BOD、お役立ち資料「給与計算丸わかりパック」を公開！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社 BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下 BOD）は、お役立ち資料「給与計算丸わかりパック」を公開しました。給与計算代行サービス・勤怠管理代行サービスの概要に加え、実務に役立つ基礎知識をまとめた資料を一括でダウンロードいただけます。

資料ダウンロードはこちら :https://www.bod-grp.com/documents/p_payroll-popular/

■資料公開の背景

給与計算丸わかりパック

給与計算業務は、度重なる制度改正への対応など、実務担当者の負担が大きい業務です。最近では、子ども・子育て支援金制度が導入されたことにより、新たな制度への対応も求められています。このような背景から、給与計算業務を正確かつ効率的に運用するには、業務の全体像の把握に加え、社会保険料や日割計算など専門的な知識が不可欠です。

そこで、当社では、実務の理解から業務効率化（代行サービス）の検討までを一体的に行えるパック資料を公開しました。給与計算業務の実務を担当されている方はもちろん、外部委託をご検討されている方まで、幅広くお役立ていただけます。

■おまとめ資料一覧

資料ダウンロードはこちら :https://www.bod-grp.com/documents/p_payroll-popular/

１．給与計算代行サービス資料

２．勤怠管理代行サービス資料

３．給与計算業務をアウトソーシング会社に委託する理由

４．知って得する社会保険料の仕組み

５．中途入社者の給与計算ガイド

■今後の展望

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

■お役立ち資料/サービス資料BOD「資料公開中」

BPO事業を専門とするBODがアウトソーシングに関するガイドブックを無料公開しています。年末調整のフローガイドや給与計算業務のトレンドなどをお届けします。

＞＞資料ダウンロードはこちら(https://www.bod-grp.com/documents/)

▼キーワードにピンときたらチェック！

年末調整／給与計算／マイナンバー／住民税／給与システム／クラウドシステム／Salesforce／物流／キッティング／DM発送／人材派遣／オンサイト／マニュアル作成 ／安否確認／スキャン／コールセンター／社会保険料／人事書類

■業務効率化を支援するメディア「B-O-Navi」

B-O-Navi

「B-O-Navi」では企業の業務効率化に役立つ情報の発信を行っております。バックオフィス、物流、ITソリューションからビジネスで役立つノウハウまで、幅広くお届けしています。

＞＞「B-O-Navi」はこちら(https://www.bod-grp.com/blog/)

■ 会社概要

株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。

会社名 ：株式会社BOD

代表者 ：田中 大善

設立年月 ：2017年1月23日

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号

事業内容：アウトソーシング

サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター

企業情報： https://www.bod-grp.com/company/

採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/

株式会社BODのロゴ

【FACTBOOK】https://www.bod-grp.com/company_data/BOD_FACTBOOK_2024.pdf