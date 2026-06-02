【岡山大学】大塚文男教授（医）がAMED「令和7年度新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に採択

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の学術研究院医歯薬学域（医）総合内科学・大塚文男教授が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の「令和7年度新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」に係る追加公募（3次公募）に採択されました。



本事業は、国内外で対策が必要な感染症について、患者および病原体に関わる疫学調査、病原体のゲノムおよび性状・特性等の解析、病態解明などの総合的な感染症対策を目指した基盤的研究を推進し、新たな診断法・治療法・予防法の開発を目指すものです。

今回採択された研究課題は「炎症・ストレスマーカーに着目した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）罹患後症状の病態とバイオマーカー特定のための縦断的観察研究 ― 特に症状の長期化に着目して―」という内容です。大塚教授らの研究グループは令和8年6月～令和9年3月までの期間で、岡山大学病院「コロナ・アフターケア外来」を受診したLong COVID患者の血液検体と臨床情報を統合解析し、病態の解明とバイオマーカーの特定を目指します。また、後遺症の重症度や予後との関連を導き出し、診断アルゴリズムの設定や長期化する感染後慢性疲労の病態解明を目指します。

大塚教授は「Long COVIDは多様な症状と長期化によって患者さんの生活に深刻な影響を及ぼしています。臨床データと研究分担者らの基礎研究の知見を融合し、その病態を客観的に捉えることができれば、診断や治療の精度向上につながります。本研究により、患者支援と医療の質の向上に貢献していきたい」と話しています。

本情報は、2026年5月22日に岡山大学から公開されました。



＜新型コロナウイルス感染症（COVID-19）罹患後症状＞

「Long COVID」と呼ばれ、感染後3か月以降も症状が持続する病態。患者の約4～10％に発生するとされ、全身倦怠感やブレインフォグなどにより生活の質に大きな影響を及ぼしていますが、その発症機序は十分に解明されておらず、診断や予後予測に役立つ客観的な指標（バイオマーカー）は確立されていません。

大塚文男教授

CAC外来診療チーム

◆参 考

・AMED「令和7年度新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業」

https://www.amed.go.jp/koubo/03004/01/C_00009.html

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html

・岡山大学病院総合内科・総合診療科

https://okayama-u-genmed.com/

◆参考情報

・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html

・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナワクチン接種後に発現した持続的な副反応の特徴を検討

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001879.000072793.html

・最期の時を過ごす場所を厚生労働省のデータから解析～コロナ禍で病院から在宅へ死亡場所がシフト～〔岡山大学, 飯塚病院〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002072.000072793.html

・【岡山大学】コロナ感染後の長引く症状のすべてが後遺症とは限らない～コロナ後遺症外来で見つかった内科疾患から～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002092.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株流行期における抗体価とSARS-CoV-2感染の関連

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症による長引く症状が就労へ与える影響を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002395.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の症状に見られる立ちくらみ症状の特徴を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002437.000072793.html

・【岡山大学】持続感染を伴う新型コロナ後遺症の予防法並びに治療法の検討～ワクチンと抗ウイルス薬の同時併用には症状回復の効果が期待される～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002454.000072793.html

・【岡山大学】テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた微量検体中の新型コロナウイルス内に存在するNタンパク質の高感度検出に成功

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002842.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルス罹患後症状に関連した筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群（ME/CFS）の特徴に関する研究

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002825.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株期のコロナ後遺症診療～半数以上で180日以上の長期通院が必要～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003274.000072793.html

・【岡山大学】コロナ後遺症の診断における酸化ストレスマーカーの有用性

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003515.000072793.html

・【岡山大学】国内先駆けの「コロナ・アフターケア外来」開設から5年～診療実績から見えてきたコロナ後遺症の課題と予後～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003843.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン期のコロナ後遺症診療におけるウイルス抗体価測定の有用性～ブレインフォグ症状やQOLの低下が抗体価と関連～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003983.000072793.html

岡山大学病院が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）総合内科学 教授 大塚文男

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7342

FAX：086-235-7345

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15371.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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