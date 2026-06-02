タカヤ株式会社 「電子機器トータルソリューション展2026」に出展 - 製造現場の課題を解決する最新技術を公開

タカヤ株式会社

タカヤ株式会社（本社：岡山県井原市井原町661-1 代表取締役社長：岡本 龍二）は 2026年 6月10日（水）～ 12日（金）東京ビッグサイトにて開催される「電子機器トータルソリューション展2026」（JPCA Show2026 / 実装プロセステクノロジー展）に出展します。当社は本展示会において、最新技術および製品の紹介を通じ、電子機器業界における課題解決に貢献するソリューションを提案いたします。

電子機器トータルソリューション展は、あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile（ウェアラブル技術）等の新しいコンテンツとソリューション等を一堂に出展し、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する展示会です。

出展内容

【産業機器事業部】

・デュアルサイド フライングプローブテスタ「APT-2600FD-A」

・次世代のスタンダード フライングプローブテスタ「APT-T400J-A」

【RF事業部 / ソリューション事業部】

・RFID×IoTで仕掛品の製造進捗状況を「見える化」

・RFIDによる一括検品 入出庫業務の効率化

【EMS事業部】

・電子機器受託製造サービス

設計から基板実装、試作、製造、保守までをフルサポート

出展品の詳細

産業機器事業部

デュアルサイドフライングプローブテスタ「APT-2600FD-A」

高密度実装基板の検査に対応した 業界最高クラスのプロービング精度を持つ 画期的な検査装置です。検査プローブの自動クリーナーや テスタ内部を監視するリモートカメラを搭載し 作業者の負担軽減、メンテナンス時間とコスト削減を実現します。

[動画]

https://youtu.be/ZFmO24zunUk?si=nqJ2Va9q1BukfxcY

［製品詳細情報］

https://www.takaya.co.jp/fa/products/apt-2600fd/

APT-2600FD-A

次世代のスタンダード フライングプローブテスタ「APT-T400J-A」

従来の技術力を基に検査精度と信頼性を継承しながら、導入しやすさと運用効率を重視して設計されたスタンダードタイプの検査装置です。治具式検査装置の更新検討や検査工程の省人化を検討されているユーザーに向け、検査性能とコストバランスを両立しました。

展示会場では、実機展示を通じて操作性や検査フローをご確認いただける他、既存設備からの置き換えや工程改善のご相談にも対応いたします。

[動画]

https://youtu.be/ZFmO24zunUk?si=nqJ2Va9q1BukfxcY

［製品詳細情報］

https://www.takaya.co.jp/fa/products/apt-t400j/

APT-T400J-A

RF事業部 / ソリューション事業部

RFID×IoTで仕掛品の製造進捗状況を「見える化」

製造現場では、「何がどこまで進んでいるか」「どの工程で滞留しているか」が見えにくく、業務停滞や設備稼働率低下の要因となることがあります。一方で、進捗履歴を手書き・手入力で管理した場合、現場作業の負荷増加も課題となります。本ソリューションでは、RFIDを活用することで、仕掛品の工程進捗をリアルタイムに可視化します。

展示会では、指示書をタグ、リーダを工程に見立て、仕掛品が「どこまで進んでいるか」を確認できるデモをご紹介いたします。

[動画]

https://www.youtube.com/watch?v=QjWUJ4vCQeE

[サービス詳細情報]

https://www.takaya.co.jp/itsolution/service/cloudservice/iot-platform-service/

RFIDによる一括検品 入出庫業務の効率化

ハンディタイプやゲート型のRFIDリーダライタによる一括読取と、パッケージソフト「入出庫棚卸プラグイン」を組み合わせることで、入出庫検品や棚卸業務の効率化・工数削減を実現します。

また、既存の在庫管理システムや生産管理システムとも、CSVやAPIによるデータ連携が可能です。既存システムを活かしながら、プラグイン形式で簡単にRFIDを導入いただけます。

[動画]

https://www.youtube.com/watch?v=vLQo7-hxi2E

[サービス詳細情報]

https://www.takaya.co.jp/itsolution/service/rfid/rfid-plugin-package/

EMS事業部

先端設備と自動化技術を融合した一貫生産体制により、設計から部品調達、表面実装（SMT）から基板加工、組立まで、すべてをワンストップで提供します。 家電・産業機器・自動車・医療分野などの幅広い分野とニーズに対応しており、自動化構想や工程設計などのエンジニアリングサービスにより、モノづくりを一歩先へと導きます。

[動画]

https://youtu.be/fA2xun2jVrA?si=1KzNq4aRvSxnQlby

[サービス詳細情報]

https://www.takaya.co.jp/products/ems

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146452/table/17_1_c5ac4d08a8f98be4cb3270b4e3293a93.jpg?v=202606020951 ]

下記リンク先より事前にWeb来場登録いただくことで、入場料が無料になります。

来場者登録(https://jpca2026.tems-system.com/eguide/jp/jpca/invitation/WU1nPa508b4)はこちら(https://jpca2026.tems-system.com/eguide/jp/jpca/invitation/WU1nPa508b4)

会社概要

タカヤ株式会社

代表者：代表取締役社長 岡本 龍二

本社所在地：岡山県井原市井原町661-1

設立：1918年(大正7年) 9月2日

資本金：1億円

1894年に織物業として創業した高屋織物から発展し、1966年に電子機器部が設立され、トランジスタ・ラジオの組立を開始しました。現在は、電子機器関連の受託生産事業（EMS）の他、インサーキットテスタ（プリント基板検査装置）、RFID関連機器などの製造・販売、ITコンサルティング・システムソリューションなど、エレクトロニクス事業を国内外で展開しています。繊維と電子の両輪を軸に、社会の発展に貢献する企業グループとして進化を続けています。

タカヤグループは、2024年9月に 創業130周年を迎えました。これからも、さらなる技術の進化を追求し、持続可能な社会を目指した製品開発と革新に取り組んでまいります。

事業内容

・電子機器関連製品の企画/開発/調達/製造

・インサーキットテスタの製造/販売

・RFID関連製品と万引き防止装置の開発/製造/販売

・ソフトウェア受託開発などITソリューション

コーポレートサイト

https://www.takaya.co.jp/

産業機器製品サイト

https://www.takaya.co.jp/fa/

RFID製品サイト

https://www.product.takaya.co.jp/rfid/

YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@TakayaCorporation

産業機器製品

https://www.youtube.com/@takayaIndustrialEquipment

RFID製品

https://www.youtube.com/@takayarfid