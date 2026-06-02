【岡山大学】技術職員の高度化のフロントランナーとなる、わが国アカデミア初の「名誉技監」が誕生！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年4月7日、本学技術職員で昨年度退職した者の中から、技術統括監理本部（技術総監：那須保友学長）が推薦し、教育研究評議会にて承認された3人に対して、岡山大学名誉技監の称号を付与しました。



本学では2024年度にわが国のアカデミアで初めてとなる「技監制度」を導入しています。大学には、技術職員という技術を基にして業務を行う専門職が在籍しています。本学の場合、教育研究系（総合技術部）と施設系（施設企画部）、医療系（岡山大学病院医療技術部）に技術職員が配置され、取りまとめ部署として技術統括監理本部が置かれており、それぞれの系統の責任者に技監の称号が付与されています。今回の「名誉技監」は新たに創設されたもので、高度な専門技術と卓越したマネジメントを通じて、本学の運営や発展に貢献した人に対して授与されるもので、わが国初の制度です。今年度は3人が初めての名誉技監となり、那須保友学長から辞令書が授与されました。



今回の初めてとなる名誉技監の称号授与について那須保友学長・技術総監は、「本学は開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学としてさまざまな改革を、スピード感をもって進めています。その中で技術職員の改革も進めています。その改革は、好事例として文部科学省の『技術職員の人事制度等に関するガイドライン』にも数多く掲載されています。また今回の称号授与式は私の強い思いから、名誉教授の称号授与式を改称・同時開催とし、『岡山大学名誉教授及び名誉技監称号授与式』として開催しました。これは教員と技術職員を同等に扱うという本学のスタンスから来ています。今後も今回授与された3人の名誉技監の後を追う素晴らしい高度な専門技術と卓越したマネジメントを有する人材を育成・輩出していきたいと思います」とコメントしました。



本学は研究力・イノベーション創出強化のためにさまざまな改革を進めています。その中で技術職員は研究者のパートナーとしてだけではなく、研究基盤・研究機器共用等において中核的な役割を担い、本学のみならず我が国の科学技術・イノベーションを支える当事者のひとりです。本学は今後もさまざまな改革を進めます。今後も開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と名誉技監、技術職員らの取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年5月26日に岡山大学から公開されました。

〇「岡山大学名誉技監」の称号を授与された者

平奥秀幸 名誉技監

和泉宏紀 名誉技監

西江直子 名誉技監

〇国立大学法人岡山大学 2026年4月定例記者会見（学長発表）

技術職員のキャリアを強化促進 アカデミアにおける名誉技監が誕生「岡山大学名誉技監称号授与式」を開催しました

【那須保友 岡山大学 学長・技術総監】

【佐藤法仁 副理事（研究・産学共創総括）・副学長（学事）・上級URA・技術副総監】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260417-2.pdf

（左より）平奥秀幸名誉技監、那須保友学長、西江直子名誉技監、和泉宏紀名誉技監

称号付与式であいさつを行う那須保友学長

那須保友学長から辞令書を受ける西江直子名誉技監（左）

那須保友学長から辞令書を受ける平奥秀幸名誉技監（左）

那須保友学長から辞令書を受ける和泉宏紀名誉技監（左）

岡山大学の技監制度と名誉技監について



◆参 考

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学施設企画部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/index.html

・岡山大学病院医療技術部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index23.html

・文部科学省「技術職員の人事制度等に関するガイドライン」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/mext_00006.html

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学技術統括監理本部を設置～「技術」から科学技術・イノベーション、社会変革の更なる強化促進のため、我が国の大学初の取り組みを始動～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002222.000072793.html

・【岡山大学】令和8年度「岡山大学名誉教授及び名誉技監称号授与式」を挙行

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15279.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学技術統括監理本部（事務担当：総合技術部事務室）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mail：sougougijutsubu◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15382.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html