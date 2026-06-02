～三か国語メディア『PROMOSJAPAN.Media』では、文化・場所・取り組みの無償掲載も同時公募～



プロモスジャパン株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役：秋元万里子）は、2026年12月に東京・広島・沖縄で開催予定の全国巡回写真展に向け、国際文化プロジェクト『ヒューマン・ライト（The Human Light Archive）』にて、日本またはパリに在住する表現者を対象に、無料フィーチャー（撮影・三か国語記事制作・アーカイブ掲載）の募集を開始した。

ヒューマン・ライトは、今この時代を生き、表現する人々の存在と活動、その体温を残すための文化アーカイブである。 あわせて、姉妹メディア『プロモスジャパン・メディア（PROMOSJAPAN.Media）』では、日本の文化・場所・取り組みを英語・フランス語・日本語の三か国語で発信する無償掲載プログラムも公募している。





■ 国境を越えた表現者たちが、一つのモンタージュとして響き合う展示ヒューマン・ライトが目指すのは、表現者のストーリーを繋ぎ、一つの記録として残すこと。 国も、世代も、表現の形も異なる人々の個性と、その一人ひとりのストーリーが響き合い、一つの文脈として立ち上がる。年に一度、その年の”国を越えた表現者たちのストーリー”を、一つのモンタージュとして繋ぎ、展示する。フランスで落語を演じる表現者と、パリの俳優、日本で筆を執る書家。フランスと日本で生きる人々、国境を越えた表現者たちが、写真展という一つの場で出会い、繋がれていく。 誰が加わるかによって、立ち上がる物語は変わる。今を生きる表現者たちが織りなす一つの記録は、AI時代における静かなオアシスにもなり得る。

■ プロジェクトの背景

プロモスジャパン株式会社は、2022年よりパリと日本の二拠点で写真やアートを通した国際クリエイティブ・文化プロジェクトを展開している。 フランスと日本は「写真」における歴史が深く、それぞれの国の文化の違いや視点の特徴への気付きが、2026年3月に始動した『ヒューマン・ライト』を生み出すきっかけとなった。

現在 Vogue Italy 、パリのCeline、Kenzoなどメゾンを手掛けてきた写真家・Gérard Harten（パリ）とのパートナーシッププロジェクト『Coligny Paris Human Light』のほか、フランスの写真家、芸術家とのコラボレーションをベースに日仏の文化をつないでいる。



■ The Human Light Archiveの取材実績

2026年3月に始動したヒューマン・ライトでは、パリと日本の両国で文化・芸術・専門分野に携わる人々を取材している。 これまでに、パリを拠点に活動する俳優のDavid Beaulieu（デイヴィッド・ボーリュー）氏、フランス語で落語を披露するパリの落語チーム『Le Gang du Zabuton』、書家の中村ちひろ氏などを取材・記録してきた。

これらは作品の紹介を目的とするものではなく、表現者の歩みや想いを含めた記録である。

2026年12月に開催予定の東京・広島・沖縄の全国巡回写真展では、これらパリで活動する人々の写真とストーリーに加え、今回の無料フィーチャーに参加いただいた方々の写真とストーリーも展示する。



Chihiro Nakamura



David Beaulieu

■ 募集内容1：ヒューマン・ライト 無料フィーチャー

【含まれるもの】

・ポートレート撮影セッション（編集済みの写真6～7枚を納品）

・三か国語（日本語・英語・フランス語）による記事制作

・ヒューマン・ライトへの継続的な掲載

・2026年12月 全国巡回写真展への参加

【対象】

・アーティスト、文化活動家、クリエイター

・NPO、教育者、観光・文化・社会活動に携わる方

・経営者、起業家、専門職（医師、建築家、職人など）

【参加条件】

・2026年7月以降に撮影可能

・2026年12月までにアーカイブ完成が可能

・日本またはパリ在住者

詳細・お申し込み：https://humanlight.world/collaborate/

■ 募集内容2：PROMOSJAPAN.Media 三か国語無償掲載プログラム

日本の文化・場所・人物・取り組みを、英語・フランス語・日本語の三か国語で世界に発信する無償掲載プログラム。 編集部が選定したストーリーを、無償で翻訳・編集のうえ掲載する。（国外からの参加も可）



Japon en Lumières



【ご提供いただくもの】

・写真（高解像度）

・記事の下書き、または取材のためのメモ

【当社が提供するもの】

・編集部によるレビュー

・三か国語の翻訳と編集

・PROMOSJAPAN.Mediaへの掲載

詳細・お申し込み：https://promosjapan.com/

■ プロジェクトネットワーク

・Human Light Archive：人物を中心とした編集アーカイブメディア

・PROMOSJAPAN.Media：国際文化・クリエイティブメディアプラットフォーム

・Studio Tales：撮影・編集・記事制作・Web制作の制作ユニット

・Coligny Paris Human Light：Gérard Hartenとのラグジュアリー撮影プロジェクト

・Candy Rose：パリを拠点とする独立クリエイティブパートナー

■ 会社概要

会社名：プロモスジャパン株式会社（Promos Japan Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 秋元万里子（Mariko Akimoto）

設立：2011年1月6日

事業内容：写真撮影、編集・記事制作（日英仏）、ウェブ制作、展示会、国際プロモーション、文化アーカイブ

本社：沖縄県宜野湾市1-8-31 URL：https://promos.co.jp/

■ お問い合わせ プロモスジャパン株式会社

お問い合わせフォーム：https://promos.co.jp/contact/