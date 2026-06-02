今年も開催決定!! 花火とアーティストの響宴！『東日本大震災・九州災害復興チャリティー　2026 神宮外苑花火大会』～2026年8月8日（土） 午後7時30分花火打ち上げ開始～

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ぴあ株式会社

今年で第45回目となる「神宮外苑花火大会」を8月8日（土）に開催することが決定いたしました。


（雨天決行。荒天時は翌9日に順延）




(C)日刊スポーツ

神宮外苑花火大会 公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/



“東京2大花火大会”の１つである「神宮外苑花火大会」は、都内で唯一、山手線内で開催されるコンサート付きの都市型花火大会として、長年親しまれてきました。



昨年2025年は、神宮球場と秩父宮ラグビー場に荻野目洋子、wacci、LIL LEAGUらさまざまなアーティストが登場。さらに、Mrs. GREEN APPLE「夏の影」とのコラボ花火も。


そして、倖田來未が歌う「キューティーハニー」のラスト「ハニーフラッシュ！」と同時に花火がスタートし、会場が大歓声に包まれました。



今年もさまざまなアーティストが出演予定。発表をどうぞお楽しみに。チケット詳細も後日発表となります。



今年の神宮花火大会にもどうぞご期待ください。



　






【公演概要】


名称：東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会



開催日：2026年8月8日(土)　※予備日：9日（日）



会場：東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）



時間：神宮球場 16:00開場 17:00 開演予定


秩父宮ラグビー場 1５:00開場　16:00 開演予定


※雨天決行。荒天時は翌9日（日）に順延



花火：打ち上げ開始時刻　19:30　


　　　終了予定時刻　20:30


打ち上げ数　10,000発　


打ち上げ会場　神宮軟式野球球場



出演：後日発表


料金：後日発表


チケット：後日発表



公式サイト　https://www.jinguhanabi.com/　　



主催：　ぴあライブクリエイティブ/日刊スポーツホールディングス ほか





(C)日刊スポーツ


神宮外苑花火大会 公式サイト :
https://www.jinguhanabi.com/