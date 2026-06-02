日本ヴィーガンアイスクリーム市場は4.94%のCAGRで成長し、2034年までに67.0 百万米ドルに達すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351027/images/bodyimage1】
日本におけるヴィーガンアイスクリーム市場レポート（2026年～2034年）
2025年の市場規模：4,340万米ドル
2034年の市場予測：6,700万米ドル
市場成長率（2026年～2034年）：年平均成長率（CAGR）4.94%
IMARCグループの最新レポートによると、日本のヴィーガンアイスクリーム市場規模は2025年に4,340万米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに6,700万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.94%となる見込みだ。
ビジネスサンプルレポートで市場機会を評価: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-vegan-ice-cream-market/requestsample
日本のヴィーガンアイスクリーム市場の概要
日本のヴィーガンアイスクリーム市場は規模は小さいものの、植物性食品への移行という日本の潮流において重要な位置を占めている。日本の食文化は歴史的に乳製品の消費量が少ないが、健康問題、食習慣の変化、そして環境意識の高まりが相まって、乳製品不使用の冷凍デザートに対する消費者の需要が高まっている。植物性ヴィーガンアイスクリームは、ココナッツミルク、豆乳、アーモンドミルク、カシューミルクなどを原料としている。ヴィーガンアイスクリームは、専門店だけでなく、日本の主要都市部ではコンビニエンスストア、スーパーマーケット、健康食品専門店などでも入手しやすくなっている。
特に魅力的な要素の一つは、2026年における対象市場の規模の大きさです。それはビーガンやベジタリアンだけにとどまりません。日本人は乳糖不耐症の割合が高いため、乳糖をあまり摂取しません。そのため、乳製品不使用製品にとって構造的に受け入れやすい市場が形成されています。健康志向のミレニアル世代やZ世代は、フレキシタリアンが当たり前のように選択していますが、ビーガンアイスクリームを選ぶのは、イデオロギー的な信念からではなく、より軽く、よりクリーンな感覚があるからです。日本におけるビーガンアイスクリーム製品のフレーバーの多様化と入手しやすさの向上は、国内製品の開発と海外製品の市場参入によるものであり、2034年までの楽観的な予測に貢献しています。
日本のヴィーガンアイスクリーム市場の動向と推進要因
あらゆる年齢層の日本の消費者は健康志向が高まっており、日本の伝統的な食生活もヴィーガンアイスクリームの需要を後押ししています。世界でも有数の乳糖不耐症率を誇る日本市場は、乳製品不使用の冷凍デザートに対して非常に寛容であると多くの人が考えています。消化不良、皮膚トラブル、高コレステロール、心臓病など、従来の乳製品に対する耐性に関連する問題への消費者の意識が高まるにつれ、植物性アイスクリームの魅力が増しています。植物性アイスクリームはココナッツミルクや豆乳を使って作ることができます。これらの原料はクリーミーな食感と飽和脂肪酸の含有量が少ないため、健康志向の日本の消費者に人気があります。日本のウェルネスコミュニティ、健康インフルエンサー、栄養に特化した小売業者や飲食店がソーシャルメディアを活用することで、植物性食品を中心とした食生活がさらに後押しされ、乳製品不使用のアイスクリームや植物性デザート市場における試用とリピート購入を促進しています。
日本におけるヴィーガンアイスクリーム市場レポート（2026年～2034年）
2025年の市場規模：4,340万米ドル
2034年の市場予測：6,700万米ドル
市場成長率（2026年～2034年）：年平均成長率（CAGR）4.94%
IMARCグループの最新レポートによると、日本のヴィーガンアイスクリーム市場規模は2025年に4,340万米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに6,700万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.94%となる見込みだ。
ビジネスサンプルレポートで市場機会を評価: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-vegan-ice-cream-market/requestsample
日本のヴィーガンアイスクリーム市場の概要
日本のヴィーガンアイスクリーム市場は規模は小さいものの、植物性食品への移行という日本の潮流において重要な位置を占めている。日本の食文化は歴史的に乳製品の消費量が少ないが、健康問題、食習慣の変化、そして環境意識の高まりが相まって、乳製品不使用の冷凍デザートに対する消費者の需要が高まっている。植物性ヴィーガンアイスクリームは、ココナッツミルク、豆乳、アーモンドミルク、カシューミルクなどを原料としている。ヴィーガンアイスクリームは、専門店だけでなく、日本の主要都市部ではコンビニエンスストア、スーパーマーケット、健康食品専門店などでも入手しやすくなっている。
特に魅力的な要素の一つは、2026年における対象市場の規模の大きさです。それはビーガンやベジタリアンだけにとどまりません。日本人は乳糖不耐症の割合が高いため、乳糖をあまり摂取しません。そのため、乳製品不使用製品にとって構造的に受け入れやすい市場が形成されています。健康志向のミレニアル世代やZ世代は、フレキシタリアンが当たり前のように選択していますが、ビーガンアイスクリームを選ぶのは、イデオロギー的な信念からではなく、より軽く、よりクリーンな感覚があるからです。日本におけるビーガンアイスクリーム製品のフレーバーの多様化と入手しやすさの向上は、国内製品の開発と海外製品の市場参入によるものであり、2034年までの楽観的な予測に貢献しています。
日本のヴィーガンアイスクリーム市場の動向と推進要因
あらゆる年齢層の日本の消費者は健康志向が高まっており、日本の伝統的な食生活もヴィーガンアイスクリームの需要を後押ししています。世界でも有数の乳糖不耐症率を誇る日本市場は、乳製品不使用の冷凍デザートに対して非常に寛容であると多くの人が考えています。消化不良、皮膚トラブル、高コレステロール、心臓病など、従来の乳製品に対する耐性に関連する問題への消費者の意識が高まるにつれ、植物性アイスクリームの魅力が増しています。植物性アイスクリームはココナッツミルクや豆乳を使って作ることができます。これらの原料はクリーミーな食感と飽和脂肪酸の含有量が少ないため、健康志向の日本の消費者に人気があります。日本のウェルネスコミュニティ、健康インフルエンサー、栄養に特化した小売業者や飲食店がソーシャルメディアを活用することで、植物性食品を中心とした食生活がさらに後押しされ、乳製品不使用のアイスクリームや植物性デザート市場における試用とリピート購入を促進しています。