野にはまだ多くの未解明な課題が残されており、今回の受賞は、これまでの歩みを振り返るとともに、今後さらに研究を発展させていくための新たな出発点でもあると感じています。本受賞が若手研究者の励みとなり、分野全体の発展につながることを願っています。

恵まれた研究環境が整う岡山大学において、これからも挑戦を続け、より深い理解と新たな知見の創出に努めてまいります。

（左より）菅教授、中島助教、一軸加圧式川井型超高圧発生装置 USSA-5000と石井准教授

◆参 考

・岡山大学異分野基礎科学研究所

https://www.riis.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学惑星物質研究所

https://www.misasa.okayama-u.ac.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・文部科学省発表資料

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01620.html

・科学技術賞 受賞者一覧

https://www.mext.go.jp/content/20260403-mxt_sinkou01-000048647_1.pdf

・若手科学者賞 受賞者一覧

https://www.mext.go.jp/content/20260402-mxt_sinkou01-000048647_2.pdf

岡山大学津島キャンパスにある岡山大学異分野基礎科学研究所（岡山市北区）

岡山大学惑星物質研究所（鳥取県三朝町）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学異分野基礎科学研究所 教授 菅 倫寛

TEL：086-251-7877

https://sites.google.com/view/sugalab/home



岡山大学惑星物質研究所 准教授 石井貴之

TEL：0858-43-3754

E-mail：takayuki.ishii◎okayama-u.ac.jp

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)