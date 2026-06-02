【岡山大学】令和8年度TCカレッジ入学式、CFC業務見学に岡山大学総合技術部の技術職員5人が参加～岡山大学のミッションである「高度な知の創成・創発・継承」を支える高度技術人財の育成～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

2026年4月21日～22日に東京科学大学（大岡山キャンパス）にて「令和8年度TCカレッジ入学式」およびオリエンテーションが開催され、本学総合技術部から新たに5人が入学しました。その後、同大学コアファシリティセンター（CFC）業務見学にも参加しました。



入学式では、江端新吾TCカレッジ長および来賓の方々が祝辞を述べました。TCカレッジは、東京科学大学が主導する高度技術専門人財「テクニカルコンダクター（TC）」の養成を目的とした教育プログラムです。本学はサテライト校として医工系コースを開講しており、本年度は他大学からの入学生を含め計6人が受講しています。



CFC業務見学では、入学生らは東京科学大学の教育支援部門などを見学し、先端機器の紹介や運営体制について説明を受け、大きな刺激となった様子でした。



今回の参加について、本学の総合技術部本部長の佐藤法仁副理事・副学長・上級URAは「本学は技術職員の高度化・専門化のひとつの手段としてTCカレッジを運用しています。サテライト校のひとつとして我が国全体の研究基盤の強化、そして技術職員の人材強化促進に責任をもって担います。今回入学した技術職員らの取り組みと活躍にご期待ください」と今後の展望を述べました。また、松原岳大技術専門職員は「この機会を生かし、大学が求める高度技術専門人財として専門性と実務力を高めたい」と抱負を語りました。



岡山大学総合技術部では、今後もTCカレッジなどを活用して、技術職員らの高度化を戦略的に強化促進します。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と、その一翼を担う技術職員の活動にご期待ください。

本情報は、2026年5月25日に岡山大学から公開されました。



〇本学からの入学者は以下のとおりです。

物質分析系コース：伊藤千佳子技術専門職員

設計製作系コース：藤本幸輝技術主任

医工系コース：松原岳大技術専門職員、丸山和之技術専門員

マネジメント系コース：永松知洋技術専門職員

令和８年度TCカレッジ入学生と東京科学大学関係者との集合写真

祝辞のあいさつをする江端TCカレッジ長

ファシリティーステーション部門見学をする受講生

CFC業務見学/金属用3Dプリンターを見学する永松技術専門職員（左）

◆参 考

・TCカレッジ（東京科学大学）

https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/

・岡山大学総合技術部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/techall/

・岡山大学医学部共同実験室

https://www.okayama-u.ac.jp/user/crl/

・コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】令和7年度TCカレッジ認定式 医工系TCコース初のTC2人が認定、TM課程5人も認定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003920.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「電子顕微鏡試料作製（基礎）」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003890.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「生物系透過型電子顕微鏡（基礎）」を実施 ～技術職員における高度専門人材の育成を目指して～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003768.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「生物系走査型電子顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003751.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コースで研究室見学を実施～今年度は新たにクライオ電子顕微鏡の見学も！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003640.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部がTCカレッジ医工系TCコース中級カリキュラム『3Dプリンタ（基礎）』を開講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003553.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース上級カリキュラム「令和7年度医工講究（第1回）」を開催～技術職員の高度化に向けて～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003505.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「フローサイトメーター（基礎）」を実施～技術職員の知識・技能修得により、研究支援力の向上を目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003377.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度岡山大学TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「生物系各種光学顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003280.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度TCカレッジ認定式および技術・研究支援発表会表彰式に総合技術部の技術職員が参加～医工系TCコース開講以来、初のテクニカルマスター（TM）に認定！岡山大学職員の「高度化」を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003077.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース上級カリキュラムを株式会社日立ハイテクで開催～産学連携推進、総合技術部の技術・知識向上を目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002947.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学総合技術部の阿部匡史課長が「第39回国立大学法人生命科学研究機器施設協議会」に登壇～岡山大学TCカレッジ医工系コースでの技術職員の高度化の取り組みを紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002764.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学TCカレッジ医工系コース「マウス・ラット実技講習会」中級カリキュラムを開催～技術職員の動物実験における知識・技術の習得と向上を目指す～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002654.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ岡山大学サテライト校 医工系コース 中級カリキュラム「生物系透過型電子顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002038.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ医工系コース 中級カリキュラム「3Dプリンタ実習（基礎）」を実施 ～技術職員の能力・技術向上の強化としての医工連携カリキュラム第二弾～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001955.000072793.html

・岡山大学総合技術部 研究現場の生の声を聞き技術職員のスキルアップを図るTCカレッジ「医工系コース」での研究室見学第2弾を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001937.000072793.html

・岡山大学総合技術部 研究現場の生の声を聞き技術職員のスキルアップを図るTCカレッジ「医工系コース」での研究室見学を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001918.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ岡山大学サテライト校医工系コース中級カリキュラム「生物系走査型電子顕微鏡（基礎）」を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001927.000072793.html

・岡山大学総合技術部 研究現場の生の声を聞き技術職員のスキルアップを図るTCカレッジ「医工系コース」での研究室見学を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001918.000072793.html

・【岡山大学】TCカレッジ岡山大学サテライト校「医工系コース」開講 ～技術職員の「高度専門人材養成」を強化促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001518.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学 岡山大学を支える技術職員の「高度専門人財養成」に向けて -令和5年度「TCカレッジ」に岡山大学技術職員が参加-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001436.000072793.html

・【岡山大学】総合技術部の堀格郎課長がテクニカルマスターに認定 ～東京工業大学以外ではTCカレッジ開校以来初！岡山大学における職員の「高度化」を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002136.000072793.html

・【岡山大学】「岡山大学TCカレッジ医工系コース」2024年度カリキュラムを始動～技術職員の知識・技術力の向上を目指し「高度専門人材養成」を強化促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002269.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学TCカレッジ「医工系コース」2024年度カリキュラム医工講究（第2回）を実施～技術職員の知識・技術力の向上を目指し「高度専門人材養成」を強化促進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002526.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 技術主幹（TCカレッジ医工系コース担当） 阿部匡史

E-mail：tabe◎md.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://techall.okayama-u.ac.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15358.html



＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html