【入荷翌日に即完売】キムチ専門店 第一物産の新商品「あさりキムチ」、待望の再入荷！～キムチソムリエ監修・磯の旨みあふれる本格海鮮キムチ～
キムチ専門店を営む株式会社第一物産（東京・上野）は、新商品「あさりキムチ」を直営店「キムチ専門店 第一物産」本店にて先行発売いたしました。先の初回入荷分は、入荷の翌日昼に完売する反響をいただきました。このたび待望の再入荷が決まりましたので、お知らせいたします。
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◆ 入荷の翌日に即完売した、話題の新商品
「あさりキムチ」は、5月30日の初回入荷の翌日昼には完売する人気となりました。キムチソムリエ監修のもと生まれた新商品で、白菜キムチや他の海鮮キムチともひと味違う、あさりの旨みとコクが発売早々にご好評をいただいています。
このたびの再入荷は〔6月2日〕を予定しております。数に限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350978/images/bodyimage2】
◆ あさりの旨みをまるごと。本格海鮮キムチ
「あさりキムチ」は、あさりの身をまるごと漬け込み、魚介の旨みとフルーティーなヤンニョム（薬味）が絡み合う逸品です。
一口食べると、あさりの風味と薬味の香りが口いっぱいに広がります。
キムチ好き・韓国料理好きの方はもちろん、魚介の旨みを活かした本格的な味わいを求める方にもおすすめの、新感覚のキムチです。
おすすめの食べ方
・アツアツの白ごはんのお供に。磯の旨みとヤンニョムの辛味がごはんによく合います
・おにぎりの具やパスタのトッピングに
・冷奴のトッピングに。豆腐のやさしい味わいとあさりキムチの旨みが好相性
・ビビンバの具材として、海鮮の旨みでより本格的な味わいに
・マッコリや日本酒、ビールなどお酒のお供にも
・韓国料理好き・キムチ好きの方へのギフトや手土産にも
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350978/images/bodyimage3】
◆ 販売情報
本店先行発売 キムチ専門店 第一物産（本店）
再入荷日：〔6月2日〕 営業時間：平日10～19時、土日祝9～18時
※数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。
オンライン販売 6月3日より販売開始予定です。
・第一物産 直営オンラインショップ
・楽天市場店ではあさりキムチを含むセット商品を6月8日から販売予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350978/images/bodyimage4】
■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
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配信元企業：株式会社第一物産
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◆ 入荷の翌日に即完売した、話題の新商品
「あさりキムチ」は、5月30日の初回入荷の翌日昼には完売する人気となりました。キムチソムリエ監修のもと生まれた新商品で、白菜キムチや他の海鮮キムチともひと味違う、あさりの旨みとコクが発売早々にご好評をいただいています。
このたびの再入荷は〔6月2日〕を予定しております。数に限りがございますので、ぜひお早めにお求めください。
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◆ あさりの旨みをまるごと。本格海鮮キムチ
「あさりキムチ」は、あさりの身をまるごと漬け込み、魚介の旨みとフルーティーなヤンニョム（薬味）が絡み合う逸品です。
一口食べると、あさりの風味と薬味の香りが口いっぱいに広がります。
キムチ好き・韓国料理好きの方はもちろん、魚介の旨みを活かした本格的な味わいを求める方にもおすすめの、新感覚のキムチです。
おすすめの食べ方
・アツアツの白ごはんのお供に。磯の旨みとヤンニョムの辛味がごはんによく合います
・おにぎりの具やパスタのトッピングに
・冷奴のトッピングに。豆腐のやさしい味わいとあさりキムチの旨みが好相性
・ビビンバの具材として、海鮮の旨みでより本格的な味わいに
・マッコリや日本酒、ビールなどお酒のお供にも
・韓国料理好き・キムチ好きの方へのギフトや手土産にも
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◆ 販売情報
本店先行発売 キムチ専門店 第一物産（本店）
再入荷日：〔6月2日〕 営業時間：平日10～19時、土日祝9～18時
※数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。
オンライン販売 6月3日より販売開始予定です。
・第一物産 直営オンラインショップ
・楽天市場店ではあさりキムチを含むセット商品を6月8日から販売予定
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■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
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配信元企業：株式会社第一物産
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