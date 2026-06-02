米国株投資アプリWoodstock、セキュリティ新規格「パスキー」対応開始｜6月26日よりログインおよび重要取引時の認証を必須化へ

Woodstock株式会社

手数料完全無料の米国株投資アプリ「Woodstock(https://woodstock.co/)」を運営するWoodstock株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ブライアン ジェフン ユン）は、セキュリティの新規格「パスキー」を導入したことをお知らせいたします。これに伴い、2026年6月26日（金）より、アプリへのログインおよび出金等の重要取引時におけるパスキー認証を必須化し、お客様の資産を守るセキュリティ体制を一層強化いたします。

■ 不正アクセス等から資産を守る、次世代の認証規格

Woodstockでは従来より、お客様の資産を守る安全性と、投資を身近にする利便性の両立を最優先事項として掲げてまいりました。当社ではこれまでもパスワードレスログインを採用することで、従来の固定パスワードによるパスワードの失念や入力の手間を排除しつつ、他社サービスから流出した情報を悪用するリスト型攻撃、フィッシング詐欺等のリスクの低減に努めてまいりました。

昨今、金融機関を狙ったフィッシング詐欺の巧妙化やリスト型攻撃による不正アクセスが社会問題となっています。当社ではお客様の大切な資産をより安全にお守りするため、最新の認証規格「パスキー」の導入を開始いたしました。

■ パスキー導入によるメリット

■ 6月26日（金）よりパスキー認証を必須化

- フィッシング詐欺を根本から防止：パスキーは、特定のウェブサイトやアプリに紐付けられた独自のデジタル鍵を使用します。偽のサイトでは認証が機能しないため、誤って情報を入力してしまうことによる、アカウントへの不正アクセスのリスクを根本から防ぎます。- デバイスによる安全な認証：スマートフォンの指紋認証、顔認証または端末のパスコード、パターンロックなどを利用して本人確認を行います。これらのデータはサーバー側に送信・保存されることはなく、お手元のデバイス内でのみ安全に処理されます。

Woodstockでは、ユーザーの皆様に安全なサービスを提供するため、以下の取引においてパスキー認証を必須化いたします。

- 対象となる操作： アプリへのログイン、出金、発注- 必須化開始日： 2026年6月26日（金）

※ 2026年6月26日以降、パスキー未登録のお客様はログインや重要なお取引に制限がかかる場合がございます 。パスキー非対応の端末につきましては、2段階認証の登録を必須とさせていただきます。

アプリダウンロード

口座開設申請は最短1分。iOS版・Android版ともに、Woodstockアプリのダウンロードページ(https://woodstock.go.link/eyaXm)よりご利用いただけます。

【会社概要】

【免責事項】

- 会社名: Woodstock株式会社- 代表者氏名: 代表取締役 ブライアン ジェフン ユン- 設立: 2021年3月3日- WEBサイト: woodstock.co(https://woodstock.co/)- 金融商品仲介業者 登録番号: 関東財務局長（金仲）第965号- 所属金融商品取引業者: AlpacaJapan株式会社- 金融商品取引業者 登録番号: 関東財務局長（金商）第3024号- 加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会- 米国株式等の金融商品の取引に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。- 米国株式等の売買等にあたっては、株式相場や金利水準、為替水準等の変動や株式等の発行者等の業務や財産の状況等の変化による価格等の変動によって損失が生じるおそれがあります。- 投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の責任と判断でお願いいたします。- 本サービスの利用にはAlpacaJapan株式会社の口座開設が必要です。- 米国株式の売買にあたって、手数料はかかりません。