モテ過ぎて売れ行きも止まらない!?絶好調の『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！1』3刷重版出来！

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、売れ行き好調のため、ヴァルキリーコミックス『ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！1』の3刷重版をいたしました。



ATMおじさん　異世界でモテ期が止まらない！1(https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/new.html)


原作：林達永(https://x.com/cdggam_jp)／作画：チェ・ミンジ


判型：B6


定価：792円(本体720円＋税10%）


ISBN：9784799221426



『ドローイング』原作者・林達永が贈る、


異世界お色気＆バトルファンタジー!!



3月に発売後、週間コミック1巻売上ランキングで2週連続TOP10入り！


勢い止まらず早くも3刷重版出来です！



今月には単行本第2巻の発売も予定！


モテ期が止まらない『ATMおじさん』…


今大注目の作品です！































1話2話無料公開中！続きはこちらから :
https://www.comic-valkyrie.com/atmojisan/

妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。


異世界転生することになった大地は、


他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル――「応援」を女神から授けられる。


異世界でパブを開き、新生活を送っていたある日のこと。常連の女の子・メルティナが


「娼館に売られちゃう」とボロボロの姿で店に来て……!?



(C)2026 by Lim dallyoung／Choi minji／ARTLIM Media Co.,Ltd.Printed in Japan／キルタイムコミュニケーション

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