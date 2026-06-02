Happy Father’s Day　父の日に贈りたいFEILER(フェイラー)ハンカチギフト

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、2026年6月2日(火)より、洗練された大人のためのハンカチ「スマートスクエアコレクション」を発売いたします。

洗練されたという意味を持つ「スマート」そして「スクエア」は、フェイラーの正方形のハンカチ。

シンプルやトラッドなデザインがお好きな方へのギフトにもおすすめです。

今年の「父の日」。贈りものは“大人の品格”が漂うハンカチはいかがでしょうか。どんな時もそばで見守ってくれた父に、心からの感謝の気持ちを込めたギフトを。フェイラーが提案するのは、シックなカラーと洗練されたモチーフをまとった4枚のハンカチ。それぞれのモチーフに宿るストーリーは、あなたのお父さんへの“ありがとう”をより豊かに彩ってくれるはず。どのハンカチがお父さんにぴったり？ お父さんのタイプ別診断で、運命の出合いを見つけてください。

スーツ姿がステキな父へ

ビジネスシーンに馴染むハンカチを

～LA FIDELITE ラフィデリテ～

スーツ\87,890、シャツ\6,490、ネクタイ\10,989（すべてヒルトン）シューズ\32,890（サビルロウ／洋服の青山 池袋東口総本店 問：03-5952-7201）

毎朝、鏡の前でネクタイを整える。ビシッとスーツを着こなし、颯爽と仕事へ向かうお父さん。仕事相手への礼儀や印象も左右するから、持ち物にも厳しいマイルールがある。そんなお父さんへは、スーツの色にすっと馴染むブルー系の千鳥格子のハンカチを。ポケットにそっと忍ばせるだけで、いつものスーツスタイルに静かな品格が加わります。誠実で、真面目で、どことなく優しい。千鳥格子には、そんなお父さんの仕事への姿勢や人柄が重なります。

仕事中に、贈られたハンカチがふと視界に入る瞬間。今までキリッとしていたお父さんの表情がほころぶ。同僚から「そのハンカチ、いいね！」と言われて誇らしい気分に。「あともう一息頑張ろう。」と、仕事にも精が出そうです。

「ラフィデリテ」ハンカチ 約25×25cm（ネイビー×ネイビー）\2,750（税込）

LA FIDELITE ラフィデリテ ～大切なあの人に～

誠実で真面目。素敵なあの人を思い浮かべながら選んだのは、トラッドな千鳥格子と清潔感あふれるブルートーンで織り上げたスマートなチェック。繊細な模様をブロッキングして、スタイリッシュな仕上がり。千鳥格子は、英国紳士の伝統から生まれたクラシックな柄。 主張しすぎない"知性"を感じさせます。清潔感のあるブルートーンは、スーツに自然に溶け込み、大人の"遊び心"として、胸ポケットからさりげなく覗かせて。オフィスでも浮かない、トラッドなオシャレ感が加わります。

スポーツ大好きな父へ

走り続ける朝に似合う1枚を

～TENDREMAN タンドゥルマン～

Ｔシャツ\9,350、ショートパンツ\9,350、キャップ\5,280、ソックス\3,300、スニーカー\30,800（すべてブルックス／アキレスお客様相談室 問：0120-89-4192）

梅雨でじめっと汗ばむ6月の早朝。まだ家族が眠る中、走り出すお父さん。それは仕事へ行く前の、お父さんのささやかな、でも大切なルーティーン。その背中に贈りたいのは、あたたかい包容力を感じるようなブラウントーンのハンカチ。ラテカラーとチョコレートブラウンのやわらかな色みは、肌馴染みもよく、汗ばんだ手元にも品よく映え、スポーツシーンにも自然と溶け込みます。

ランニングが終わって額の汗をぬぐう瞬間、息を整えながら、ポケットからそっと取り出す。「これ、子どもがプレゼントしてくれたハンカチ！」ただそれだけで、疲れた体が癒されます。走り切った清々しさと、贈ってくれた子どもへのあたたかい記憶と。朝のランニングが、また少し特別な時間になりそうです。

「タンドゥルマン」ハンカチ 約25×25cm（ダークブラウン×チャコールグレー）\2,750（税込）

TENDREMAN タンドゥルマン ～大切なあの人に～

優しくて穏やかで、どこか可愛げのあるあの人を思い浮かべながら選んだのは、柔らかなラテカラーやチョコレートブラウンで織り上げたインパクトのあるブロックチェック。大きめのパターンが持つ存在感は、どっしりとした安心感にも似ています。そこにブルーを添えることで、スポーティな爽快感と都会的な洗練さが共存。温もりの中に凛とした静かな魅力をもつ、大人の男性に贈りたいハンカチです。

アートを愛する父へ

審美眼が光るとっておきのハンカチを

～JOIE TRES ジョワトレス～

カーディガン\63,800、モックネックニット\40,700、パンツ\42,900（すべてジョン スメドレー／リーミルズ＆カンパニー 問：03-5784-1238）シューズ\22,000（エル・エル・ビーン／L.L.Beanカスタマーサービスセンター 問：0422-79-9131）

お気に入りの美術館の帰り道、嬉しそうにアートを語るお父さん。知的で、でもどこかおちゃめなお父さんに贈りたいのはブラウンの千鳥格子のハンカチ。伝統的なクラシカルな千鳥格子が巧みに組み合わせられ、そこにグリーンやイエローをさりげなく差し色として忍ばせた、遊び心ある1枚。格調の中に新鮮な風を感じる、そのバランスが、センスのいいお父さんのお眼鏡にかないそうです。

芸術について語り合い、ふとメガネを外す瞬間。手もとのさりげないおしゃれが、その人のセンスを静かに物語ります。テーブルにそっと置かれたとき、隣の人が「素敵ですね」と声をかけたくなるような、品のある存在感。アートに造詣が深いお父さんだからこそ、ハンカチのデザインに込められた想いも語ってくれそうです。

「ジョワトレス」ハンカチ 約25×25cm（ブラウン×ブラウン）\2,750（税込）

JOIE TRES ジョワトレス ～大切なあの人に～

おちゃめでいつもご機嫌。そんな愛すべき存在を思い浮かべながら選んだのは、暖かみのあるブラウンのグラデーションで織り上げたクラシカルな千鳥格子。大小さまざまなパターンを組み合わせることで生まれるリズム感が、見ているだけで気分を上げてくれます。そこにさりげなく添えられたグリーンとイエローの差し色。シックになりすぎず甘すぎない絶妙なバランスが、贈る相手の個性を引き立てます。

パパ1年目のフレッシュな父へ

育児を応援してくれるハンカチを

～CALM PLAD カルムプラッド～

シャツ\24,200、Ｔシャツ\7,700、ジーンズ\30,800（すべてティーエムティー／TMT ジャパン 問：06-6534-6614）スニーカー\27,500（AMB／プライム ビアンカ 問：047-711-2691）ベビーカー\99,000（アップリカ／ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 ベビー事業部お客様サポートセンター 問：0120-415-814）

育休を取って、初めて子どもと向き合う毎日でうまくいかないことだらけ。夜中、眠い目をこすりながらも、赤ちゃんのおむつ替えに立ち上がる。泣き声に慌てずに、ベビーカーをそっと押しながら、子の健やかな成長を祈る。そんな“穏やかな強さ”を持つ新米お父さんに贈りたい、応援のハンカチ。ターコイズブルーとくすみブラウンチェックの配色は、思慮深く、さりげない気遣いができるお父さんを勇気づけ、背中を押してくれるでしょう。

公園での昼下がり。ベビーカーに揺られながら、ようやくお昼寝した我が子の寝顔を見て、ほっと微笑むお父さん。日差しが出てきてベビーカーを押しながら、額にはうっすらと汗が。胸ポケットからそっと取り出したハンカチで顔を拭う瞬間、「今日もなんとかやれてるかな？」とやわらかい笑顔が溢れます。

「カルムプラッド」ハンカチ 約25×25cm（ブルー×ブルー）\2,750（税込）

CALM PLAD カルムプラッド ～大切なあの人に～

物静かで思慮深く、さりげない気遣いができる素敵なあの人を思い浮かべながら選んだのは、ターコイズブルーとブラウンで織り上げたシンプルなグラフチェック。2種類のブルーが織りなすグラデーションにくすみブラウンが加わることで、温かみと落ち着きがプラスされ、大人の品格が漂います。伝統的なヘリンボーン柄を忍ばせてさりげないアクセントに。

Father‘s Day GIFT GUIDE

あなたのお父さんにはどのハンカチがぴったり？ タイプ別ハンカチ診断はこちら！

父の日に向けてギフトにもおすすめの4デザインをラインナップ

左から「タンドゥルマン」ハンカチ 約25×25cm（ダークブラウン×チャコールグレー）\2,750（税込）/「カルムプラッド」ハンカチ 約25×25cm（ブルー×ブルー）\2,750（税込）/「ジョワトレス」ハンカチ 約25×25cm（ブラウン×ブラウン）\2,750（税込）/「ラフィデリテ」ハンカチ 約25×25cm（ネイビー×ネイビー）\2,750（税込）

[取扱店舗]

フェイラー銀座本店

フェイラー天神地下街店

フェイラー東京ミッドタウン日比谷店

百貨店フェイラーショップ

フェイラー公式オンラインショップhttps://feiler.jp(https://feiler.jp)

毎日持ち歩くものだからこそ、贈る相手のことを想いながら選びたい。父の日のハンカチは 「ありがとう」や「いつもそばにいるよ」という気持ちを、言葉の代わりにそっと伝えてくれる贈り物です。大切なお父さんの、穏やかな日常に寄り添う、とっておきの一枚を選んでください。

「フェイラー」紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開し、素材へのこだわりと独自の技術によって、シュニール織を代表するライフスタイルブランドとして確固たる地位を築いています。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。

ショップリスト https://www.feiler-jp.com/shoplist/



◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 https://www.feiler-jp.com/feilerjapan/company

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内87店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット11店舗]（2026年6月1日現在）