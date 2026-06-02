帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

初夏の贈り物におすすめのスイーツを6月2日（火）より販売開始

～ローズ香るチョコレートや焼き菓子詰合せなど、全国の逸品をお届け～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、初夏の贈り物やティータイムにおすすめの商品を2026年6月2日（火）より発売いたします。自然由来素材にこだわった本モールオリジナル仕様のチョコレートをはじめ、熊本県産素材を生かした焼き菓子詰合せなどをご用意しております。

初夏の贈り物におすすめのスイーツ特集： https://another.imperialhotel.co.jp/season-summer-gift.html





帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーがそれぞれの専門性をもとに、日本各地の食材や逸品を選定するオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、各地の名産を生産者の背景や製法とともに丁寧に紐解きながら紹介しています。





□ANoTHER IMPERIAL HOTEL 初夏の贈り物におすすめのスイーツ特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-summer-gift.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年6月2日）での情報です。

6月2日（ローズの日）にちなんだ、バラ香る華やかなチョコレートの限定缶

●【新商品】福岡県│shodai bio nature「ペタルブーケローズインペリアル」6,804円

自然由来の素材を使用した菓子づくりを行う「shodai bio nature」。フランス語で「花びら」を意味する、当ブランドの代表チョコレート「ペタル」が、モール限定の仕様で登場しました。人工香料や保存料を使用せず、イチゴやカシスなどのベリーの自然な味わいに、ローズオイルの華やかな香りを重ねています。パリッと軽やかな食感が特徴で、口の中で溶けるとともに、素材本来の爽やかな酸味が広がります。缶のデザインも、帝国ホテル 東京のロビーを彩るバラの装花から着想を得たアートワークを採用したオリジナルです。

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/shodaibionature-0753m.html

五感で楽しむ生感覚を目指した、しっとりとした焼き菓子

●【新商品】石川県│パティスリー ロリアンコティ「カトルカール・サンク 5本入」3,456円

（ピスタチオ／マロン／フレーズローズ／キャラメルバナーヌ／アプリコット 計5本入）

石川県小松市の「パティスリー ロリアンコティ」。同店の看板商品であるフランス伝統のパウンドケーキ「カトルカール」の食べ比べを楽しめるセットが登場。気密性に優れたオーブンでの蒸し焼きや、焼き上がり直後にシロップへ漬け込む製法を用いることで、しっとりとなめらかな口どけに仕上げています。

ラインアップには、ピスタチオにクランベリーを合わせ、キルシュを香らせた「ピスタチオ」、マロンペーストと丸ごとの渋皮栗を合わせた「マロン」、いちごとバラの香りが特徴の「フレーズローズ」、完熟アプリコットの甘酸っぱさが広がる「アプリコット」、さらに、新フレーバーとして、完熟バナナの甘みとキャラメルの香ばしさを合わせた「キャラメルバナーヌ」を詰め合わせました。

お召し上がりの30～60分ほど前に冷蔵庫から出すことで、バターの風味が広がり、柔らかな食感をお楽しみいただけます。

※10本入「カトルカール・ココ」（5,400円）もご用意しております。

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/patisserierorian-0724a.html

熊本の風土と素材を味わう焼き菓子詰め合わせ

●【新商品】熊本県│Doble K（ドブレ カー）「DOBLE K 焼菓子7種詰合せ」4,644円

（ブラウニー／チョコキャラメルタンタン／イチゴキャラメルタンタン／玉東町の黒糖とバニラクッキー

／熊本はちみつのフロランタン／八代はちみつのフィナンシェ／チョコレートクッキー 7種 計18個入）

地域の風土が育んだ食材の魅力を、焼き菓子で表現する「Doble K」。玉東町（ぎょくとうまち）の黒糖や八代のはちみつ、熊本県産の小麦粉を使用し、それぞれの個性を引き出した焼き菓子7種の詰合せです。

個包装仕様のため、おもてなしの席や帰省時の手土産など、幅広い用途にお使いいただけます。

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/doblek-0729m.html

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、長年愛されてきた帝国ホテル伝統の味わいはもちろん、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本各地の「良いもの、良いこと」を厳選し、新しい驚きと出会いをお届けするオンラインモールです。帝国ホテルならではの価値としてご自宅へお届けするとともに、新たな顧客接点の創出と、地域との継続的な関係構築を広げています。

公式サイト：https://another.imperialhotel.co.jp

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