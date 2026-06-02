モテ過ぎて売れ行きも止まらない!?絶好調の『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』3刷重版出来！
キルタイムコミュニケーションは、売れ行き好調のため、ヴァルキリーコミックス『ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1』の3刷重版をいたしました。
ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！1(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)
原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10%）
ISBN：9784799221426
『ドローイング』原作者・林達永が贈る、
異世界お色気＆バトルファンタジー!!
3月に発売後、週間コミック1巻売上ランキングで2週連続TOP10入り！
勢い止まらず早くも3刷重版出来です！
今月には単行本第2巻の発売も予定！
モテ期が止まらない『ATMおじさん』…
今大注目の作品です！
1話2話無料公開中！続きはこちらから :
https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/
妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。
異世界転生することになった大地は、
他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル――「応援」を女神から授けられる。
異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが
「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……!?
(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション
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