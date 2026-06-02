【映画化＆文庫化決定！】冤罪事件に巻き込まれた社長が完全無罪を勝ち取るまでを描く『負けへんで』――主演・内野聖陽さん、監督・本木克英さんのタッグで今秋公開

株式会社文藝春秋

上場企業社長である山岸忍氏が業務上横領容疑で逮捕・起訴され、248日間にわたり勾留された"プレサンス冤罪事件"。特捜部の捜査はずさんなもので、山岸氏は一審での無罪判決後、大阪地検が控訴を断念するほどの「完勝」をおさめます。そんな上場企業の社長と弁護士のドリームチームが完全無罪を勝ち取るまでの戦いの全記録を詳細に書き記し、2023年の刊行時に大きな話題となった『負けへんで！ 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』が今秋、映画化＆文庫化されます。映画公開は11月13日、文庫版発売は9月2日です。

映画あらすじ

東証一部上場の不動産デベロッパーの社長を務める藤堂は、社員に慕われながら、忙しい日々を送っていた。

2019年、藤堂は3年前の学校土地の買収について、関西地検から事情聴取の呼び出しを受ける。

検事・鈴鳴はフレンドリーに藤堂に接するが、48日後、藤堂は30億の業務上横領の罪で逮捕される。

すでに逮捕されている学校の理事長と、藤堂の部下である社員・木下と共謀した容疑がかけられたのだった。

拘置所に収監された藤堂を待ち受ける、屈辱的で孤独な日々。

拘留が続く中、藤堂は一代で築き上げた会社を守るため、社長を退任する。絶望する藤堂の元に、恋人・美奈からの手紙が届く。

手紙には、藤堂を支える覚悟と「負けないで！」の言葉が……。

冤罪を晴らすため、戦う覚悟を決めた藤堂は、元検事・元判事・刑事弁護の専門家・企業法務の専門家のスペシャリストが集まった最強の弁護士ドリームチームとともに逆襲に備えていく。

6度目の請求で保釈が決定、逮捕から8カ月と2日に及ぶ拘留だった。

裁判に向けて準備をし始めた藤堂と弁護士チームは、逮捕されている木下の取り調べを録画した動画を検証し始めるが、そこには驚愕の事実が隠されていた――。

映画情報

タイトル：『負けへんで』

出演：内野聖陽 松本若菜／北村一輝

原作：山岸忍『負けへんで！ 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』（文藝春秋）

監督：本木克英（『空飛ぶタイヤ』『超高速!参勤交代』）

脚本：吉川次郎

公開日：11月13日（金）

配給：ギャガ

(C)2026「負けへんで」製作委員会

主演・内野聖陽さんのコメント

ある日突然、自分があらぬ疑いをかけられ、検察の作ったシナリオで有罪扱いされていく。

本作で描かれる事件について知った時、現代の日本の司法の世界にそんなことがあり得るのかと、衝撃でした。過去にも冤罪事件はいくつもありますが、この役柄を演じるにあたって思ったことは、人間の作った司法の世界も、他の仕組みと同じように、決して万能で完全無欠ではないのだという事実を改めて知ったように感じます。

国家権力のもとに行使されるそうした間違った捜査方法は、人の命、人生を奪う、天敵のいない暴力になりうるんだということがとても怖いことだと感じました。

事実に立脚してはいますが、フィクションとして、主人公の置かれた逆境を味わって頂けたらと思っています。

脚本の素晴らしさ、監督の演出、共演のみなさん、スタッフのみなさんにも助けていただき、藤堂繁が演じられたと思っています。

特に「負けへんで」というタイトルは助けられました。

この作品において一番肝腎な、シンプルで力強いメッセージで、僕自身も撮影を戦い抜く中で、何度も奮い立たせてもらった言葉でもあります。

冤罪は誰でも巻き込まれる可能性があるということを、観ていただく方にも感じとってもらえたら…虚構の世界だけだろうと思うような話が、日常と地続きであるという「怖さ」を体感しながら見て頂けたらなと思います。

監督・本木克英さんのコメント

人生の絶頂にいた男が、冤罪と酷薄な人質司法によって全てを失い、どん底からいかに立ち上がり、声を上げはじめたのか。

魂を削るように演じた内野聖陽さんを軸に、迫真の芝居で臨んだ俳優たちの応酬を堪能して頂きたいです。

繰り返される理不尽に怒り、驚嘆しながら、強固な組織に身を委ねざるを得ない人間の弱さや愚かさも伝わればと思っています。

原作あらすじ

不動産ディベロッパー・プレサンスコーポレーションの山岸忍社長（当時）は、2019年12月に業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕・起訴され、以後248日間にわたり勾留された。山岸氏は身に覚えのない疑いをかけられ、検察は誘導尋問、恫喝、脅迫まがいの取り調べを堂々と行っていた。山岸氏と最強弁護団が完全無罪を勝ち取るまでを克明に描く、冤罪事件の全記録。

著者・山岸忍さんのコメント

物語はあくまでもフィクションですが、わたしの体験が元になっています。身に覚えのない罪でいきなり逮捕されたうえ、拘置所から出してもらえない。誠心誠意説明しても聞いてもらえず、裁判に掛けられてしまう。原作はすべて実際に起こった出来事です。ビジネス一筋の人生を歩んできたため、事件に巻き込まれるまでこの国の検察は社会正義を実現する機関だと信じていました。でも現実はまったく違ったものだったのです。冤罪は人ごとではありません。あなたの身の上にも起こり得る出来事として映画をご覧になっていただければ嬉しいです。

著者プロフィール

山岸忍（やまぎし・しのぶ）

1963年、滋賀県生まれ。同志社大学法学部卒業後、大京観光（株）入社。（株）創生を経て97年に(株)プレサンスコーポレーションの前身会社設立。2020年全国分譲マンション供給戸数トップの業界大手に成長させる。19年12月、大阪地検特捜部に横領容疑で逮捕されるも、21年11月、無罪判決確定。現在、株式会社TUKUYOMI HOLDINGS代表取締役。

単行本書誌情報

書名：『負けへんで！ 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』

著者：山岸忍

定価：1,870円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判型：四六判並製カバー装

発売日：2023年4月10日

ISBN：978-4-16- 391686-6

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163916866

文庫本書誌情報

書名：『負けへんで 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』

著者：山岸忍

定価：未定

出版社：株式会社文藝春秋

判型：文庫版

発売日：2026年9月2日

ISBN：未定

書誌URL：未定