【岡山大学】レンタル・リースプラットフォーム「SXプラットフォーム」を利用した研究機器を初導入！～財務マネジメント改革と統括部局の研究機器管理を強化し実現へ～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 2日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年5月14日、研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター分析計測・極低温部門分析計測分野に、SX（Shared Transformation）プラットフォームによる国内第1号として「トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置（日本電子株式会社製）」を導入しました。



同装置はシングルモードによるスキャン選択イオンモニタリング（SIM）測定のほか、高速・高感度な選択反応モニタリング（SRM）測定による微量検出・定量分析にも威力を発揮するガスクロマトグラフ質量分析装置です。今後稼働調整を進め、6月4日から本格稼働。9月初旬には利用者向け講習会の開催を予定しています。



SXプラットフォームは、従来の「買う」から「借りる」への選択肢を拡大しつつ、設置費や保守費、修理費、撤去費の4経費を含めた形で利用できる、新たな研究機器プラットフォームです。昨年度、本学と日本電子株式会社が共同で設立し試行運用を開始。本年度より本格始動を開始した我が国の研究基盤・研究機器共用等を支える新たな産学連携プラットフォームです。



機器選定にあたった学術研究院教育研究マネジメント領域の樹下成信准教授と本学統括部局である総合技術部の中野知佑サイティック・コーディネーターは「これまで共用機器を導入する際には『買う』が当たり前でしたが、SXプラットフォームを活用することで、これまで課題となっていた設置費や保守費、修理費、撤去費を気にせずに、食品、環境、工学、医薬といった幅広い分野で低分子化合物の同定に必須な汎用性のある機器を導入することができました。講習会などを通じて学内のみならず、近隣大学や企業からも広く利用者を募り、研究や製品開発に役立てていただきたい」とコメントしました。

またSXプラットフォーム担当の佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URA・総合技術部本部長は、「今回のSXプラットフォーム国内第1号の設置にご尽力いただいた関係者のみなさまに厚く御礼申し上げます。SXプラットフォームを創設した大学として、実際の運用もきちんと行うことでレンタル・リースの運用の課題点などを洗い出すとともにレンタル・リース文化の醸成などを育んでいくこともできると考えます。わが国の研究環境の改善は喫緊の課題です。それとともに従来の考え、行動を刷新し、新たな行動を取る必要があります。今回はそのひとつとなります。どうぞ今後の取り組みにご期待ください」とコメントしました。



岡山大学は研究基盤の強化と研究機器の共用促進を通じて、わが国全体の研究・イノベーション創出の強化推進に取り組んでいきます。今後も「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学であり、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる開かれた研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、SXプラットフォーム事業活動にどうぞご期待ください。

本情報は、2026年6月1日に岡山大学から公開されました。





〇那須保友学長のコメント

SXプラットフォームは本学のプラットフォームではありません。わが国の研究環境の改善や研究基盤・研究機器共用の強化等を「当事者」としての責任を持ち、決断し実行されるみなさんのプラットフォームです。SXプラットフォームは今までにないお得なものですが、毎年のリース・レンタル費用が必要です。また、どの機器を借りて、どの機器を買うかなど全学の判断も必要です。つまりSXプラットフォームの運用は、大学がしっかりとした財務マネジメントと統括部局による研究機器管理ができていないと運用できないことを意味します。

私たち大学はスピード感を持って変わらなければいけません。今回の件も、変革のひとつです。本学はこれまでの思考・判断を刷新し、絶えず新しい価値を見いだす努力を積み重ねます。どうぞ開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の挑戦にご期待ください。

トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置（日本電子株式会社製）

日本電子によるメンテナンス講習の様子

SXプラットフォームの概要

SXプラットフォームがもたらす効果

◆SXプラットフォームのホームページ

SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

◆参 考

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学総合技術部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/techall/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター 分析計測・極低温部門分析計測分野

https://dia.kikibun.okayama-u.ac.jp/

・日本電子株式会社

https://www.jeol.co.jp/

・岡山大学コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置（日本電子株式会社製）

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/equipment/view/1439

◆参考情報

・【岡山大学 x 日本電子】「借りる」で、研究時間の確保・研究環境の強化・人材育成の促進・必要経費の削減へ～今までにないお得な研究機器レンタルプラットフォーム誕生！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003328.000072793.html

・日本電子株式会社でのプレスリリース：「借りる」で、研究時間の確保・研究環境の強化・人材育成の促進へ 研究機器レンタルプラットフォームを設立

https://www.jeol.co.jp/news/pr/20250808.12955.html

・【岡山大学】最先端の研究機器等をお得にレンタル・リースする「SXプラットフォーム」始動～「買う」から「借りる」を拡大し、研究基盤強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003583.000072793.html

・【岡山大学】最先端の研究機器等を「買う」から「借りる」に転換するSXプラットフォーム～オンライン説明会開催とホームページを開設～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003799.000072793.html

・【岡山大学】SXプラットフォームシンポジウム「“借りる”からはじめる新たな研究基盤強化の構築」を開催

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15106.html

・【岡山大学】設置費・保守費・修理費・撤去費が不要でお得な研究機器レンタル・リース「SXプラットフォーム」2025年度第2回全体会議を開催～大阪公立大学が新加盟～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003910.000072793.html

◆参考動画1

開催されたオンライン説明会「「借りる」で、研究時間の確保・研究環境の強化・人材育成の促進・必要経費の削減へ 今までにないお得な研究機器レンタルプラットフォーム誕生」の動画〔YouTube 45:35〕

https://youtu.be/25Bjlc6wZjM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=25Bjlc6wZjM ]

◆参考動画2

本件は、令和7年8月5日に実施された城内実内閣府特命担当大臣（当時）の記者会見で取り上げられています。

・［質疑応答］岡山大学と日本電子の「研究機器レンタルプラットフォーム」立ち上げに対する評価

https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/minister_of_state/202508/video-300716.html



◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8802

E-mail：contact◎sxplatform.jp

※@を◎に置き換えています

https://sxplatform.jp/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15387.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)