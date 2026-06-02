【三重県×AlphaDrive】 県外スタートアップの実証実験を「オール三重」で支援するプログラム「MIE StartUp FIELD」を開始

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO/CAXO 麻生要一、以下「AlphaDrive」）は、三重県より「令和8年度 みえスタートアップ 実証実験サポート事業業務」の運営を受託しました。

三重県におけるスタートアップ支援の取組を加速するため、本年度は地方の課題解決に資する製品・サービスを開発する県外スタートアップを対象とした実証実験サポートプログラム 「MIE StartUp FIELD」を開始します。本プログラムでは、「みえスタートアップ支援プラットフォーム」(＊)の参画機関や県内の自治体、企業、金融機関、高等教育機関等を巻き込んだ「オール三重」体制で、スタートアップが求める実証フィールドを提供いたします。実証実験の伴走支援に加え、実証後も三重県内で事業を継続・拡大できるよう、次年度以降の事業展開までを見据えた支援を行います。

また、2026年6月2日よりみえの起業・事業相談窓口を再開いたします。

＊「みえスタートアップ支援プラットフォーム」とは

2023年8月28日に三重県に立ち上がった「みえスタートアップ支援プラットフォーム」には、2026年5月末現在、89の支援機関が参加しています。

こちらは、三重県のスタートアップ支援の取組を加速させ、三重発スタートアップを創出することを目的とし、金融機関・高等教育機関・経済団体・支援機関等の県内外の関係機関が一体となった支援体制になります。

支援対象は起業家に加え、社内起業家や新規事業担当者で、学生さんや第二創業を目指す方も含まれます。

詳細はこちら

https://tokowaka-startup.pref.mie.lg.jp/

＊「MIE StartUp FIELD」について

◆ 概要

募集期間：2026年6月2日（火）～2026年7月22日（水）

実証実験期間：2026年10月～2027年2月

採択予定社数：3社以上

参加費用：無料

補助金：活用いただける補助金がございます

詳しくは下記のプレスリリースをご参照ください

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360800137.htm

◆ 募集対象となるスタートアップ

以下の１.～３.のすべてを満たすスタートアップを対象とします。（４.は満たしていることが望ましい）

１.本県に拠点を置いていないこと

２.地方の課題解決を目的とした製品・サービスを開発していること

３.開発する製品・サービスが地方課題を解決できるかの検証を終え、最小限の製品・サービスを構築し、現実的に提供可能かを検証する段階にあること

４. 資金調達（補助金・ビジネスコンテスト賞金等を含む）を達成していること

＊県内のスタートアップについては、ワンストップ窓口にてご相談を受け付けますので、下記よりお申し込み下さい。

■相談申込方法

以下の問い合わせフォームを入力し、送信ください。

https://forms.gle/5vLPmbaYgQ1cWt5G7

後日、担当より相談日時をご連絡いたします。

◆ 本プログラムの特長

1. 「オール三重」での実証フィールドマッチング

みえスタートアップ支援プラットフォーム」の参画機関や県内の自治体、企業、金融機関、高等教育機関等と連携し、スタートアップの希望条件に合致する自治体・企業を県内全域から探索します。

2. 期待値のすり合わせを重視した伴走支援

実証前のキックオフから成果報告まで、専任担当者がスタートアップとフィールド提供者の橋渡し役として伴走。「やってみたら認識がずれていた」という事態を防ぎ、双方が「やって良かった」と思える実証を実現します。

3. 次年度以降への接続

実証実験後も、プラットフォーム参画機関やワンストップ窓口を通じて、三重県内での事業展開・継続パートナー探索を支援いたします。一過性ではなく、地域に根付くスタートアップとの共創を目指します。

◆ スケジュール（予定）

・募集開始 2026年6月2日（火）～2026年7月22日（水）

・スタートアップ個別相談会（STATION Ai）2026年6月25日（木）15:00～18:00

・スタートアップ個別相談会（渋谷QWS）2026年7月13日（月）15:00～18:00

・審査委員会

・2027年2月 成果報告会（三重県内で開催予定）

◆ 説明会の開催

本プログラムの詳細をご案内する説明会を、SHIBUYA QWS および STATION Ai にて開催します。個別相談会形式で実施し、飛び入り参加も歓迎します。オンラインでの個別相談にも対応します。

【STATION Ai 会場】 2026年6月25日（木）15:00～18:00

【SHIBUYA QWS 会場】 2026年7月13日（月）15:00～18:00

【オンライン個別相談】 随時受付

申込・詳細はこちら：https://forms.gle/mbdBgrWLHtJxDQkr8

みえの起業・事業相談窓口について

三重県では起業を予定している方や事業の伴走支援を行う相談窓口を設置いたします。

みえの起業・事業相談窓口では、起業に関する相談について幅広く対応いたします。まずは誰かに相談してみたい方や事業の伴走支援をしてほしい方もご利用いただけます。また、必要な専門家や支援企業のご紹介も行って参ります。

さらに、専門家による相談も実施いたします。

お気軽にご利用ください。

・起業を考えているが、何から始めたら良いのかわからない

・新規事業を立ち上げたいが、何から始めたら良いのかわからない

・事業計画（ビジネスプラン）を作りたい、見直したい

・資金調達の方法を知りたい

・他社との協業を考えたい

・三重県のスタートアップ支援を行いたい など

■対象者

・起業を予定している方（大学生・高専生・高校生等の学生も含む）

・事業の立ち上げや資金調達等により成長をめざすスタートアップ等

・新規事業の開発を進める事業者等（既存企業内での業態転換・オープンイノベーション、新規事業立ち上げ予定の方を含む）

・プラットフォーム参画機関をはじめとするスタートアップ支援機関（VC等の金融機関やアクセラレーターを含む）

■相談受付期間

2026年6月2日（火）から2027年3月5日（金）まで

■相談方法（無料）

対面※ もしくは オンライン

※対面の場合

ACRO STUDY（三重県津市大谷町255 オフィス金子 2F）

https://acrostudyco.work/

＊津駅から徒歩2分ですので、公共交通機関のご利用が便利です。

お車でお越しの方は、無料の駐車場のご用意がありませんので、お近くの有料パーキングをご利用ください。

■相談申込方法

以下の問い合わせフォームを入力し、送信ください。

https://forms.gle/5vLPmbaYgQ1cWt5G7

後日、担当より相談日時をご連絡いたします。

■相談対応者

石田礼子／株式会社 アルファドライブ 地域共創事業部 プロジェクトマネージャー、BASE LAUNCH MIE 代表、CHINETSU 事業リーダー、三重テレビ『Mieライブ』公式コメンテーター

三重県津市出身・在住。新卒から13年間百五銀行で働き、2016年6月にNewsPicksにジョインし、ニュースやコンテンツのキュレーションを担当。2018年10月より、複業で三重県の中小企業を対象に働き方改革の推進支援をスタート。2020年4月からは、三重テレビのニュース情報番組『Mieライブ』にて、公式コメンテーターとしててビジネストレンドを紹介するコーナーを担当し、現在6年目。2023年9月にAlphaDriveの地域共創事業部に転籍し、主に東海エリアを担当。2023年12月に三重のビジネスコミュニティ「BASE LAUNCH MIE」を立ち上げ運営中。2025年4月に「CHINETSU」事業を立ち上げ。地域のビジネスイベントの企画運営やコミュニティ形成支援を行っている。Pablo公式コーチャー、プロメンターとして大企業向けのエンゲージメント向上施策や組織づくりと中小企業の従業員向け・役員向けのコーチングも行っている。

BASE LAUNCH MIE

https://region.alphadrive.co.jp/baselaunchmie

担当者の声

石田礼子／株式会社アルファドライブ 地域共創事業部 プロジェクトマネージャー

三重県は、自然に恵まれ、産業や文化も発達した豊かな地域です。この地に挑むスタートアップの「やりたい」を、私たちは本気で形にしたいと考えています。

本プログラムでは、三重県内自治体・企業・金融機関・大学等が連携し、地方課題の解決に挑むスタートアップの実証フィールドを三重県全体でマッチング・サポートします。「三重で何かに挑戦したい」という想いに、オール三重で応える体制を整えました。

ワンストップ窓口では、県内の起業者や県内企業が新たな商品やサービスを開発し、事業の広がりを築けるようサポートして参ります。

そして、「みえスタートアップ支援プラットフォーム」の参画機関や県内事業者の方々と力を合わせて、共にみえのスタートアップエコシステムの構築を目指していきます。三重の未来を、ここから一緒に創っていきましょう。

＜会社 概要＞

社名：株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

■ AlphaDrive REGION について

AlphaDrive REGIONは、AlphaDriveの地域創生・地域経済政策領域で、行政・地域企業と連携しながら、産業振興・地域人材育成・企業誘致・関係人口創出等に取り組んでいます。コンサルティングに留まらず、自らリスクをとって地域で営む事業も含め、30以上の都道府県で活動してきました。また、これらの地域における実装の機能に加え、シンクタンク機能を担う「アルファドライブ地域経済研究所」を通じて地域経済振興モデルの研究と政策提言を行い、AI時代の地域経済政策を「地域AX」と再定義しています。地域における AXアーキテクトの育成にも取り組み、地方創生2.0時代の地域経済振興に貢献します。

詳細：https://region.alphadrive.co.jp/

▼お問い合わせ先

運営事務局（受託事業者：株式会社アルファドライブ）

担当：石田礼子

reiko.ishida@alphadrive.co.jp

三重県雇用経済部産業イノベーション推進課技術革新班 担当：奥村、小松

sougyo@pref.mie.lg.jp

Tel：059-224-2227