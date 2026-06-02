【想定利回り13.5%】不動産クラウドファンディング「K-FUND」、渋谷区神宮前の高級住宅街・キャットストリート近接エリアを対象とする「K-FUND4号」の情報を公開！

株式会社カワムラ建設

株式会社カワムラ建設（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：川村 利夫）は、同社が運営する不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディングサービス「K-FUND」において、第4号案件となる「渋谷区神宮前 事業用地開発ファンド（K-FUND4号）」の詳細を公開いたしました。募集は2026年6月8日（月）12:00より、抽選式にて開始いたします。

本ファンドは、東京メトロ千代田線「表参道」駅徒歩6分、JR山手線「原宿」駅徒歩10分、トレンドとストリートカルチャーの発信地として名高い「キャットストリート」に近接する渋谷区神宮前5丁目の好立地物件を対象としています。想定利回り（年利）13.5%、運用期間12ヶ月という高いパフォーマンスを目指すプロジェクトです。

【1】羨望の眼差しを集める「渋谷区神宮前5丁目」キャットストリート近接エリア

本ファンドの運用対象は、東京都渋谷区神宮前5丁目の高級住宅街に所在する土地建物（建物224.37平方メートル 、土地147.72平方メートル ）です。世界的なハイブランドのフラッグシップショップや建築美を誇る複合施設が並ぶメインストリート「表参道」から一本入った、自由でクリエイティブな熱気が漂う「キャットストリート」に近接しています。都会の真ん中にありながらも品格を感じさせる、極めて希少価値の高いエリアです。

【2】権利調整によるバリューアップを狙う事業用地開発

事業者である株式会社カワムラ建設が本物件を取得後、適切な権利調整を行い、開発用地としての価値を最大限に高めた上で、12ヶ月以内に売却することを予定しています。確かな開発ノウハウを活かし、キャピタルゲイン獲得を目指します。

【3】効率的な資金調達を実現する「借入併用型」の採用

本ファンドは、投資家の皆様からの出資に加えて、株式会社コモサスバンクからの借入を組み合わせた「借入併用型」を採用しています。総事業費8億円のうち、優先出資（投資家の皆様）を30.0%（2億4,000万円）、劣後出資（カワムラ建設）を7.5%（6,000万円）、借入を62.5%（5億円）とすることで、レバレッジ効果を活かした高い想定利回りと安全性を両立させた設計となっています。



■ 4号募集記念！豪華ダブル特典キャンペーンを開催

１. 【出資者全員対象】出資額の1.5%をキャッシュバック！

対象となる投資家の皆様全員に、感謝の気持ちを込めて出資額の1.5%を還元いたします。

２. 【出資された方抽選で24名様】「ALIVIOシリーズ」無料宿泊プレゼント！

10口（100万円）以上応募され、出資された方対象に、弊社グループが所有する貸切別荘「ALIVIO熱海」「ALIVIO南熱海」「ALIVIO LUXE」「ALIVIO伊豆」のいずれかの無料宿泊を抽選で24名様にプレゼントいたします。（※抽選の結果、出資金額が10口を下回った場合も含みます）

■ 不動産クラウドファンディング「K-FUND」について

「K-FUND」は、株式会社カワムラ建設が運営する、1口10万円からプロが厳選した不動産に投資できるクラウドファンディングサービスです。インターネットを通じて手軽に資産運用を始めることができ、優先劣後構造を採用することで投資家の皆様の元本の安全性を高める仕組みを提供しています。 今後も「豊かで安心できる未来の資産形成」をサポートすべく、魅力的な投資機会を提供してまいります。