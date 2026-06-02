【岡山大学】SPring-8において地域中核・特色ある研究大学の取り組み「中四国・播磨HeReNet」の回収（フェーズ1）を実施

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の研究機器共用体制・整備等強化促進に関するタスクフォースは、2026年5月7日に「中四国・播磨ヘリウムリサイクル事業ネットワーク（通称：中四国・播磨HeReNet）」の連携機関である大型放射光施設SPring-8（兵庫県佐用郡佐用町）を訪問し、本事業を推進すべく、非弾性・核共鳴散乱ビームライン（BL35XU）からヘリウムガスの回収（フェーズ1）を実施しました。



本学からは総合技術部の浦上久幸技術専門員、廣田聡技術専門職員、安藤晴菜技術職員と研究協力課の山崎秀顕専門員、友定良太主任が参加しました。



また、SPring-8からは高輝度光科学研究センターの池本夕佳利用推進部次長兼主席研究員、永澤延元研究員、池端宏之主査らが参加しました。



SPring-8には、岡山大学が事前にヘリウムガス回収用ガスバッグ（1㎥）10個を納品、BL35XUで使用された超伝導マグネットとホースによる接続をユーザー実験後に行い、その後、永澤研究員らが約3日かけてBL35XUからヘリウムガスの回収作業を行いました。ガスバッグ2個ずつ回収をし、満タンになると、次のガスバッグ2個にホースをつなぎ替える作業を行い、ガスバッグ10個への回収を行いました。



当日は本学参加者等が回収用圧縮機を使い、ガスバッグに溜まったヘリウムガスをガスボンベに圧縮回収する作業を実施しました。作業は約1時間で完了し約10㎥のヘリウムガスを回収することに成功し、回収されたヘリウムガスは、当日、本学津島キャンパスに運搬しました。今回は、中四国・播磨HeReNetにおいて、これまで対象としてきた核磁気共鳴装置（NMR）以外の装置からヘリウムを回収する初の試みとなりました。



永澤研究員は、「ヘリウムは限りある資源であるため、本プロジェクトの進展によりヘリウムの有効利用・安定供給の実現を期待している」と述べました。



本学は、開かれた地域中核・特色ある研究大学として「中四国・播磨HeReNet」および「HeliGet」を通じて、学内のみならず近隣の大学や研究機関、高等専門学校、企業等に液体ヘリウムを供給することで、液体ヘリウムを用いた研究・開発の裾野を大きく拡げることを目指しています。またヘリウムは100%海外に依存しているため、本取り組みは経済安全保障の点からも極めて重要です。



さらに本学では、次世代のヘリウムユーザーの育成およびヘリウム価格の安定化を目的とした、ヘリウム関連の人材育成プログラム「HeliSET」の開発も進めており、「HeReNet」、「HeliGet」、「HeliSET」を一体の取り組みとして、「”He3”（スリー）プロジェクト」として今後も推進していきます。



引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と参画機関らが進めるわが国の研究力向上・イノベーション創出強化、そして経済安全保障の枠組みにおける重要な取り組みへの挑戦にどうぞご期待ください。

本情報は、2026年5月27日に岡山大学から公開されました。

ヘリウムガスを貯めたガスバッグ

回収作業の様子

ヘリウムガス回収後のガスバッグ

ヘリウムガス回収済みのボンベ

取組の概要

◆参 考

・大型放射光施設SPring-8

http://www.spring8.or.jp/ja/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学コアファシリティポータルサイト（CFPOU）

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】香川大学と岡山大学惑星物質研究所において地域中核・特色ある研究大学の取り組み「中四国・播磨HeReNet」の回収（フェーズ1）を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003968.000072793.html

・【岡山大学】岩手大学技術職員が岡山大学を訪問～地域中核・特色ある研究大学の取り組み「中四国・播磨HeReNet」の北東北地域への展開に向けて意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003955.000072793.html

・【岡山大学】中四国・播磨HeReNet 岡山大学が岡山理科大学においてヘリウムガスの回収（フェーズ1）を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003826.000072793.html

・【岡山大学】中四国・播磨HeReNet-HeliGet 岡山大学が岩手大学・岩手医科大学実施の使用済MRIからのヘリウム回収に参画～500L超のヘリウムを回収～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003825.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学が米子工業高等専門学校、鳥取大学、徳島大学においてヘリウムガスの回収（フェーズ1）を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003739.000072793.html

・【岡山大学】電気通信大学とヘリウムリサイクル事業などについて意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003624.000072793.html

・【岡山大学】岩手大学とのヘリウムリサイクル事業について意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003540.000072793.html

・【岡山大学】使用済み核磁気共鳴装置（NMR）からヘリウムガスを回収～「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」に向けた大きな一歩～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003541.000072793.html

・【岡山大学】「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」始動 ヘリウム回収実証実験を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003365.000072793.html

・【岡山大学】「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」始動に向けた学外説明会を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003329.000072793.html

・【岡山大学】「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」始動に向け学内説明会を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003254.000072793.html

・【岡山大学】液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html

・【岡山大学】わが国の研究力の基盤を支える液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて11大学・高専等と意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002451.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用）」が始動！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用） 機関連携部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8705

E-mail：herenetoffice◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15373.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html