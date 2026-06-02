ネパールで出会った手仕事に触れる2日間。 terrier de sautille が池上・本妙院「ありがとうナイト」で POP UP 開催。
手織りラグブランド terrier de sautille（テリエドソティエ）は、2026年6月6日（土）・7日（日）に東京都大田区池上の本妙院で開催されるキャンドルナイト in 本妙院「ありがとうナイト」にて、POP UP ストア、ワークショップ、インスタレーションを展開。ネパールで出会った手仕事の魅力を、見る・触れる・体験する形で届けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage1】
?? 開催情報
日程：6月6日（土）14:00-21:00 ／ 7日（日）11:00-15:00
会場：本妙院（東京都大田区池上1-33-5）
1. POP UP ストアの見どころ
お寺の広々とした和室で、玄関マット・フロアラグ・チェアパッドなどを特別価格で販売します。
・オリジナルラグ
普段はオンラインショップを中心に販売しているため、実際にラグの質感やサイズ感、色合いを見比べながら選べる貴重な機会です。
・現地買い付けチベタンラグ展示販売
ネパールで直接買い付けた一点物のチベタンラグも展示販売します。
・手紡ぎ糸の特別販売
ラグに使われている職人の本格的な「手紡ぎ糸」を数量限定で特別に先行販売します。
2.ワークショップ
ラグにも使われている「手紡ぎウール」を使った2つのワークショップを開催します。
??木の枝と手紡ぎ糸で作る「お守りオーナメント」
自然の木の枝に色とりどりの糸を巻き付けるオーナメント作り。
海外では「God’s Eye（神の目）」とも呼ばれ、子どもの健やかな成長を願うお守りとして親しまれてきました。小さなお子さまはもちろん、大人も童心に帰って楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage2】
??卓上織機で楽しむ「手紡ぎウールのコースター」
卓上織機を使い、ネパールの手紡ぎ糸を織り上げる本格的な手織り体験。完成した作品はコースターとして使用できるほか、木枠ごと持ち帰ればアート作品として飾ることもできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage3】
ワークショップの詳細・事前ご予約はこちらをご確認ください。
https://sautiller.theshop.jp/categories/1080171
3.インスタレーション
お寺の中庭を舞台に、デザイナー YOKO SHIBASAKI によるラグのデザインにも通じるテキスタイルを、 竹や楽器と組み合わせて再構成した空間作品を展示します。キャンドルの灯りと音の動きが重なり、静けさと温かさが漂う特別な空間を演出します。（写真は昨年の様子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage4】
??イベント全体について
本イベントは、本妙院で開催される、キャンドルナイト in 本妙院「ありがとうナイト2026」の一環です。当日は、僧侶による声明法要や雅楽演奏会など、寺院ならではのプログラムも予定されています。
キャンドルナイト in 本妙院ホームページ：https://arigato-night.com/
?? ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」そんな想いから生まれた terrier de sautillé（テリエドソティエ）。詩や童話の世界のような一枚の絵から描き出されるラグは、あたたかな色合いと柔らかなデザインが魅力です。目にするとホッとしたり、見ているだけでワクワクしたり。ネパールの職人が羊毛を紡ぎ、丁寧に手織りしたウール100％のラグは、夏はさらり、冬は暖かく一年中快適です。手仕事の色の揺らぎや、ふかふかな弾力をぜひお確かめください。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ソティエ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage1】
?? 開催情報
日程：6月6日（土）14:00-21:00 ／ 7日（日）11:00-15:00
会場：本妙院（東京都大田区池上1-33-5）
お寺の広々とした和室で、玄関マット・フロアラグ・チェアパッドなどを特別価格で販売します。
・オリジナルラグ
普段はオンラインショップを中心に販売しているため、実際にラグの質感やサイズ感、色合いを見比べながら選べる貴重な機会です。
・現地買い付けチベタンラグ展示販売
ネパールで直接買い付けた一点物のチベタンラグも展示販売します。
・手紡ぎ糸の特別販売
ラグに使われている職人の本格的な「手紡ぎ糸」を数量限定で特別に先行販売します。
2.ワークショップ
ラグにも使われている「手紡ぎウール」を使った2つのワークショップを開催します。
??木の枝と手紡ぎ糸で作る「お守りオーナメント」
自然の木の枝に色とりどりの糸を巻き付けるオーナメント作り。
海外では「God’s Eye（神の目）」とも呼ばれ、子どもの健やかな成長を願うお守りとして親しまれてきました。小さなお子さまはもちろん、大人も童心に帰って楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage2】
??卓上織機で楽しむ「手紡ぎウールのコースター」
卓上織機を使い、ネパールの手紡ぎ糸を織り上げる本格的な手織り体験。完成した作品はコースターとして使用できるほか、木枠ごと持ち帰ればアート作品として飾ることもできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage3】
ワークショップの詳細・事前ご予約はこちらをご確認ください。
https://sautiller.theshop.jp/categories/1080171
3.インスタレーション
お寺の中庭を舞台に、デザイナー YOKO SHIBASAKI によるラグのデザインにも通じるテキスタイルを、 竹や楽器と組み合わせて再構成した空間作品を展示します。キャンドルの灯りと音の動きが重なり、静けさと温かさが漂う特別な空間を演出します。（写真は昨年の様子）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage4】
??イベント全体について
本イベントは、本妙院で開催される、キャンドルナイト in 本妙院「ありがとうナイト2026」の一環です。当日は、僧侶による声明法要や雅楽演奏会など、寺院ならではのプログラムも予定されています。
キャンドルナイト in 本妙院ホームページ：https://arigato-night.com/
?? ブランドコンセプト
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」そんな想いから生まれた terrier de sautillé（テリエドソティエ）。詩や童話の世界のような一枚の絵から描き出されるラグは、あたたかな色合いと柔らかなデザインが魅力です。目にするとホッとしたり、見ているだけでワクワクしたり。ネパールの職人が羊毛を紡ぎ、丁寧に手織りしたウール100％のラグは、夏はさらり、冬は暖かく一年中快適です。手仕事の色の揺らぎや、ふかふかな弾力をぜひお確かめください。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350949/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ソティエ
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