【天丼・天ぷら本舗 さん天】6/4（木）～「天然車海老フェア」を開催！

SRSホールディングス株式会社天然車海老フェア

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年6月4日（木）より期間限定で「天然車海老フェア」を開催します。

ぷりっとした食感と旨味が広がる天然車海老を、「大根おろし」「レモン」「大葉」でさっぱりとお召し上がりいただけます。次第に暑さを増し、湿度も高まるこの季節にぴったりのおいしさです。

さらに、通常1本450円（税込）の「天然車海老天」を、本フェア商品ご注文の方に限り、400円（税込）で1本追加いただくことができます。ちょっとぜいたくに「1本マシ」してみてはいかがでしょうか。

■新商品のご紹介

車海老のさっぱりおろし天丼車海老のさっぱりおろし天丼 1090円（税込）

天然車海老を2本使用！定番の野菜天ぷらに加えて、大葉の天ぷらをご用意しました。始めは天丼タレで、途中からレモンを絞って大根おろしと一緒に味わうのもおすすめです。

大根おろしはプラス120円（税込）で追加注文も可能です。ぜひ大根おろしも「マシ」してみてはいかがでしょうか。

車海老のさっぱりおろし天ぷら定食（ご飯・汁物・天つゆが付きます。）車海老のさっぱりおろし天ぷら定食 1390円（税込）

定食では天つゆでよりさっぱりとお楽しみください。天ぷらにレモンを絞って、卓上の塩とともに味わってみるのもいかがでしょうか。

もちろん定食はご飯のおかわりが何度でも無料！

プラス400円でお得に車海老天を追加して、様々なお召し上がり方をお試しください。

【天然車海老フェア販売概要】

■販売商品 車海老のさっぱりおろし天丼 1090円（税込）

車海老のさっぱりおろし天ぷら定食 1390円（税込）

単品 車海老天1本 450円（税込）

フェア注文時限定 車海老天マシ1本 400円（税込）

※お持ち帰りもご利用いただけます。

■販売期間 2026年6月4日（木）～2026年7月1日（水）

※場合により早期終了する場合がございます。

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天全店

※一部店舗では売価が異なります。

■テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

モバイルオーダークーポン

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

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