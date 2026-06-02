今年も開催決定!! 花火とアーティストの響宴！『東日本大震災・九州災害復興チャリティー　2026 神宮外苑花火大会』～2026年8月8日（土） 午後7時30分花火打ち上げ開始～

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今年で第45回目となる「神宮外苑花火大会」を8月8日（土）に開催することが決定いたしました。

（雨天決行。荒天時は翌9日に順延）

(C)日刊スポーツ神宮外苑花火大会 公式サイト :https://www.jinguhanabi.com/

“東京2大花火大会”の１つである「神宮外苑花火大会」は、都内で唯一、山手線内で開催されるコンサート付きの都市型花火大会として、長年親しまれてきました。

昨年2025年は、神宮球場と秩父宮ラグビー場に荻野目洋子、wacci、LIL LEAGUらさまざまなアーティストが登場。さらに、Mrs. GREEN APPLE「夏の影」とのコラボ花火も。

そして、倖田來未が歌う「キューティーハニー」のラスト「ハニーフラッシュ！」と同時に花火がスタートし、会場が大歓声に包まれました。

今年もさまざまなアーティストが出演予定。発表をどうぞお楽しみに。チケット詳細も後日発表となります。

今年の神宮花火大会にもどうぞご期待ください。

【公演概要】

名称：東日本大震災・九州災害復興チャリティー 2026 神宮外苑花火大会

開催日：2026年8月8日(土) ※予備日：9日（日）

会場：東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）

時間：神宮球場 16:00開場 17:00 開演予定

秩父宮ラグビー場 1５:00開場 16:00 開演予定

※雨天決行。荒天時は翌9日（日）に順延

花火：打ち上げ開始時刻 19:30

終了予定時刻 20:30

打ち上げ数 10,000発

打ち上げ会場 神宮軟式野球球場

出演：後日発表

料金：後日発表

チケット：後日発表

公式サイト https://www.jinguhanabi.com/

主催： ぴあライブクリエイティブ/日刊スポーツホールディングス ほか

(C)日刊スポーツ

神宮外苑花火大会 公式サイト :https://www.jinguhanabi.com/