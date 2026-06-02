かに道楽　　6月22日は「かにの日」

株式会社かに道楽株式会社かに道楽のかに看板

一年に一度、初夏の「かに」が舞う。6月22日は「かにの日」。

特別感謝祭、全国のかに道楽にて開催！

1990年に制定。（日本記念日協会登録）

株式会社かに道楽は、来る6月22日の「かにの日」を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた

特別イベントを全国の店舗にて開催いたします。

■ 背景：なぜ、初夏のいま「かにの日」なのか

「かには冬の味覚」という既成概念を覆し、一年を通して美味しいかにを愉しんでいただきたい。

そんな情熱から、私たちは6月22日を「かにの日」と制定いたしました。

星占いで「かに座」が始まる日であり、五十音順でも「か（6番目）」「に（22番目）」にあたるこの日は、まさにかに料理に彩られるべき特別な一日であると考え制定し現在もイベントを行っております。今年で36回目を数えるこの記念日は、今や私たちがお客様と最も深く繋がる大切な恒例行事となりました。

かにの日告知：お見逃しなく

■ 6月22日限定：空くじなしの「スピードくじ」開催

当日、お食事をお愉しみいただいたすべてのお客様へ、至福のひとときの余韻を繋ぐ

「スピードくじ」をご用意しております。

内容： 次回ご来店時にご利用いただける特別引換券

対象： 6月22日当日、かに道楽各店にてお食事をされたお客様

特徴： 「空くじなし」。皆様に笑顔でお帰りいただけるよう、外れなしの特別仕様です。

※地区によりチケットの内容、景品、当選方法は異なります。詳細は各店舗までお問い合わせください。

■ 心躍る、特別なひとときを

伝統に裏打ちされた最高級のかに料理とともに、スタッフ一同、活気あふれるおもてなしで皆様をお迎えいたします。

洗練された空間で愉しむ、初夏の瑞々しいかにの味わい。

ご家族や大切な方との会話が、一層華やかに、そして笑顔満開になるような「特別な一日」をお約束いたします。

年に一度の「かにの日」。

伝統の看板の下、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社かに道楽 担当：西岡広志

電話番号：06-6213-0051

公式ウェブサイト： https://douraku.co.jp/seasonal/detail.html?id=411