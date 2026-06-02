HELP YOU、ライフ・エクステンション研究所の「ひとり広報」体制を支援。専門チームの伴走により、継続的な情報発信と病院機能向上を実現

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、フルリモート前提で創業し、現在は600名以上が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、公益財団法人ライフ・エクステンション研究所（所在地：東京都台東区、代表理事：湯浅祐二、以下、ライフ・エクステンション研究所）において、HELP YOUが広報業務をチームで支援。HELP YOUの窓口となるディレクターを中心に、医療知識を持つライターやデザイナーが連携し、SNS運用や記事制作を伴走型でサポートすることで、「ひとり広報」体制の負担軽減と、病院機能向上に向けたコア業務への集中を実現しました。

導入背景

インタビュー全文はこちら :https://help-you.me/blog/interview-eijuhpHELP YOU、ライフ・エクステンション研究所の「ひとり広報」体制を支援。専門チームの伴走により、継続的な情報発信と病院機能向上を実現

ライフ・エクステンション研究所は、急性期病院「永寿総合病院」をはじめとする3施設を運営し、地域医療を支えています。従来は2名体制で進めていたものの、

- 若手職員のキャリアチェンジによる退職で「ひとり広報」体制となり、業務負担が急増- 新たな採用やゼロから教育する時間やコストの不足- 医療業界特有のエビデンスを重視した専門的な情報発信の負担

といった課題が顕在化。急なリソース不足を補い、広報施策の停滞を防ぐ必要がありました。

こうした背景から、採用コストを抑えつつ即戦力として広報業務を運用できる体制に向け、外部パートナーの活用を検討。広報支援の事例が充実しているHELP YOUを導入しました。

依頼内容

HELP YOUでは、広報・SNS制作サポートを支援しています。

- 産科や薬剤部のInstagramアカウントの運用- X（旧Twitter）の健康コラム「永寿ヘルスナビ」を企画からライティング、デザインまで一貫して制作- 地域住民向けの公開講座などのイベント開催報告記事や、看護部ブログの記事化- 院内研修やイベント告知ポスターの作成 など

HELP YOUの窓口となるディレクターを中心に、医療知識や資格を持つライター・デザイナーが連携し、医療現場ならではの専門性や文脈を理解した伴走型の体制で対応。単なる制作代行ではなく、継続的な情報発信を支える専門チームとして、広報業務をサポートしています。

導入効果

ライフ・エクステンション研究所 コメント（抜粋）

ご利用業務内訳グラフ- 専門性の高い医療コンテンツの発信を実現訪問看護経験のある看護師資格のスタッフや医療系ライターのアサインにより、エビデンスに基づいた専門的な情報発信が可能になりました。X（旧Twitter）の健康コラムでは、インプレッション最大1,000超を記録しています。- ディレクターの自律的な進行による安定稼働企業との窓口になるHELP YOUディレクターがイベント日程から逆算してスケジュールを完璧に管理し、自律的に動いてくれるため、業務のスピードアップと安定稼働が実現しました。- 「病院の機能向上」などコア業務への注力制作や調べ物に費やしていた時間が大幅に削減され、老朽化したトイレのアメニティの非接触化や院内掲示物のデジタルサイネージ化など、「病院の機能向上」に関わる業務に注力する余裕が生まれました。- 契約時間拡大による未来を見据えた施策への着手採用広報やホームページのリニューアルといった未来を見据えた施策に注力するため、HELP YOUへのご契約時間を月30時間から45時間に拡大。余裕を持ったチーム体制づくりに着手されています。

ディレクターさんとは直接お会いしたことはありませんが、密に連絡を取り合っており、「すぐそばにいるような感覚」です。イベント日程から逆算したスケジュール管理や、医療知識を持つスタッフのアサインなど、チームで自律的に動いてくださるため、とても安心感があります。

導入後は制作や調査にかかる時間が大幅に減り、これまで手が回らなかった「病院の機能を上げる」ための施策にも注力できるようになりました。今後はルーティン業務もお任せしながら、より戦略的な広報施策に取り組んでいきたいと考えています。

インタビュー全文はこちら：https://help-you.me/blog/interview-eijuhp(https://help-you.me/blog/interview-eijuhp)

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所

法人名：公益財団法人ライフ・エクステンション研究所

所在地：東京都台東区東上野二丁目23番16号

設立：昭和42年2月1日 （平成24年4月1日 公益財団法人に移行）

運営施設：永寿総合病院 / 柳橋分院 / 永寿総合健診・予防医療センター

公式HP：https://www.eijuhp.com/

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号室

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ニット

広報担当：小澤

電話番号：050-5212-5574

メールアドレス：pr@knit-inc.com