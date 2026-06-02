【岡山大学】「知」から新たな価値を生み出すことのできる研究開発マネジメント人材の育成：岡山大学URAモデルなど特色ある取り組みを生かした研修提供に向けたキックオフミーティングを開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年5月19日に「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」キックオフミーティングを本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）にてハイブリッド形式で開催しました。



キックオフミーティングは本学が令和7年度に採択された文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」（実施主体：日本学術振興会）において、本年10月より体制強化機関（派遣元大学）から研修生を受け入れるにあたり、同事業におけるミッションの再確認や関係者の意識合わせ等を目的として開催しました。



開催にあたり、那須保友学長より「岡山大学が長年実施してきたこれまでの成果を評価されて、同事業は採択された点もある。これまで蓄積してきたものを“知”に変え、他者へ教えることは一見手間に感じられるが、組織と自身がこれまでやってきたことを体系立てて教えることで成長にもつながる。最初は負担もあるが、組織を強くすること、仲間を作っていくチャンスでもあるので、しっかり取り組んでいってほしい」とのあいさつがありました。



続いて、本学事務局から事業概要やスケジュールについて、研修メニューの責任者等から各研修内容についてそれぞれ説明を行い、研修内容全体の概要を共有しました。また、昨年度に同じ研究提供機関である大阪大学とともに体制強化機関への意見収集等を行った際の情報についても共有が図られました。その後、参加者全員で効率・効果的な研修方法や今後の自走化を見据えた案など、課題点の洗い出しやアイデア出しなどを行いました。



会の終わりには、本学の事業責任者である佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAが「冒頭のあいさつで那須学長が述べられた点をしっかりと肝に銘じて本学の目指す事業成果を確実に形にしていきたいと思います。また同時に組織と人材の変革も重要であり、いま現在、J-PEAKS（地域中核・特色ある研究大学強化促進事業）などで実施している取り組みと連動させることも効果的です。どんどんブラッシュアップして価値ある研修にしていきましょう」と述べました。



本学は同事業を通じて、知から新たな価値を創出することのできる人材「ナレッジワーカー」を育成・輩出することにより、社会変革の推進に貢献します。また、URAを単なるサポート（研究支援）人材ではなく、大学執行部の研究ブレーン（高度研究マネジメント人材）として、大学の経営戦略に広く直接的に関わる「岡山大学URAモデル」を活用した研修を提供することにより、派遣元大学の意識変容を促し、人と組織の変革に寄与します。どうぞ開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と同事業に参画する各大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年5月29日に岡山大学から公開されました。

議論の様子

事業への熱い想いを語る那須保友学長と事業責任者の佐藤法仁副理事・副学長・上級URA（右）

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

会場となった共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）

特色ある岡山大学URAからの研修ノウハウを提供

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】文部科学省「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」に採択～「知」から新たな価値を生み出すことのできる研究開発マネジメント人材の育成：岡山大学URAモデルなど特色ある取り組みを生かした研修を提供～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003628.000072793.html

・【岡山大学】東京農工大学と地域中核・特色ある研究大学における研究開発マネジメント人材の育成と運用についての意見交換を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003885.000072793.html

・【岡山大学】開かれた地域中核・特色ある研究大学のために弘前大学との研究開発マネジメント人材の育成と運用に関する会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003886.000072793.html

・【岡山大学】大学経営を担うことができる研究開発マネジメント人材の育成と運用について岩手大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003906.000072793.html

・【岡山大学】地域と国際を見通し研究力向上に寄与できる研究開発マネジメント人材の育成と運用について島根大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003922.000072793.html

・【岡山大学】URA体制の強化促進から見る研究開発マネジメント人材の育成と運用について横浜市立大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003925.000072793.html

・【岡山大学】地域の特色ある国立大学を支え変革を推進する研究開発マネジメント人材の育成と運用について愛媛大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003931.000072793.html

・【岡山大学】私立大学と国立大学のニーズ・ノウハウを共有：研究開発マネジメント人材の育成と運用について東京理科大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004025.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学を支える研究開発マネジメント人材の育成と運用について熊本大学との会合を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003942.000072793.html

・【岡山大学】国際産学連携やプロジェクトマネジメントを習得できる研究開発マネジメント人材の育成に関する会合をPMIアジアパシフィック（シンガポール）で実施

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15281.html

◆参考情報2

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学 x PMI日本支部】プロジェクトマネジメントに関する組織間連携協定を締結 ～研究開発マネジメント人材育成強化など、わが国のアカデミア全体のプロジェクトマネジメント活性へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003776.000072793.html

・研究開発イノベーションのマネジメント業務と人材～「プロジェクトマネジメント」と「組織」の視点から～

https://www.mext.go.jp/content/20240531-mxt_kiban03-000035730_3.pdf

・研究大学の舵取りを担う高度研究系専門人材～岡山大学リサーチ・アドミニストレーター（URA）のこれまでとこれから～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r5/press20230831-1-1.pdf

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学の強化と岡山大学ビジョン2050の実現にむけて「人事基本方針」を公開しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003067.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学職員4人を「岡山大学研究開発マネジメント人材」に認定！～研究者の研究専念環境強化・教職員の高度化を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004008.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7116

E-mail：kenkyu-management◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15388.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html