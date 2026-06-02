〈パーソルテンプスタッフ〉社員の“気になる”を育み、組織力を高める

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長 湊 剛宏 証券コード：9330）は、パーソルテンプスタッフ株式会社（東京都渋谷区 代表取締役社長 木村和成）が取り組む「キャリアオーナーシップ」推進施策において、コピーライティングおよびイラスト制作で支援。「気になるを、木にする。」というコピーを軸に、社員一人ひとりが“自身の原動力を起点にキャリアを捉え直せる世界観”を構築しました。

【伴走支援プロジェクトの詳細】は、こちらをご覧ください。⇒ https://www.ageha.tv/works/tempstaff-2/(https://www.ageha.tv/works/tempstaff-2/?utm_campaign=2606_pr_tempstaff-2)

■キャリアを“高尚なもの”と捉えギャップが生まれる

パーソルテンプスタッフでは、パーソルグループが掲げる「“はたらくWell-being”創造カンパニー」の実現に向け、社員の自己決定感や成長実感の向上が不可欠だと考えていました。しかし、多くの社員がキャリアを“今の仕事と地続きではない高いハードル”や“高尚なもの”と捉えており、理想と現実にギャップが生じていたのです。自らの原動力を起点として主体的に取り組めるよう、キャリアに対する意識改革が、同社の課題となっていました。

■徹底的な議論を通じてキャリアの再定義に挑む

揚羽は支援パートナーとして週1回の議論を重ね、キャリアを「自分の中にある小さな関心を育てるプロセス」として再定義。キャッチコピー「気になるを、木にする。」を開発しました。ビジュアル面でも、植物の成長になぞらえたストーリー仕立てのイラストを制作し、デジタルな洗練さよりも人の手の温もりを感じる「クラフト感」を重視。感性で動き出す感覚を視覚化し、社員が抵抗感なく身近に感じられる表現を追求しました。

■認知から行動変容へと進む「キャリアオーナーシップ2.0」

完成したクリエイティブは、社内報や社内研修、オフィス対話会など、様々な場面で活用しています。研修の受講者からは「自分の原動力を起点に前向きに行動できるようになった」などの声も上がり、2025年秋の社員アンケートでは、認知度75.5％、理解度39.2％と初年度の目標をほぼ達成。2026年度は「キャリアオーナーシップ2.0」として、日常の行動変容へ繋げる仕組み作りを進めます。

▼パーソルテンプスタッフへの支援内容について

当社は、本プロジェクトにおいて、以下の支援を行いました。

・コンセプト開発およびコピーライティング

社員がキャリアを“特別なもの”ではなく、“日常の中で育てていくもの”として捉え直せるよう、議論を重ねながらコピーとリード文を開発。「気になるを、木にする。」という言葉に、社員一人ひとりの原動力を肯定する思想を込めています。

・イラスト制作・世界観の設計

キャリアが育まれていく過程を、植物の成長になぞらえたストーリー性のあるビジュアルとしてイラストを制作。洗練されたデジタル感よりも、人の温もりを感じる「クラフト感」を重視し、社員が感覚的に共感しやすい世界観を構築しました。

具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツで紹介しています。ぜひご覧ください。

〈日常の“気になる”を自らの手で育み、キャリアの自己決定感を高める〉

https://www.ageha.tv/works/tempstaff-2/(https://www.ageha.tv/works/tempstaff-2/?utm_campaign=2606_pr_tempstaff-2)

【企業ブランディングの相談を承ります】

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントに伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援する姿勢”を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームより、お気軽にお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2606_pr_tempstaff-2)



【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2606_pr_tempstaff-2)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv