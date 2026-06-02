懐かしくて新しい平成かわいいが復活！サン宝石「ほっぺちゃん」グッズがアベイルで発売

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石は、しまむらグループのアベイル店舗およびアベイルオンラインストアにて、人気キャラクター「ほっぺちゃん」の新作グッズを2026年6月6日（土）より発売いたします。

今回発売されるのは、保冷ミニトートバッグ、ティッシュケース、収納ボックス、ショッピングバッグ、トートバッグ、巾着、アクリルキーホルダーの全7アイテム。

ブルーとピンクを基調にした、平成レトロ感あふれるかわいらしいデザインで展開します。

オンラインストアでは、同日2026年6月6日（土）12:00より販売開始予定です。

平成レトロブームで再注目される「ほっぺちゃん」

ほっぺちゃん 発売商品一覧

「ほっぺちゃん」は、サン宝石から誕生した人気キャラクターです。

ころんとしたフォルム、つぶらな瞳、リボンやホイップのようなかわいらしいデザインで、平成時代の小中学生を中心に多くのファンを生み出してきました。

当時、カタログ通販やオンラインショップを通じて「自分だけのかわいいもの」を選ぶ楽しさを届けてきたサン宝石。

その象徴的な存在のひとつが「ほっぺちゃん」です。

近年、ファッション、雑貨、キャラクター、玩具の領域では「平成レトロ」への関心が高まっています。

当時を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮なキャラクターとして、「ほっぺちゃん」は再び注目を集めています。

今回のアベイルでの展開では、日常使いしやすいバッグや収納アイテムに加え、コレクション需要の高いアクリルキーホルダーも登場。

懐かしいのに新しいほっぺちゃんの魅力を、幅広い世代にお届けします。

2026年6月6日より発売商品のラインナップ

保冷ミニトートバッグ

全2種／税込1,650円

お弁当やドリンクの持ち運びに便利な保冷仕様のミニトートバッグです。

デイリー使いしやすいサイズ感で、通学・通勤・お出かけにもぴったりです。

展開カラー：ブルー、ピンク

保冷ミニトートバッグ ブルー保冷ミニトートバッグ ピンクティッシュケース

全2種／税込990円

お部屋やデスク周りをかわいく彩るティッシュケースです。

生活感が出やすいアイテムも、ほっぺちゃんデザインで楽しいインテリアに。

展開カラー：ブルー、ピンク

ティッシュケース ブルーティッシュケース ピンク収納ボックス

小物や雑貨の整理に便利な収納ボックスです。

お部屋の片付けアイテムとしてはもちろん、推し活グッズやコレクション収納にもおすすめです。

展開カラー：ブルー、ピンク

収納ボックス ブルー収納ボックス ピンクショッピングバッグ

全2種／税込1,320円

お買い物やサブバッグとして活躍するショッピングバッグです。

折りたたんで持ち歩きやすく、日常のさまざまなシーンで使いやすいアイテムです。

展開カラー：ブルー、ピンク

ショッピングバッグ ブルーひらいた状態ショッピングバッグ ピンクひらいた状態トートバッグ

全2種／税込1,980円

荷物をしっかり入れられるトートバッグです。

通学、通勤、お出かけ、イベントなど、幅広いシーンで活躍します。

トートバッグ ブルートートバッグ ピンク巾着

全2種／税込649円

小物の収納に便利な巾着です。

コスメ、文房具、充電器、アクセサリーなどの持ち運びにもおすすめです。

展開カラー：ブルー、ピンク

巾着 ブルー巾着 ピンクアクリルキーホルダー

全2種／税込869円

バッグやポーチにつけて楽しめるアクリルキーホルダーです。

コレクションアイテムとしても楽しめる、ほっぺちゃんらしいかわいさが詰まったアイテムです。

展開カラー：ブルー、ピンク

販売概要

アクリルキーホルダー ブルーアクリルキーホルダー ピンク

販売店舗：全国のアベイル店舗

※おゆみ野店は対象外です。

発売日：2026年6月6日（土）

オンラインストア販売開始日時：2026年6月6日（土）12:00～

限定店舗検索：https://www.shimamura.gr.jp/shop/list/?g%5B%5D=5&p=&c=&flags%5B%5D=65&lat=&lng=&w=(https://www.shimamura.gr.jp/shop/list/?g%5B%5D=5&p=&c=&flags%5B%5D=65&lat=&lng=&w=)

オンラインストア：https://www.shop-shimamura.com/?b=avail

※店舗により在庫状況が異なります。

※売り切れの際はご了承ください。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは仕様・色味が異なる場合がございます。

サン宝石について

サン宝石は、アクセサリー、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちのかわいいを支えてきたブランドです。

長年、カタログ通販を中心に多くのファンに親しまれ、現在は「サン宝石」と「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。

公式オンラインショップでは、ほっぺちゃん関連商品をはじめ、アクセサリー、文房具、雑貨、ファッション小物など幅広い商品を取り扱っています。

近年は、ライセンス、POPUP、SNS、EC、アニメ、海外展開を組み合わせた事業モデルへ転換。

ファンとの共創を軸に、ブランドの再成長を進めています。

事業概要

事業名：メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/