株式会社新来、韓国最大級ホームショッピング「Lotte Home Shopping」にてライブコマース配信を初実施

株式会社新来

株式会社新来（本社：東京都渋谷区）は、韓国最大級のホームショッピングプラットフォーム「Lotte Home Shopping」において、ライブコマース配信（L.LIVE）を初めて実施いたしました。日本の商品を韓国市場へ直接届ける越境ライブコマースの第一歩として、食品カテゴリ（梅干し・ブレンド塩）を中心に配信を行い、延べ視聴者数約5,500名を獲得いたしました。

この実績と現場ノウハウをもとに、同社は国内ライブコマースおよび韓国越境ライブコマースの両領域における支援体制をさらに強化してまいります。企画・脚本・演出・配信運営まで一気通貫で担うパートナーとして、より多くの日本企業・ブランドの販売拡大に積極的に取り組んでまいります。

■ 配信結果

初回実施として一定の視聴者数を獲得し、特にブレンド塩においては複数商品をまとめて購入するユーザーが複数確認されました。コンセプト性の高い商品に対する需要と、ライブコマースにおける提案型販売の可能性が示唆される結果となりました。

本配信で取り扱った株式会社バンブーカットは、浅草「梅と星」、東京ソラマチ「立ち喰い梅干し屋」、塩の専門店「ぐるぐるしゃかしゃか」など、食にまつわる体験型店舗の企画・開発・運営を手がけるブランドとなります。

「BambooCut Market」 https://bamboo-cut.shop-pro.jp(https://bamboo-cut.shop-pro.jp/)

■ Lotte Home Shoppingとは

Lotte Home Shoppingは、韓国ロッテグループが運営する韓国最大級のホームショッピングチャンネルです。テレビ放送を基盤に、アプリ・ECサイト・ライブコマースなど複数チャネルで韓国全土の消費者へリーチしており、誰もが知る韓国の主要流通プラットフォームです。

L.LIVEは、Lotte Home Shoppingが提供するライブコマースサービスです。韓国を代表するライブコマースプラットフォームのひとつであり、そのL.LIVEにおいて株式会社新来は日本企業としてオフィシャルライブ配信を実施いたしました。

登録ユーザー1,500万人を抱えるプラットフォームへの確かなアクセスルートを持つ企業として、今後もさらなる配信拡大を推進してまいります。

■ 今後の展開

本配信を通じて、韓国市場における日本商品の販売には以下の要素が重要であることを確認いたしました。

・商品の魅力を「体験」として伝える演出

・コンテンツ設計 ・用途別・シーン別の提案によるライブ進行

・セット販売を活用した購買導線の設計

今後は国内においても、百貨店・メーカー・D2Cブランドなど幅広い業種・業態の企業と連携し、ライブコマースを通じた販売支援に積極的に取り組んでまいります。海外においては、アパレルや日本製プロダクト（Made in Japan）を含むより多様なカテゴリーへと展開を広げ、日本商品の魅力を韓国市場へ発信してまいります。

■ 株式会社新来について

株式会社新来は、ライブコマースを中心とした販売支援・マーケティング支援を行う企業です。企画・演出・配信運営・販売戦略までを一貫して提供し、日本企業の国内外における販売拡大をトータルでサポートしております。今後も国内外のプラットフォームと積極的に連携を広げながら、ライブコマースを通じた新たな購買体験の創出と販路拡大に取り組んでまいります。

～ライブコマース導入・韓国進出のご相談はこちら～

「ライブコマースをはじめて試したい」「韓国市場に挑戦したいが何から始めればいいかわからない」など、段階に応じたご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

HP:https://shinrai-live.com/contact