自社導入前に“無料で越境体験” 企業人事向け特別枠あり 実践型プロジェクト説明会募集

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

多様な価値観に触れる機会が足りない。 研修で学んだことを実践する場がない。 そんな“社内だけでは補いきれない育成ニーズ”を感じている企業人事の方へ。

NPO法人二枚目の名刺は、社会課題に挑むNPOと社会人が協働する「サポートプロジェクト」の説明会の参加募集を開始しました。 今回も、企業の人事・育成担当者が無料で参加できる特別枠をご用意しています。

■なぜ今、越境学習なのか

変化が激しい時代において、社員の主体性・対話力・共創力をどう育てるか。 多くの企業が直面するこの課題に対し、二枚目の名刺のサポートプロジェクトは、 「短期間で行動変容が起きやすい実践型越境機会」として評価されています。

NPOの現場は曖昧で、正解がない。 だからこそ、社員は自ら考え、動き、対話し、巻き込む力を磨いていきます。

■良質な越境体験を実現する診断ツールを導入

CR122では、参加者の変化をより深く実感できるよう、 キャリア資産を数値化する診断ツールを導入しました。

診断ツールにより、現在地（キャリア資産）を数値で可視化、プロジェクト中の内省・言語化を支援。 プロジェクト修了時の再診断により“変化の軌跡”を確認できます。

単なる経験提供ではなく、 「学び → 内省 → 行動変容」までを一気通貫で支援する越境体験へと進化しています。

■企業人事向け「無料越境体験枠」とは

人事担当者が、社員に提供する前に自ら越境学習を体験できる特別枠です。

研修企画・人材開発担当者が、越境学習の価値を“自分の言葉で語れる” 3ヶ月のプロジェクトに入る前段階として、仕組みや学びの流れを理解できる 一般参加者は有料（3,000円～）ですが、人事担当者は無料で参加可能

「導入するか迷っている」「効果を確かめたい」 そんな企業にとって、リスクゼロで体験できる貴重な機会です。

※過去の企業様との活動事例や詳しい取り組みについてはHPをご参照ください。

https://nimaime.or.jp/to-company

※WEBマガジンには企業対談シリーズを掲載しています。

https://magazine.nimaime.or.jp/

■参加企業の“行動変容”の声

過去の参加企業からは、次のような変化が報告されています。

「会議で発言しなかった若手が、NPOでは議論をリードしていた」（通信業・人事） 「曖昧な状況でも意思決定できるようになり、社内プロジェクトが前に進んだ」（メーカー・人材開発） 「役割ではなく“自分”として動く経験が、昇格面談でも語られていた」（IT企業・人事） 「研修では得られない“思考と対話の質”が生まれる」（金融業・研修企画）

形式的な研修では起きにくい“実践を通じた変化”が、企業から選ばれる理由です。

※過去の企業様との活動事例や詳しい取り組みについてはHPをご参照ください。

https://nimaime.or.jp/to-company

※WEBマガジンには企業対談シリーズを掲載しています。

コクヨ×二枚目の名刺 対談｜ミドルシニアの人材育成と越境学習のリアル(https://magazine.nimaime.or.jp/%e3%80%90%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%af%be%e8%ab%87%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba-vol-1%e3%80%91%e3%82%b3%e3%82%af%e3%83%a8%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be-%e2%9c%95-%e4%ba%8c%e6%9e%9a%e7%9b%ae/)

三菱商事従業員組合×二枚目の名刺｜越境学習で得る「本業超え」成長体験とは？(https://magazine.nimaime.or.jp/%ef%bc%9c%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%af%be%e8%ab%87%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba-vol-2%ef%bc%9e-%e6%9c%ac%e6%a5%ad%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e6%88%90%e9%95%b7%e4%bd%93%e9%a8%93%e3%82%92/)

「NTT西日本×二枚目の名刺｜越境学習は、いかにして「新しい価値」を生むのか？」(前編)(https://magazine.nimaime.or.jp/%e3%80%90%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%af%be%e8%ab%87%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba-vol-3%ef%bc%9a%e5%89%8d%e7%b7%a8%e3%80%91-ntt%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%acx%e4%ba%8c%e6%9e%9a%e7%9b%ae%e3%81%ae/)

■今回の説明会で紹介する3つのNPOテーマ

説明会では、実際にプロジェクトを共に進める3団体のテーマを紹介します。

・公益財団法人 アジア福祉教育財団（https://www.fweap.or.jp）

難民コミュニティのリアルと可能性を社会に届けるプロジェクト

・一般社団法人A-GOAL（https://a-goal.org）

企業と共にアフリカ支援を広げる仕組みづくりプロジェクト

・特定非営利活動法人聖母（https://www.seibojapan.or.jp）

マラウイの“食”を起点にアフリカ支援を広げる共創プロジェクト

■説明会概要

日時：2026年6月18日（水）20:00～22:00

形式：オンライン（Zoom）

対象：一般参加者／企業の人事・育成担当者（無料枠あり）

説明会後：希望団体に基づき、3ヶ月のサポートプロジェクトに応募可能

■申し込み方法

二枚目の名刺HPのお問合せフォームより本企画への参加希望をお知らせください。

返信で応募方法ご案内いたします

お問合せフォーム： https://nimaime.or.jp/contact(https://nimaime.or.jp/contact)

※お名前、所属（社名）、その他欄へ貴社のご所属部署、連絡先、参加者氏名などを記載

お問い合わせ事項：「（企業、行政の方向け）二枚目の名刺との連携に興味のある方」を選択 お

問い合わせ内容：「人事担当者様向け企画希望」と記載

※本件に関するお問い合わせ先

特定⾮営利活動法人 ⼆枚目の名刺

Mail：info@nimaime.or.jp

宛先：「人事担当者様向け企画」まで

■二枚目の名刺とは

「自分の想いを社会に向けて行動することが当たり前の社会」を目指すNPO法人。 本業とは別に“社会に向き合うもう一つの名刺”を持つことで、 個人の主体性・対話力・共創力を育む仕組みをつくっています。

これまでに累計227団体・1,300名以上が参加し、 多くの企業で人材育成施策として活用が進んでいます。

《Mail》：info@nimaime.or.jp

《代表者》 代表理事 廣 優樹

《創立》 2009年9月10日

《URL》 http://nimaime.or.jp